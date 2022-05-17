Как Путин планирует ответить на вступление Швеции и Финляндии в НАТО? 17 мая, 20:13 Цей матеріал також доступний українською

Агрессия России против Украины во всех смыслах активизировала НАТО, возродив цель и единство альянса, придав ему новую привлекательность в Европе

Перспектива присоединения Финляндии и Швеции к блоку, состоящему ныне из 30 членов, осенью прошлого года была, в лучшем случае, гипотетической. Напомню, что тогда Москва выдвинула ультиматум, требуя от НАТО свернуть свою деятельность в Центрально-Восточной Европе. Но, по мере того, как общественное мнение обеих скандинавских стран реагировало на начало большой войны в центре европейского континента, перспектива становилась все более реалистичной. Наконец, она перешла в практическую плоскость, поскольку оба правительства завершают подготовку своих заявок на вступление, которые должны быть поданы в ближайшие дни. Речь на 9 мая в честь Дня Победы у Путина была исполнена рефлексий по поводу своих неудачных военных маневрах. А в прошлую пятницу, 13 мая, он внес вопрос о расширении НАТО в повестку дня виртуального заседания Совбеза России.

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Стремление дать решительный ответ на новые присоединения, которые Кремль воспринимает как прямую угрозу безопасности России, непреодолимо, но способность России ответить решительно подорвана ее военными неудачами в войне против Украины. Россия заблокировала экспорт электроэнергии в Финляндию, однако влияние этого весьма незначительно. Говорят, что президент Финляндии Саули Ниинистё даже не упомянул об этом во время разговора с Путиным в субботу, 14 мая. Аналитики сокрушаются, мол, мирное Балтийское море превращается в «озеро НАТО», но Россия не может противостоять этому сдвигу, усиливая свой Балтийский флот. Ее военное судостроение сильно пострадало от западных санкций, и именно Черноморский флот остро нуждается в подкреплениях, особенно после того, как за последние два месяца был потоплен крейсер Москва, а несколько боевых кораблей поражены украинскими ракетами у острова Змеиный. Российские официальные лица постоянно ссылаются на «военно-технические меры»: это может означать размещение нестратегических ядерных боеголовок в Калининграде, хотя такой шаг вряд ли сделает этот изолированный эксклав более обезопасенным.

Что Путину нужно, так это — асимметричный ответ с двойным эффектом, который бы дополнительно удерживал США и их европейских союзников от поставок Украине большего количества тяжелого оружия, необходимого для начала крупномасштабного контрнаступления. Самый простой способ добиться такого геополитического переворота — формальное присоединение Донецкой и Луганской квази-«республик» к РФ. Тогда украинское сопротивление и боевые действия на Донбассе могут быть истолкованы как нападение на Россию и ее «исторические земли», о которых Путин говорил в своем выступлении 9 мая. Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, запинаясь, проговорился о таком плане во время пресловутого заседания Совбеза РФ накануне вторжения 24 февраля. Совсем недавно он высказал предположение о том, что Польша стремится восстановить контроль над «своими историческими владениями» в Украине. Следующим шагом России может стать аннексия Херсонской области, имеющей решающее значение для создания коридора между Донбассом и оккупированным Крымом.

Серьезно мешает этому плану ситуация на передовой

Серьезно мешает этому плану ситуация на передовой. Хотя Луганская область почти полностью оккупирована российскими войсками и, с точки зрения Москвы, «освобождена» только половина Донецкой области. Отступление потрепанных российских БТГ с окраин Харькова мало что меняет в этом решающем сражении, но разгром переправы через реку Северский Донец на прошлой неделе еще больше подорвал давно запланированное наступление. Тем временем контроль России над Херсонской областью все более ослабевает. Ее наступление на Николаев и Одессу захлебнулось и превратилось в медленное отступление, в результате чего российские войска на западном берегу Днепра деморализованы и недоснабжены. Кремль рассчитывает на неудержимый натиск своей военной машины, обеспечивающий дополнительные территориальные завоевания на Донбассе, но временной фактор может сработать против него. Намеченная аннексия может быть полностью подорвана внезапным прорывом, достигнутым храбрыми и перевооруженными украинскими войсками. Москва готовится к захвату земель на востоке Украины с запланированной репетицией в Южной Осетии. «Референдум» о присоединении этого сепаратистского региона к России назначен на середину июля, но за два месяца в этой войне может всякое случиться.

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Не только боевой дух российских войск падает с каждым украинским контрнаступлением, но и настроения среди российских элит. Последние проявляют гораздо меньше энтузиазма по поводу неравного и затратного противостояния с Западом, чем пропагандистские трубачи. Лишь немногие путинские придворные, такие как бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, активно отстаивают свои «патриотические» убеждения. Многие другие, в том числе премьер-министр Михаил Мишустин и даже давний доверенное лицо Путина Игорь Сечин, генеральный директор Роснефти, предпочитают вести себя сдержанно. Кремль может игнорировать сетования олигархов, которым теперь приходится парковать свои яхты и покупать недвижимость в Турции, но недовольство среди высшего руководства должно вызывать серьезное беспокойство. Украинские источники утверждают, что произошло бесславное отстранение начальника Генштаба РФ генерала Валерия Герасимова (кстати, отсутствовал на параде 9 мая). Путин может и не решиться на такую ​​радикальную чистку, но тот факт, что министр обороны Сергей Шойгу ответил на телефонный звонок министра обороны США Ллойда Остина в пятницу, 13 мая, кое-что да значит.

Четкое решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО — это как провал путинской внешней политики — рассорить Запад и затем воспользоваться этим, так и фиаско его нападения на Украину, где могучая российская военная машина безнадежно увязла. Путину нужно изменить проигрышный ход противостояния, но он воздержался от объявления войны Украине на параде Победы, возможно, чтобы не тревожить российское общество разговорами о полной мобилизации. Аннексию Донбасса и Херсона можно рассматривать как способ превратить пресловутую «спецоперацию» в якобы справедливую войну по защите российской территории всеми доступными военными средствами. Этот геополитический трюк вряд ли увенчается успехом — не только из-за международного осуждения, но и потому, что пропаганда может вызвать у россиян лишь фальшивый энтузиазм по поводу такого «расширения». Хоть элиты и оторваны от реальной жизни народа, а высшие военные чины — от солдат, но разобщенная страна постепенно начинает считаться с необходимостью положить конец путинской войне.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Павла Баева. Републикация полной версии текста запрещена.

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