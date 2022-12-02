От чего зависит победа Украины 2 декабря, 19:21 Эксклюзив НВ

Победить в этой войне россияне могут только при одном условии

Еще в сентябре генералы Михаил Забродский и Валерий Залужный опубликовали статью, в которой написали, в чем ключевая проблема украинской войны с Россией. Проблема заключается в том, что российские средства поражения могут получить любой объект на территории Украины на любую глубину, не заходя на территорию Украины. То есть Россия может бить с большого расстояния по украинским объектам безнаказанно.

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Вместо этого украинские средства поражения могут работать максимум на глубину 150 километров. Это оперативная глубина, не позволяющая полностью обезопасить, защитить все наши объекты. Пока мы не будем иметь эквивалентное оружие, которое может поражать пусковые установки, авиабазы, эшелоны с техникой на территории Российской Федерации, говорить о победе, я думаю, будет рано.

Есть еще один интересный момент, о котором, кстати, писали Забродский и Залужный в сентябре: даже если мы выбьем россиян из Крыма, вытесним их оттуда, это не решит ключевую проблему, потому что они будут бить с территории России по нашим объектам, не входя в воздушное пространство Украины, не заходя на территорию Украины. И это является ключевой проблемой для нас сейчас. Мы должны давить наших партнеров, убеждать их предоставить нам адекватное оружие, которое позволит закончить эту войну.

О риске использования ядерного оружия. Россияне просто просчитали: если Путин предоставит команду на ее использование, то на каком-то этапе цепочка выполнения этого приказа не сработает, поэтому усыплется вся система управления российской армией. Они этого очень боятся, потому откладывают этот момент. Или откладывают как свой последний аргумент. Это мое мнение. Мы можем только догадываться, что у них действительно происходит.

Победить в этой войне россияне могут только при одном условии: