Ядерный удар РФ. Что может сделать Запад и к чему готовиться нам? 27 октября, 15:00 Эксклюзив НВ

Какие этапы проходит согласование нанесения ядерного удара, насколько возможно применение Россией ядерного оружия и что этому может помешать

Якщо говорити про стратегічну ядерну зброю, то ще з 1970-х було розроблено доволі надійні механізми контролю над цими озброєннями. Відтоді, як Радянський Союз та США усвідомили, що існує стратегія взаємогарантованого знищення, сторони стали домовлятися, як убезпечити один одного від непередбачуваних інцидентів і цього взаємознищення. Фактично, коли було досягнуто розуміння, що переможця в ядерному конфлікті не може бути, стали розбудовувати заходи взаємної довіри та верифікації. Їхнім результатом стали такі відомі домовленості, як договори про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, договір про відкрите небо тощо.

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Таким чином ця система досить непогано працювала й дозволила уникнути ядерного інциденту протягом холодної війни, а далі в 1990-х та на початку 2000-х. Але згодом усе стало поступово деградувати й валитися. Та попри все, нині є чітке розуміння, скільки яка країна має ядерних боєголовок, скільки з них знаходяться в стані готовності до застосування і скільки є носіїв цієї зброї.

Отже, якщо говорити про стратегічну складову, то там усе більш-менш врегульовано і зрозуміло.

Щодо тактичної ядерної зброї,