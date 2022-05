Является ли российско-украинская война началом новой Холодной войны? 27 мая, 16:11 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Российско-украинская война 2022 может свидетельствовать о начале нового биполярного противостояния

Зазвичай, історики хронологічно визначають Холодну війну як біполярне протистояння капіталістичного та комуністичного блоків після Другої світової. Телеграма Кеннана, Фултонська промова Черчилля, прихід до влади комуністичних урядів у Східній Європі, створення «двох Німеччин» та перемога китайських комуністів у громадянській війні — це лише короткий перелік подій, які, на думку дослідників, характеризують початок Холодної війни.

Альтернативне бачення початку Холодної війни іде ще далі вглиб історії — до 1917 року більшовицького перевороту в Росії, коли з’явилося ідеологічне протистояння американського лібералізму та російського більшовизму. Відлік також можна вести із 1939 року з укладення пакту Молотова-Ріббентропа, який відкрив для Сталіна та його наступників зовнішньополітичні перспективи, як то укріплення проток Чорного моря, вихід до Середземного моря, «своя рука» на Близькому сході, контроль над Євразією — «світовим островом» тощо.

Російсько-українська війна 2022 року може свідчити про початок нового біполярного протистояння. Сучасною телеграмою Кенанна є величезний масив розвідувальної інформації щодо початку російського вторгнення, яку ЦРУ опублікувало від осені 2021 року; певні риси Фултонської промови британського прем'єр-міністр Вінстона Черчилля можна знайти у Варшавській промові американського президента Джо Байдена; аналогічними є дії Сталіна щодо утворення комуністичних урядів у Східній Європі після 1945 року та Путіна з утворенням квазідержавних утворень у Грузії, Молдові та Україні.

Приклади можна продовжувати, але залишається головним питанням — чи події, сучасниками яких ми є, — принципово нове в історичній перспективі чи це продовження нерозв’язаних проблем попереднього періоду?

Несуміжні аналогії

В історії безліч аналогій. Проте у спробах порівняння можна необачно потрапити у пастку детермінізму, помилково вважаючи, що порівнювальні нами віддалені у часі події можуть мати однаковий перебіг або наслідки. Натомість, потрібно чітко усвідомлювати, що в історичному процесі немає нічого ідентичного.

22 лютого 1946 року молодший офіцер дипломатичної служби при посольстві США в Москві Джордж Кеннан наполягав, що Сталін залишається прихильником марксистсько-ленінської ідеології. Кеннан аргументував, що більшовицький лідер переконаний в тому, що капіталістичні держави не зможуть довгий час співіснувати мирно і рано чи пізно між ними вибухне війна, яку Совєтський Союз зможе використати для досягнення своїх експансіоністських цілей. Для того, щоб цього не допустити, США мали стримувати такі «апетити» совєтів.

Там же Кеннан зазначав, що основним підґрунтям для совєтів є теза про небезпеку. «В основі невротичного погляду Кремля на світові справи лежить традиційне та інстинктивне російське почуття незахищеності». Кеннан також наголошував, що вирішення питання безпеки відрізняється для росіян і їхніх правителів: «…російські правителі незмінно відчували, що їхнє правління було відносно архаїчним за формою, тендітним і штучним за своєю психологічною основою, не витримуючи порівняння чи контакту з політичними системами західних країн. Тож вони завжди боялися іноземного проникнення, боялися прямого контакту західного світу та їхнього власного…». Кеннан також не був впевненим, що Сталін, тодішній диктатор, отримував від своїх підлеглих правдий опис міжнародно-політичної ситуації: «…я, наприклад, не хочу вірити, що сам Сталін отримує щось на кшталт об'єктивної картини зовнішнього світу».

Якщо прибрати джерело цієї аналітики цілком можемо говорити про опис сучасного російського режиму та його риторики напередодні вторгнення в Україну. Однак є суттєва відмінність. Цитовані вище уривки є тезами із листа Джона Кеннана Джеймсу Бірнсу, тодішньому американському держсекретарю. Це листування було таємним. Результати аналізу думок Кеннана лише згодом були опубліковані під назвою Джерела совєтської поведінки (The Sources of Soviet Conduct) у журналі Foreign Affairs і стали відомими як Стаття Х, адже її автор позначив себе псевдонімом «Х».

