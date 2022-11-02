Громкая пощечина Путину. От чего зависит освобождение Херсона 2 ноября, 17:50 Эксклюзив НВ

Украинские военные приложат все усилия, чтобы это произошло в ноябре

И в Лимане, и в Изюме российские захватчики тоже собирались защищать эти населенные пункты до последнего. А вышли только тогда, когда стало понятно, что если они не уйдут, то попадают в полное окружение, тогда либо погибнуть, либо сдаться в плен. Полного или даже оперативного окружения россиян на правобережной Херсонщине нет. Следовательно, такой вопрос, каким был в Изюме, а затем в Лимане, пока не стоит. Если возникнет реальная угроза окружения, тогда у них будет вопрос, а что делать. Или сопротивляться до конца, или эвакуироваться, хотя это сложно, учитывая рельеф, Днепр, повреждения мостов, но теоретически какая-то возможность вывезти часть личного состава и даже часть техники у них есть. Но на сегодняшний день так вопрос не стоит. Вот на сегодняшний день они оказывают сопротивление. Ведут бои в обороне. Более того, насколько я понимаю, этот вопрос политический. На сегодняшний день вопрос о том, оставлять Херсон или не оставлять, в Москве даже не обсуждают.

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Поэтому если возникнет угроза оперативного, а тем более полного окружения,