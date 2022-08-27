Это наш шанс. И мы его используем 27 августа, 10:37

Сказать, что мир сошел с ума — это, на самом деле, ничего не сказать. Россия на глазах всего мира убивает всех, кто попадает под их ракеты

Якби показати папі римському обвуглені тіла тих, хто потрапляє під ракетні обстріли путінської, найдовшої армії світу, це, можливо, зіпсувало би післясмак від ранкової трапези понтифіка. Який називає підірвану у Підмосков'ї (ймовірно, російськими ж спецслужбами, аби посилити ненависть до українців) російську нацистку Дугіну невинною жертвою цієї війни: «Я думаю про ту бідну дівчину, яка загинула через бомбу, закладену під сидінням її машини в Москві», — сказав папа Франциск".

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І це на тлі історій вбитих і розірваних російськими авіабомбами, снарядами і ракетами українських дівчат, жінок, дітей — забитих, згвалтованих і замордованих послідовниками цих покидьків дугіних. І знаєте, що ще було б доречно? Запропонувати папі римському не приймати у Ватикані російського нациста Олександра Дугіна. Який відкритим текстом закликав вбивати українців.

Йдемо далі, за інформаційною стрічкою. Путіну вже потрібно більше двох мільйонів «бойових орків» в його найдовшій армії світу, яку він намагається ще подовжити, щоб вбивати українців. Навряд чи це йому вдасться. Але наміри зрозумілі: російському диктатору явно не вистачає живого м’яса, яке путін кидає у пічку. Разом із залишками колишньої імперської «величі». Бо від тієї величі залишились лише картинки вбивств і мародерства його «воїнів» в Україні. Путін продовжує свою тактику — протискати масою, засіюючи захоплені території своїми вбитими солдатами.

Ще один «духовний лідер» мільйонів, які одночасно є пацієнтами зомбі-програмування — директор російського православ’я, він же воєнний злочинець кіріл-гундяєв, нацьковує зазомбовану біомасу на українців.

Тут є від чого впасти в транс. Але женіть депресію геть, громадяни Великої України

При цьому в ООН, яку заснували, щоб більше не було війн, сама війна, схоже не дуже цікавить. Там найбільше переймаються тим, як би вивезти з пораненої країни побільше зерна.

Тим часом, російські істоти погрожують «десятьма Чорнобилями» на захопленій атомній станції. Мер Мелітополя Іван Федоров каже, що російські окупанти завезли спеціальні лабораторії для порятунку свого військового командування у випадку радіаційного забруднення території.

Підсумовуючи останні події: скажіть, чи існують якісь ліки для значної частини цього світу і його нікчемних лідерів? І як далі жити у такому світі, який геть злетів з котушок?

Тут є від чого впасти в транс. Але женіть депресію геть, громадяни Великої України. Просто треба розуміти, що світ — він такий. Ви можете хоч тисячу разів віддавати власну ядерну зброї й різати на метал стратегічну авіацію, але добрішим цей світ від цього точно не стане. Вас все одно намагатимуться знищити і стерти з карти світу. І ось що я скажу — жити і боротись з цим очевидним безумством, яке виповзає не лише з Москви, а й з інших міст і місць світу й високоповажних організацій, які нездатні виконувати свої функції, не лише потрібно. Це наша місія — подолати це колективне безумство.

Власною стійкістю, зібраністю, здатністю об'єднувати навколо себе людей, сили і країни, які не втратили здоровий глузд, хоробрість і здатність нищити зло. І саме так — об'єднувати здорові сили світу навколо себе. Якщо ви будете підхоплювати тези про те, що ми — маленькі і ні на що не впливаємо, а світ ділять «великі гравці», ви лише повторюватимете пункти російської пропаганди. Не треба цього робити. Відправте російську пропаганду у напрямку російського крейсера «Москва».

Просто нагадаю, що гуртування цивілізованого світу навколо України і допомога нам стала можливою лише тому, що українці силою своєї волі зламали путінський план захоплення України за три доби і показали нашу здатність захищати свою країну, свободу Незалежність. Це наш шанс стати лідерами. І ми його використаємо.

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