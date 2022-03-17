Уроки прошлых войн. Как все начинается 17 марта, 14:12 Цей матеріал також доступний українською

Мы знаем, с чего все начинается, но не знаем, чем закончится

Возможно, из-за того, что моя семья пережила Кубинскую революцию, в детстве моя мать часто говорила, что «мы знаем, как все начинается, но не знаем, чем закончится». Это в целом верно и для революций и войн. Мы не знаем, чем они закончатся. Тем не менее, знание о предыдущих войнах дает возможность предвидеть потенциальные сценарии и исходы.

Возьмем, к примеру, две мировые войны. То, что мы сейчас называем Первой мировой войной, первоначально называлось Великой войной, позже стало известно как Мировая война — после того, как Соединенные Штаты вступили в нее в 1917 году. Политики, журналисты и историки стали называть ее Первой мировой только после начала Второй мировой войны, но через несколько месяцев после перемирия 1918 года газета Manchester Guardian использовала термин «Вторая мировая война» в гипотетическом значении. То же и с «Третьей мировой войной», придуманной журналом Time за месяц до нападения Японии на Перл-Харбор. С тех пор это название остается гипотетическим.

Вскоре после начала вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года мы стали слышать, как журналисты и телеведущие используют зловещую фразу «Третья мировая война», иногда с добавлением прилагательного «ядерная». Известная своей вдумчивостью и глубоким пониманием российских и европейских дел, бывший член Совета национальной безопасности Фиона Хилл в своем интервью за 1 марта сказала о Третьей мировой: «Мы уже в ней. Мы уже какое-то время находимся в ней».

Первая мировая война началась с пули сербского убийцы (на самом деле двух), оборвавшей жизнь эрцгерцога Австрии Франца Фердинанда — никто не помнит, что его жена София также была убита в тот день. Существовавшая ранее международная напряженность разгорелась в следующие несколько недель, что привело к глобальному пламени, в результате которого погибли 9 млн солдат и 5 млн мирных жителей. Эта первая мировая война началась, когда немецкие войска пересекли Бельгию с планом взять Париж. Всего два дня спустя Франция, Великобритания и Россия объявили войну экспансионистской Германии.

Знание о предыдущих войнах дает возможность предвидеть потенциальные сценарии

Спустя двадцать один год после перемирия в 1918 году, положившего конец Первой мировой войне, разгорелось пожарище, объявленное Второй мировой войной, которая положит конец всем войнам — в ответ на немецкие воздушные бомбардировки и вторжение в Польшу в сентябре 1939 года. Немецкие истребители бомбардировали, а танковые дивизии окружали польскую столицу Варшаву — примерно так же, как российские войска делают это сейчас в Киеве и других украинских городах. Через несколько дней сталинский Советский Союз вторгся в Польшу с другого фланга. В течение месяца Варшава сдалась, а Германия, Россия и Литва поделили добычу, как свежеиспеченную варшавскую вузетку — это был четвертый раздел Польши, первые три произошли в 1772, 1793 и 1795 годах. Так началась самая кровопролитная война в истории (1939−1945 гг.), в общей сложности она повлекла за собой от 50 до 80 млн смертей.

Что будет с Украиной и Россией?

Каждый день, начиная с 21 февраля (пекинская Олимпиада закончилась 20-го) по 24-е, сразу после пробуждения я включал телевизор, чтобы узнать, началось ли ожидаемое российское вторжение в Украину. И оно наконец началось в прайм-тайм (по восточному времени США) в четверг, 24-го, через несколько минут после того, как Путин объявил о «специальной военной операции» против Украины. Война идет уже третью неделю, и я тоже включаю телевизор в надежде увидеть, что Киев все еще находится в руках Украины, а президент Владимир Зеленский еще жив.

Уроки прошлых войн, особенно Второй мировой войны, возможно, не дают современным участникам и наблюдателям инструменты для прогнозирования конкретных и немедленных событий — например, захватит ли Россия Киев и если да, то когда — но позволяют делать обоснованные предположения, основанные на потенциальных сценариях, которые я планирую изложить в своей колонке на следующей неделе.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-канала Погляди НВ



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.