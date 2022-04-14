Стратегический провал Кремля. Три крупнейшие ошибки Путина, которые ослабили Россию 14 апреля, 07:13

Эта война высвободила силы, которые ослабляют позиции России и собственные позиции Путина на всех политических фронтах

Война — это высшая проверка ресурсов, лидерства и воли общества. Она показывает, какие формы власти имеют значение и какие страны ими обладают. Последствия войны многочисленны и непредвиденны, и в наше время они в первую очередь удивляют тех, кто ее начинает.

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Война президента России Владимира Путина в Украине заново преподает России эти уроки. На момент написания, спустя всего три недели, уже было ясно, что его вторжение в Украину 24 февраля было крупной стратегической ошибкой. Эта война высвободила силы, которые ослабляют позиции его страны и его собственные позиции на всех политических фронтах.

Комплексная оппозиция

Во-первых, Путин недооценил сплоченность и волю Украины к сопротивлению. Когда он объявил войну, он призвал украинские силы сложить оружие. Многие украинцы скорее погибли, чем сдались, в то время как многие русские солдаты поступили и наоборот — действительно, некоторые дезертировали. Удвоив свое заблуждение, Путин затем призвал украинскую армию свергнуть президента Владимира Зеленского. Вместо этого украинцы, которые никогда не пользовались огнестрельным оружием, теперь учатся стрелять и делать коктейли Молотова для защиты своей страны. Вторжение превратило Зеленского, чья популярность накануне войны упала до 25%, во вдохновляющего военного лидера, который объединил свою страну и заручился поддержкой Запада. Путин непреднамеренно завершает начатую им в 2014 году работу по объединению украинского общества и укреплению его национальной идентичности.

Во-вторых, Путин недооценил сплоченность и решимость Запада. Это уже третий раз на моей памяти, когда растущая угроза России Европе высвободила скрытую силу Запада.

В конце 1940-х советские амбиции и чрезмерные усилия привели к созданию НАТО, утроению оборонного бюджета США и вмешательству Организации Объединенных Наций в Корейскую войну. Рост советской мощи в конце 1970-х побудил НАТО развернуть ядерное оружие средней дальности в Европе, а администрации Картера и Рейгана — начать новое наращивание военной мощи. Российская агрессия теперь вызвала еще более сильный и сплоченный трансатлантический ответ. Более ранняя мобилизация западной власти была противоречивой: в конце 1940-х годов против нее выступали крупные европейские коммунистические партии, а в конце 1970-х — движение за мир. Но в это время, поддержка Украины и оппозиция России практически единодушны. Корпоративные, спортивные и культурные бойкоты усиливают беспрецедентную дипломатическую изоляцию России.

За пределами Запада Россия почти не пользуется поддержкой

За пределами Запада Россия почти не пользуется поддержкой. Крупные азиатские государства подписали новые правила экспортного контроля полупроводников, а Сингапур ввел более широкие санкции. Воздержание Китая от голосования за резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающей российское вторжение, стало насмешкой над декларацией Путина и Си о «безграничной дружбе» тремя неделями ранее. За исключением своего союзника Беларуси, Россия не пользуется видимой поддержкой даже среди постсоветских автократий. Только четыре страны присоединились к России в голосовании против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН), осуждающей войну. Это всего 2% голосов ГА ООН по сравнению с 12% голосов, которые поддержали Советский Союз после его вторжения в Афганистан в 1979 году.

Эта изоляция не только более всеобъемлющая, она к тому же будет гораздо более дорогостоящей и более быстрой. Россия сейчас сталкивается с рядом принудительных экономических мер, которые никогда не применялись к такой крупной экономике. Они включают замораживание активов центрального банка, полную блокировку санкций в отношении нескольких крупных банков и их исключение из международной системы SWIFT, запрет США на внутренние закупки российской нефти и инвестиции в новую энергетику, запрет на продажу полупроводников и других высокотехнологичных товаров и международное сотрудничество по захвату олигархических активов.

Соединенные Штаты подготовили эти санкции в течение четырех месяцев наращивания российской военной мощи и предупредили Россию о беспрецедентных мерах в случае вторжения. Но европейский ответ является новаторским. Европейский союз обязался финансировать поставки оружия в Украину, а немецкая политика претерпела революцию за выходные, приостановив газопровод «Северный поток — 2», согласившись отправить оружие и увеличив оборонный бюджет до максимума двадцать первого века в 2% ВВП. Украина стала акушеркой при ​​рождении геополитического ЕС.

В-третьих, Путин недооценил внутреннюю оппозицию. Его война — самое непопулярное решение, которое он когда-либо принимал. Заявленные цели — «денацифицировать» страну с демократически избранным президентом-евреем и остановить несуществующий «геноцид» — не вызывают доверия. Несмотря на жестокие репрессии гражданского общества, демонстрации начались в первый же день вторжения, и уже было арестовано более 10 000 человек. Ограничения на свободу слова стали еще более драконовскими. Власти закрыли больше СМИ и медленно душат социальные каналы. Упоминание «войны» (вместо «военной операции») грозит 15 годами тюрьмы. Это не действия режима, уверенно контролирующего информационное пространство. Пока рано говорить, насколько война настроит общественное мнение против властей.

Возможно, еще важнее то, что российская элита обеспокоена. Беспокойство исходило от высокопоставленных государственных деятелей, которых Путин запугивал и унижал на внеочередном заседании Совета Безопасности 21 февраля, транслировавшемуся по телевидению. Технократы, такие как глава Центробанка Эльвира Набиуллина, с тех пор, похоже, находятся в состоянии шока. Несколько знаменитостей и влиятельных лиц выразили свое несогласие с войной. Цунами санкций ударит по всему бизнес-классу, а не только по олигархам, чьи сигналы обеспокоенности не защитили их от замораживания активов, конфискации собственности и работы нового американского подразделения по «клептозахвату» для преследования их зарубежных богатств.

Даже среди силовиков (чиновников службы безопасности) нарастает напряженность. Сообщается, что начальник и заместитель начальника управления внешней разведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) отправлены под домашний арест. Путин также приказал военной прокуратуре наказать должностных лиц, ответственных за отправку призывников на войну в Украину.

Перевод НВ

Текст публикуется с разрешения автора. Впервые опубликован на iiss.org

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