Путін прямо вимагав у Заходу, головно у США, повернутися до відносин до 1997 року

У ситуації довкола російського вторгнення все навпаки: таємне стало одразу явним. Наприкінці жовтня минулого року американські та британські розвідувальні відомства дізналися про плани російського вторгнення. Директор ЦРУ, колишній дипломат та американський високопосадовець, Вільям Бернс одразу ж відправився у Москву для особистого попередження та застереження Путіна від подальших дій. Це не мало жодного ефекту, тому Бернс став чи не головним промоутером масштабного використання розвідувальної інформації в інформаційній війні з Росією, яка стала основою для об'єднання тоді ще скептично налаштованих до Росії європейських партнерів США.

5 березня 1946 року колишній прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчіль, на той момент лідер опозиції у нижній палаті парламенту, виголосив у Вестмінстерському коледжі міста Фултон штату Міссурі одну із найзнаменитіших своїх промов (її ще називають Фултонською промовою, Iron Curtain Speech, The sinews of peace). Цю промову зазвичай асоціюють із початком Холодної війни, опущенням Залізної завіси на сході Європи, поділом світу та початком ідеологічного протистояння США та СССР. Однак, як зізнається сам промовець, суттю його промови було запобігання новій війні через побудову особливих взаємин між Великою Британією та США, без яких неможливо досягти ані надійного миру, ані зростання впливу ООН. Виступ Черчилля, якого американське суспільство за часи війни почало сприймати як свого (або найкращого друга американців), був потрібен, насамперед, адміністрації президента Гаррі Трумена, яка після застережень Кеннана мусила готувати широкий загал до нового протистояння із колишнім партнером по антигітлерівській коаліції. Через це Трумен і супроводжував Черчилля у його поїздці до Фултона. Дискурс особливих відносин обох країн після промови став домінуючим в американській пресі, що сприяло появі колективної англо-американської ідентичності «ми». Саме ці пориви були основними у промові, а широковідомі метафори про Залізну завісу були виокремлені з промови пізніше.

Через 76 років після Фултонської промови Черчиля Джо Байден, 46-й президент США, 26 березня 2022 року виголосив у Польщі промову Про об'єднані зусилля Вільного світу для підтримки народу України або Варшавську промову. Очікувалося, що президент зробить гучну заяву щодо військової підтримки України. Особливо після його зустрічі із військовими США, які перебувають у Польщі, де Байден обмовився, звертаючись до них, що ви самі побачите, що відбувається в Україні, коли будете там. Однак промова найбільше запам’яталася фразою «Заради Бога, ця людина не може залишитися при владі» (For God’s sake, this man cannot remain in power), яку ЗМІ оцінили, як заклик до зміни влади у Росії. Пізніше від такого трактування відмовилися, ймовірно, Байден хотів цією фразою висловити особисте ставлення до Путіна, але аж ніяк не закликати, як президент США, до перевороту. Також цілком ймовірно, що Байден, маючи на меті проголосити історичну промову, хотів, як і Черчилль, бути відвертим із своїми слухачами.

Незважаючи на це, у промові надзвичайно багато звертань до історії Холодної війни: від цитувань папи Івана Павла ІІ та Леха Валенси, символів польського антикомунізму 70−80-х років, до особистої історії співпраці Байдена із росіянами (президент згадав про свою участь у переговорах щодо контролю над озброєння із Головою Ради міністрів СССР Олексієм Косигіним). Проте на особливу увагу заслуговує пропозиція лінійного сприйняття сучасної боротьби українських міст, ставлячи їх в один ряд із містами-символами комуністичного спротиву в часи Холодної війни: «Сьогоднішні бої в Києві, Маріуполі та Харкові - остання битва у тривалій боротьбі: Угорщина, 1956; Польща, 1956, потім знову 1981; Чехословаччина, 1968 рік».

Британське видання The Economist порівняло промову президента не так із промовами Холодної війни (чого напевне прагнув досягнути своїм виступом Байден), як із доктриною початку ХХ століття іншого президента США Теодора Рузвельта. Оцінюючи загалом зовнішню політику сьогоднішнього керівника Білого дому відносно Росії, промову назвали символом реверсної доктрини Великого кийка. На початку ХХ століття американська дипломатія вважала, що в разі виникнення конфлікту у країнах Латинської Америки, США відповідатимуть із застосуванням військової сили. У цьому була головна стратегія цієї доктрини. У 2022 році головна теза доктрини Рузвельта «speaking softly and carrying a big stick» змінилася на байденівське «speak loudly and carry a small stick». Хай там як, поки зарано оцінювати програмність чи доктринальність промови Байдена, однак для мене головним повідомленням президента стала фраза про початок тривалого протистояння: «Нам потрібно набратися сили для довгої боротьби». Це означає, що головною метою промови Байдена, як і промови Черчилля, став заклик до об'єднання, тільки тепер до об'єднання усіх союзників по НАТО задля тривалого протистояння із авторитаризмом, і війна в Україні є лише початком цієї боротьби.

