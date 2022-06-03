Срочно запретить ядерное оружие 3 июня, 18:24 Цей матеріал також доступний українською

Ядерное сдерживание становится причиной войн и позволяет государственным лидерам действовать безнаказанно

События последних трех месяцев в Украине, равно как и аннексия Крыма и нашествие России на восточную Украину в 2014 году, а также американское вторжение в Ирак в 2003 году и длительная прокси-война в Сирии, продемонстрировали лживость утверждений, будто ядерное оружие предотвращает войны. Ядерное сдерживание может удерживать страны, имеющие ядерное оружие, от вступления в войну друг с другом напрямую, и оно может сдерживать эскалацию прокси-войн и их распространение на Северную Атлантику или Тихий океан. Но столь же вероятно, что ядерное сдерживание становится причиной войн и позволяет государственным лидерам действовать безнаказанно.

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Совершенно очевидно, что ядерное оружие не помешало России развязать агрессивную войну против Украины. Наоборот, президент Владимир Путин использует ядерные угрозы в качестве щита, спрятавшись за которым он совершает вопиющие, грубые и систематические военные преступления и, возможно, преступления против человечности.

Государства, обладающие ядерным оружием, регулярно вступают в войны с государствами, которые им не обладают. Ошибочная уверенность, что Ирак разрабатывает ядерное, химическое и биологическое оружие, заставила США и их союзников вторгнуться в эту страну вопреки воле Совета Безопасности ООН. Это привело к гуманитарной катастрофе и двум десятилетиям отсутствия безопасности в регионе и за его пределами. Из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) следует, что надо любой ценой сохранять статус-кво ядерных имущих и неимущих стран, и поэтому он стал прикрытием для подобных действий, а также для атак на предполагаемые ядерные объекты в Ираке, Иране и Сирии.

Иногда заявляется, что наличие ядерного оружия помогло предотвратить конфликт между великими державами, то есть Третью мировую войну. Но этот аргумент игнорирует бесчисленные прокси-войны, которые велись в Африке, Азии и Латинской Америке в период Холодной войны и после нее, когда СССР (а позднее Россия) или Китай вооружали одну сторону, а США или их союзники — другую.

Лаос, где крестьяне лишь сейчас смогли вновь начать пользоваться своими полями после десятилетий страданий, вызванных летальными последствиями неразорвавшихся боеприпасов времен Вьетнамской войны, не смог уберечься от конфликта великих держав. Для жителей Гватемалы, Гондураса, Никарагуа и Сальвадора, которые с трудом пытаются создать общество, свободное от ужасающего насилия, отсутствие войны между великими державами означало лишь, что они делегировали им смерть и разрушения.

Определение, что такое великая держава, весьма размыто

Кроме того, определение, что такое великая держава, весьма размыто. Политологи и внешнеполитические эксперты давно дискутируют о наилучших способах измерения великодержавности страны. Согласно определению журнала US News & World Report, наиболее могущественными странами мира являются «те страны, которые постоянно доминируют в новостях, привлекают внимание политиков и формируют глобальные экономические тенденции». Руководствуясь этим подходом, журнал составил следующий топ-10 стран (в нисходящем порядке): США, Китай, Россия, Германия, Великобритания, Япония, Франция, Южная Корея, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. Стоит отметить, что коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ (при поддержке США) прямо сейчас ведет активные боевые действия против поддерживаемых Ираном сил в Йемене.

Хотя ДНЯО вступил в силу в 1970 году, с тех пор еще четыре страны — Индия, Пакистан, КНДР и Израиль — сумели обзавестись ядерным оружием, а некоторые другие страны продолжают попытки сделать это. Именно поэтому в 2007 году бывшие госсекретари США Генри Киссинджер и Джордж Шульц, бывший министр обороны Уильям Перри и бывший американский сенатор Сэм Нанн опубликовали статью в газете Wall Street Journal, в которой призвали к «миру, свободному от ядерного оружия». Спустя почти два десятилетия после завершения Холодной войны они предупреждали, что в мире может появиться 30 или даже больше ядерных держав, и делали вывод, что расчет на ядерное оружие как на средство сдерживания войны становится «все более опасным и все менее эффективным».

В 2013 году правительство Норвегии принимало конференцию, посвященную гуманитарным последствиям использования ядерного оружия. Это была первая межправительственная встреча, на которой рассматривалось, как именно это оружие влияет на людей и планету. Выступавшие описывали последствия ядерных взрывов для людей в втором и третьем поколениях. Люди не просто пережили взрыв тысячи солнц; были разбиты вдребезги их надежды на создание семьи, на восстановление собственной жизни — жизни с достоинством и хоть каким-то чувством нормальности после страданий, вызванных применением ядерного оружия или его испытаниями.

На последующих гуманитарных конференциях в Мексике и Австрии выяснилось, что политика ядерного сдерживания тоже разрушает жизни. (В июне запланировано проведение аналогичной конференции в Вене). Ядерное сдерживание требует демонстрации ядерного потенциала, что приводит к разрушительным последствиям для людей и сообществ в Австралии, на островах Тихого океана, в степях Центральной Азии, в США, Северной Африке и пустыне Такламакан в Китае.

Ядерное оружие, как и любое оружие массового поражения, нельзя применять в рамках законов войны. К счастью, результатом решительных усилий, аналогичных тем, что позволили практически полностью покончить с использованием противопехотных мин и кассетных боеприпасов, стал Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), который вступил в силу в январе 2021 года.

ДЗЯО (единственный договор, который объявляет вне закона применение или угрозу применения ядерного оружия) был заключен как раз теми странами, чья безопасность пострадала за десятилетия прокси-войн между ядерными державами. Согласно этому договору, одобренному 122 странами, законы войны в равной степени применяются ко всем странам, и не важно, что у них имеется в национальных арсеналах.

На оружие, которое создается для массового убийства гражданского населения и для терроризирования мира и которое позволяет безнаказанно совершать военные преступления, больше нельзя полагаться как на средство «предотвращения войны». Еще одним наследием агрессии Путина против Украины и его готовности разбрасываться угрозами применения ядерного оружия станет активизация усилий с целью избавить мир от этого оружия.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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