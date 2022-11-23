Что получится из провокации Кремля в Белгородской области 23 ноября, 15:03

В Кремле решили сыграть на теме «Отечество в опасности!»

Американский аналитический центр Институт изучения войны сообщает, что РФ готовит свою атаку на Белгородскую область под чужим флагом. Аналитики ISW предполагают, что Кремль создает информационные предпосылки, чтобы обвинить Украину и тем самым увеличить общественную поддержку войны.

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Это абсолютно объяснимо. На фоне тотальных поражений в войне, нарастающей из-за этого депрессии среди россиян и в преддверии очередной волны мобилизации, которая крайне непопулярна в России, Кремлю требуется сформировать мотивацию для мобилизуемых, чтобы они не убегали из России, а шли в военкоматы. Поэтому в Кремле решили сыграть на теме «Отечество в опасности!». Но у этой истории есть и обратная сторона.

Но у этой истории есть и обратная сторона

Атака на Белгородскую область под флагом Украины лишь частично увеличит «общественную поддержку войны» в которой нуждается Кремль и незначительно мотивирует малую часть мобилизованных. Зато в очередной раз продемонстрирует бессилие российских военных перед ВСУ, настроит многих на то, что скоро и Крым придется вернуть вместе с какими-то территориями России, чтобы откупиться от Украины и вызовет панику среди россиян, которые и так нервничают, глядя на победы украинских военных. Поэтому пусть атакуют. Нам это будет на пользу.

Текст опубликован с разрешения автора

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