Відлуння невирішених проблем

Ми можемо і далі продовжувати наше порівняння подій сучасності та Холодної війни, але чи є сьогоднішні події продовженням цього періоду?

Росія разом із своїм (не)союзником Китаєм в унісон заявляють, що НАТО є організацією-продуктом Холодної війни, яка зараз повністю втратила свою актуальність, адже тієї держави від якої вона захищала своїх членів уже немає, маючи на увазі Совєтський Союз. Саме подальше розширення НАТО на схід Європи, що тривало із кінця 1990х років, лише створило загрози безпеці Росії, що і спровокувало початок «спеціальної військової операції» в Україні. В унісон заявляють китайські та російські дипломати. Однак причин початку повномасштабного російського військового вторгнення було декілька, включаючи і цілком шовіністичні відносно українців, але чи не головною причиною — питання перебудови усієї системи міжнародних відносин. Путін прямо вимагав у Заходу, головно у США, повернутися до відносин до 1997 року (27 травня 1997 року було підписано основоположний акт про взаємні відносини, співпрацю і безпеку між Російською Федерацією і Організацією Північноатлантичного договору, де сторони зобов’язалися більше не розглядати одна одну як супротивників) у питанні розширення північноатлантичного альянсу, що означає виключення країн сучасного східного флангу (Польщі, Чехії, Угорщини та інших). Насамперед цього прагнули та продовжують прагнути Китай та Росія.

Сучасна система із усіма міжнародними державними інституціями була створена після Другої світової війни та стала продуктом Холодної війни, не зазнавши змін після руйнування СССР. Росія замінила СССР у складі Ради Безпеки ООН. Натомість Вільний світ, термін, що зараз знову входить в моду, відмовився реагувати на війни в Чечні та створення численних штучних анклавів у сусідніх з РФ державами, будучи впевненим у своїй цілковитій перемозі у Холодній війні. Натомість для путінської Росії «кінець історії» став лише найбільшою геополітичною катастрофою, що означало незгоду із своєю поразкою. Так звані «народні республіки» стали певними прототипами східноєвропейських комуністичних режимів до 1989 року, з яких мала б розпочатися повзуча експансія та відновлення статус-кво на євразійському континенті.

Наростаюче переозброєння, нарощування сил НАТО в східноєвропейському регіоні, вступ Швеції та Фінляндії до альянсу — є лише відлунням Холодної війни, що, як відомо, велася між Вільним світом та комуністичними авторитарними режимами. І, судячи із останніх заяв Путіна, остаточна його мета — розвал однополярного світового порядку, у якому США домінують після 1989 року. Тобто перебудова системи міжнародних відносин, чого не відбулося після розвалу СССР та демократизації східноєвропейських держав.

Тому можемо говорити про логічне продовження невирішених питань Холодної війни. Санкції, запровадження торговельних ембарго, протистояння в енергетичній сфері, проксі-війни, заморожені конфлікти, посилене використання розвідок — всі ці заходи з’явилися і активно використовувалися протягом другої половини ХХ століття. Звичайно, станом на сьогодні акценти змінилися. Експерти все більше звертають увагу на зростаючу роль азійського регіону у ХХІ столітті, де основна боротьба вестиметься між Китаєм та США. Для прикладу, Китай, використовуючи свої економічні можливості, уже починає збільшувати свою військову присутність у Тихому океані, розмістивши військову базу на Соломонових островах. Також серйозні занепокоєння викликають можливі військові дії проти демократичного Тайваню, територію якого КНР вважає своєю невід'ємною частиною, а США мають військові зобов’язання щодо їхнього захисту. Зросла роль і технічної складової.

«Нова Холодна війна», «Холодна війна 2» чи будь-яка інша назва стане усталеною лише по проходженні певного часу. Станом на зараз варто уникати прямих відсилок до другої половини ХХ століття та прямого порівняння із Холодною війною, адже проведення таких аналогій підносять сучасну путінську Росію до статусу суперпотуги, якою, ані в економічному, ані у військовому плані, як показав розвиток подій на полях битв в Україні, вона не є. Сьогодні йдеться радше про продовження нерозв’язаних проблем періоду Холодної війни та помилок глобалізації 1990-х — початку 2000-х років.

