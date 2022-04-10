Российская армия и метафизика воровской традиции 10 апреля, 14:32 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

На днях довелось посетить Бучу и своими глазами увидеть следы и последствия пребывания российского солдата

Саме так, сліди й наслідки. Бо наслідки — зруйновані будинки. А сліди — погром та, даруйте за натуралізм, купи лайна. В буквальному розумінні цього слова. Я уявляю собі огиду господарів, які одного разу повернуться в свої стіни. Видовище не лише огидне, а й позбавлене навіть натяку на раціональність.

Видео дня

Можна зрозуміти мародерів. Так-так, можна. Вони прийшли до нас за здобиччю і, за численними свідченнями, вивозили награбоване вантажівками: телевізори, ноутбуки, пральні машинки, мікрохвильовки, килими та інші матеріальні цінності. Які, виявляється, справляють на глибинний російський народ таке саме враження, як свого часу коралове намисто — на папуаса. Або чайне ситечко — на Еллочку — людожерку з роману Ільфа і Петрова «Дванадцять стільців». Проте майже неможливо знайти логіку в погромах, якщо при цьому дорога техніка та інша потенційна здобич залишені на оскверненому місці.

Подібні видовища бачив не лише я. Останніми днями їх фіксують люди, котрі повертаються додому й застають помешкання, перетворені на смітники та громадські туалети. Свідки, котрі пережили окупацію, підтверджують — не лише читав, а й чув на власні вуха, — що росіяни цілком комфортно чулися серед продуктів власної життєдіяльності. Їли в одному кутку, випорожнялися в протилежному. Чому все відбувалося саме так, можна міркувати й припускати довго. Подібні традиції не зафіксовані в жодних джерелах, тож шукати підґрунтя — марна справа. Але з погромами й крадійством усе простіше.

Подібні звичаї не раз відрефлексовані в російській літературі починаючи від ХІХ століття. Маю на увазі не пограбування й мародерство, а саме крадіжку безглузду, безсенсову. Мережею гуляє фото, на якому серед здобичі російських окупантів чітко видна чи то собача буда, чи то велика шпаківня. Сміх крізь сльози викликає в українців перелік награбованого, в якому — ложки й виделки з чорнобильської їдальні, вживана білизна й шкарпетки, корм для тварин, військові нагороди, ковдри, подушки, фени та міксери. Провокується цілком логічне питання: невже вони там, за поребриком, їдять руками й ходять без трусів?

Злодійська, крадійська культура передається росіянами від покоління до покоління

Відповідь дає згадана вже російська література. Як нарешті з`ясувалося, зовсім не велика й могутня. Наприклад, оповідання Антона Чехова Зловмисник, написане ще 1885 року. Його герой, селянин Данило Григор`єв, викручував гайку, якою залізничні рейки прикріпляються до шпал. З гайки російський мужик робив собі грузило для вудки. І в процесі з`ясовується: ці гайки все село скручує вже багато років. Стільки, скільки поруч із людьми існує залізниця. Селянин щиро не розуміє свого гріха. Йому просто потрібна гайка.

Свіжіший приклад — Чемодан Сергія Довлатова. Звісно, твір художній, але тенденції автор зафіксував дуже точно. Характер російського крадійства він називає метафізичним, цілковито загадковим, позбавленим будь-якої розумної мети. Далі перераховує: крадуть виборчі урни з агітпунктів, вогнегасники, пюпітри з клубів самодіяльноті, цемент разом із відрами, бюсти з чиновницьких кабінетів. І робить висновок: подібне можливо лише в російській державі.

Проводячи ревізію домашньої бібліотеки й остаточно вичищаючи російських авторів, усе ж таки кілька книжок вирішив залишити в якості ілюстративного матеріалу. Серед них — збірник із красномовною назвою Русский воровской рассказ. Згоден із Довлатовим: подібний сегмент існує лише в російській літературній спадщині. Ви не знайдете в Україні літературознавця, здатного скласти подібний збірник із творів наших класиків та сучасників. У Європі, зокрема — у Франції, можливо знайти аналог, починаючи від Записок колишнього каторжника Ежена Відока та закінчуючи Метеликом Анрі Шер`єра, теж кримінального злочинця. Проте поодинокі твори не являють собою тяглості традицій хоч у Франції, хоч у іншій західній країні. До всього, злочинний спосіб життя авторами засуджується.

Натомість російська література, як і культура загалом, виправдовують та культивують саме злодійство. Тут варто вжити російське слово вор не як певну кримінальну спеціалізацію, а як світогляд. Бути вором у Росії означає не красти гроші або золото з банків, сейфів чи заможних будинків. Це спосіб життя, котрий дозволяє брати все, що погано лежить. Незалежно від того, яку практичну користь матиме крадун із своєї дивної здобичі. Головне — сам факт. Ти украв — ти досягнув успіху. Якщо залишив по собі ще й погром і срач, значить залишив свою візитну картку. Все одно, що сумнозвісна банда Чорна кішка малювала на стінах котячі силуети.

Тож злодійська, крадійська культура передається росіянами від покоління до покоління протягом щонайменше трьохсот останніх років. Вона — не породження російських більшовиків. Адже ті сформувалися в лавах терористичних організацій, від яких справжні злодії себе відмежовували. Проте після червоного перевороту 1917 року терористи й крадії поволі злилися в єдине ціле, коли вчорашні гопники записалися до лав Червоної армії. Наслідки красномовні. Українці сьогодні бачать їх упритул.

Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу Погляди НВ



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.