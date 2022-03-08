На сколько лет назад откатилась Россия? 8 марта, 08:55 Цей матеріал також доступний українською

10? 20? 30? Думаю, на 162 года. И вот почему

Аудиоверсия колонки:

В 1861 году отменили крепостное право. В 2022 году его восстановили.

Вся Россия стала ГУЛАГом. Американский актер Джимми Фэллон вчера пошутил: «В США Facebook может заблокировать президента. Президент России может заблокировать Facebook».

Сейчас люди в России будут полностью лишены правды. Отключили Facebook, Twitter, закрыли все независимые медиа. Им выкололи глаза и зашили рты. Правда разрушительна для режима Путина, поэтому он так панически ее боится. Ему есть что скрывать. 15 лет строгого режима за пост с новостями — новый 37 год уже тут как тут. Новое рабство.

Путин обнулил не только свои сроки. Он обнулил международную гордость за свою страну. Навстречу им пришли позор и стыд. На многие десятилетия и поколения. Достоевского, Ломоносова и Гагарина одним махом отправили в унитаз. Бренд «россия» стал токсичным. «Русский мир» — символ насилия, лжи и страха. От него отворачиваются все.

У россиян сейчас есть только три выхода:

— Позорно свалить немедленно. В чем есть. И жить всю жизнь с этим чувством стыда. Ловить косые взгляды случайных людей в ресторанах и отелях. «Это несправедливо!» уже говорят некоторые русские. А справедливо бомбить независимую страну и убивать мирных жителей без объявления войны?

— Бороться. Саботировать. Говорить. Писать. Выходить на улицы, преодолевая страх. Тем украинцам, кто сейчас с детьми ночует под сиренами и ракетами, тоже очень страшно. Тем, кто на передовой, — страшно. Но они сражаются со злом.

— Заткнуться навсегда и стать рабом. Лишить достойного будущего себя и своих детей.

В отличие от Средневековья главными активами 21 века являются не земля, а таланты, инновации, технологии. А ещё — доверие, интерес и любовь. Россия и раньше не была в этом сильна. А сейчас уже утратила это на десятилетия. Недоверие будет не только к стране в целом или ее лидерам — они официальные лжецы и подлецы. Российский паспорт становится волчьим билетом в цивилизованном мире.

Целый народ сейчас выглядит не грозным русским медведем, а трусливым кроликом

Ведь целый народ сейчас выглядит не грозным русским медведем, а трусливым кроликом, который тихо дрожит под лавкой. А украинцы неожиданно для всех оказались наоборот титановым воином, тигром и супергероем, единым целым, меганацией. Символом свободы и мужества для всего мира.

В эти дни произошёл удивительный эффект зеркала — все, что хотела годами через ложь присвоить себе Россия — сильная армия, гордость, единство — стало украинскими ценностями. А то, что пытались приклеить нам — фашизм, слабость, регресс — стало истинным лицом России. Правда безжалостна.

Юваль Ной Харари в книге «21 урок для 21 века» предрекал разделение на два мира — цивилизованный и варварский. Возможно, они будут разделены новой «Берлинской стеной».

Один мир — живет без правил и главное без уважения к личности. Ценность жизни стремится к нолю. Технологии допотопные. «Безумный Макс — дорога ярости».

Второй — делает все, чтобы сделать счастливее каждого человека и семью.

Нельзя недооценивать «маленькую жизнь маленького человека». В продвинутом западном обществе именно она является наивысшей ценностью. И главное достижение Apple, IKEA или H&M (которые уходят из России) в том, что они сделали радикально лучше, красивее и комфортнее жизни самых простых людей. А не одели в соболя горстку избранных. Я горжусь менеджерами бизнесов и брендов, которые принимают решение об уходе из России не только из-за санкций, но и из-за собственного чувства справедливости. Достоинство и принципы для них оказались важнее денег. И эти уходы — грандиозная поддержка.

Государство для человека, а не человек — ресурс для государства, вот в чем фундаментальный конфликт. Ценность личности, а не ресурс биомассы. Путин украл у своего народа право на мечты, на уют, на самоуважение, на маленькое счастье.

Возможно, это звучит чудовищно, но я убеждён, что многие омоновцы безжалостно молотили дубинками толпу просто, чтобы принести домой более высокую зарплату. Just business. Купить квартиру побольше, поставить в неё диван из Ikea, посмотреть кино на большом телеке и подарить жене на день рождения новый телефон. И я очень не уверен, что они готовы драться за нищету и унижения.

Я знаю, что меня читают в ФСБ и других органах РФ. Передайте, пожалуйста, этот текст своим коллегам повыше. У них есть исторический шанс восстановить историческую справедливость, выдернув бункер из розетки. Не выполняйте преступные приказы. Вы ещё можете спасти достоинство своей страны и спасти от ГУЛАГа мечты и будущее ваших детей. Действуйте ради себя! Остановите эту войну!

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