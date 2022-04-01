Кому — война, а кому — «видосики» с рейтингами 1 апреля, 15:21 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Возможно, пора остановиться, а президенту присмотреться к тому, что делают представители органов, не упоминаемых в Конституции, но которым он почему-то безгранично доверяет?

Напередодні війни мене бомбардували західні журналісти із питаннями: чому президент Зеленський каже, що його розвідка краще знає, ніж американська і чому він так критикує Захід за «панічні» заяви щодо війни. Гугл і фейсбук не дадуть збрехати, що я намагався пояснити позицію президента, пом’якшити критику його дій. Ну, а після початку війни постійно, як і інші експерти, наголошував, що ми відкладаємо всю критику довоєнних помилок на період після перемоги, а зараз президент діє правильно, як і інші політики, які закликали до єдності.

Видео дня

Постійно намагався стримуватися і відкладати написання цього матеріалу на потім:

— попри безглузді конфронтаційні заяви радника Єрмака Арестовича та позаштатного радника МВС Антона Геращенка;

— попри включення до складу переговорної делегації проросійського Олександра Чалого, друга «регіоналів» й підспівувачів Медведчука (так звана «група 16 липня»);

— попри призначення головою делегації переговірників «видатного дипломата» Арахамії, шанувальника Сі Цзіньпіна та китайської компартії, який «керуватиме» міністром оборони і заступником міністра закордонних справ;

— попри заяви «великих комбінаторів», що ми отримаємо гарантії безпеки, «кращі», ніж за 5 статтею натівського договору;

— попри заяви Венедіктової про продовження «справи» Порошенка;

Майте совість, пане Єрмак

— попри безсоромний відосик під час «інформаційного марафону»: «хтось знищує орків, хтось виходить на мітинги проти окупантів, а хтось керує країною»;

— попри безсоромне вихваляння «лідера світового рівня» з боку Подоляка і Єрмака. Нагадаємо, що Єрмак це робив ще у 2019 році, а тепер твердить про свою правоту в Chatham House, де виступає українською, бо англійська в нього слабенька: як він вів переговори з представником Трампа Джуліані і що він там наобіцяв? Що він наобіцяв росіянам у Мінську — ми знаємо: консультативну раду і свій підпис з «уполномоченими прєдставітєлямі ОРДЛО». Як він веде переговори про «гарантії безпеки», можемо лише уявити, судячи з того, що серед «гарантів» будуть Китай та Ізраїль;

— попри безсоромні звинувачення Єрмака на адресу Заходу, який даремно критикував українську владу — мовляв, ми все робили правильно.

Цей перелік можна продовжувати. Але я весь час стримувався. Та сьогодні пролунала чергова заява Єрмака: «Якби Зеленський був президентом у 2014 році, Україна би не втратила Крим». Майте совість, пане Єрмак… Можливо, час зупинитися, а президенту придивитися до того, що роблять представники органів, не згадуваних у Конституції, але яким він чомусь безмежно довіряє?

Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.