Почему Россия увязла в Бахмуте и как это влияет на исход войны 1 декабря, 19:13 Эксклюзив НВ

Каждый день эффективного украинского сопротивления усиливает наши политические позиции

Россия уже шесть месяцев (с начала мая) ведет наступательные действия с попыткой захватить Бахмут, но пока все эти попытки тщетны. Российские войска несут огромные потери каждый день. Сейчас противник меняет тактику, учится, пытается делать выводы исходя из своих поражений, потому это приносит ему уже к настоящему моменту определенные результаты. Следует констатировать, что противник глубоко захватил с юга Бахмут, за последние две недели существенно продвинулся. И это, конечно, обостряет обстановку вокруг города. Это серьезная угроза, на которую, конечно же, нужно реагировать.

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Захватчики пытаются действовать более слаженно, проводить более качественную разведку, более качественное планирование. Применяют множество малых групп пехоты для того, чтобы снизить эффективность поражения с нашей стороны. И они концентрируют силы для атак на узком фронте для того, чтобы получить там преимущество и можно было продавливать нашу оборону такими точечными, целенаправленными атаками, которые, подчеркиваю, более эффективны благодаря тому, что враг сменил организацию разведки, управления и имеет для этого определенную мотивацию.

Украинская армия много месяцев перемалывала на этом направлении лучшие российские воздушно-десантные, танковые дивизии, разные бригады. Но сейчас эта тактика менее результативна по двум причинам: противник учится, а, с другой стороны, конечно, у нас люди тоже истощаются.

И для того чтобы адаптироваться к тактике противника, необходимо иметь, безусловно, подготовленный качественный личный состав на всех уровнях. Не всегда, не на всех участках фронта такая возможность сейчас есть. Потому что потери и у нас большие.

Разумеется, мобилизованные и вагнеровцы влияют на ситуацию в Бахмуте. Россия развернула большое количество мобилизованных, благодаря чему они смогли сократить фронт, сосредоточить свои ударные соединения уже не на обороне, а исключительно на проведении наступательных действий. Это позволяет им снова совершать маневр своими ударными штурмовыми соединениями.

Нельзя сказать, что ситуация там критическая, потому что у нас достаточно сил

Если и перебросили подразделения на это направление с юга страны, то исключительно артиллерию, наземные силы пока не фиксируются. Воздушно-десантные войска под Херсоном понесли большие потери, поэтому сейчас они проходят восстановление и переформирование.

Нельзя сказать, что ситуация там критическая, потому что у нас достаточно сил. И у нас там много войск, резервы есть. Есть и некоторые проблемы, конечно, с боеприпасами, они всем известны. И это действительно серьезно усложняет и повышает более высокие требования к тактике, управлению, разведке, организации с нашей стороны. Поэтому, конечно, это проблема. И командование видит эту ситуацию, действительно вызывающую серьезную тревогу.

Ситуация конкретно с Бахмутом не влияет каким-то образом на политику снабжения вооружениями странами НАТО. Побуждает к этим действиям развитие общеполитической ситуации, углубление конфликта с Россией, угроза со стороны РФ, которая стала очевидна сейчас для НАТО и обостряется с каждым днем.

Каждый день эффективного украинского сопротивления усиливает наши политические позиции. И я надеюсь, что военная промышленность стран НАТО, наших союзников, начнет увеличивать объемы производства, и со временем мы начнем получать столько боеприпасов, столько вооружения, чтобы достичь хотя бы паритета, хотя бы сравнения с количеством вооружения и боеприпасов в российской армии.

Прошло уже девять месяцев. Мы понимаем: сейчас линия фронта устойчива, война — позиционная. Нет вопиющего обострения, есть время посмотреть и понять, что война будет затяжная, война сопровождается большими потерями, враг меняет тактику, меняет организационно-штатную структуру, увеличивает численность. Преимуществу в количестве мы должны противопоставить преимущество в качестве.

Что это должно быть? Я много раз говорил, писал, что на войне беречь людей — значит, сделать их боеспособнее, чем противник. Нет других возможностей уберечь жизнь солдата. Ему нужно лучшее управление, лучшая разведка, лучшая организация, лучшее обеспечение. Тогда это возможность уберечь его даже в тех условиях, когда, например, нет достаточного количества боеприпасов. И главное — требуется лучшая подготовка.

Все эти вопросы должны подниматься в гражданском обществе. Сейчас есть возможность. Мы должны понимать: война на годы, Россия сосредотачивает все силы, Россия делает все, чтобы военным путем победить и уничтожить нас. И наша задача — использовать качественно наш главный ресурс — людей. Это единственное наше преимущество — люди. Мы должны использовать его максимально ответственно.

Полное интервью с Юрием Бутусовым читайте здесь

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