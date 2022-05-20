Мощная помощь от США и G7 20 мая, 18:58

Чем жила страна 20 мая 2022 года

● Мощная помощь от США. Сенат США (после небольшой паузы) проголосовал за пакет помощи Украине в $40 млрд. Решение поддержали 86 сенаторов, 11 выступили против. Теперь документ должен подписать президент Джо Байден, который сам и инициировал его появление.

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● Как сообщила The New York Times, это крупнейший пакет помощи другой стране, который Конгресс принимал за последние два десятилетия. Он включает военную, финансовую и гуманитарную помощь, в частности, $9 млрд на пополнение запасов американского вооружения, которое получает Украина, $6 млрд на закупку США оружия и передачу напрямую Украине, а также $900 млн на помощь украинским перемещенным лицам.

● Байден рукоплещет. «Я аплодирую Конгрессу за то, что он принял запрошенный мной пакет мер безопасности, а также за то, что он направил миру четкий двухпартийный сигнал о том, что США поддерживают Украину. Этот пакет позволит нам отправить Украине еще больше оружия и боеприпасов, поскольку они защищают свою демократию и свободу», — заявил глава Белого дома.

● Украина все-таки получит Patriot? В рамках нового пакета американской помощи Украина может получить зенитные ракетные комплексы Patriot (способны перехватывать баллистические ракеты) и дальнобойную артиллерию. Об этом сообщила The Washington Post. Принятый законопроект предусматривает, что размер военной помощи Украине составит $20 млрд.

А пока Украина продолжает получать орудия:

● Пушки для Украины. Минобороны США сообщило детали новой военной помощи, которая будет поставлена в Украину на сумму до $100 млн. «Возможности этого пакета адаптированы, чтобы обеспечивать критические потребности Украины для сегодняшней борьбы, когда российские войска продолжают наступление на востоке Украины», — сообщили в Пентагоне.

● Новый пакет помощи включает: 18 155-миллиметровых гаубиц; 18 тактических транспортных средств для перемещения гаубиц; три контрбатарейных станций AN/TPQ-36; полевое оборудование и запчасти.

К слову:

● ВСУ освоили американские пушки. Украинские военнослужащие достаточно эффективно используют американские 155 мм гаубицы М777. «Большинство гаубиц, которые мы прислали… находится на передовой в разных местах Украины, и украинцы их используют, и используют достаточно эффективно», — отметил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

● По словам представителя Пентагона, артиллерия оказалась критически важным элементом для украинских сил в битве за Донбасс.

● Нидерланды помогли, как могли. Нидерланды более не смогут поставлять Украине самоходные 155 мм гаубицы Panzerhaubitzen 2000, так как стране необходимы инвестиции в собственные вооруженные силы. Такое заявление сделал нидерландский премьер Марк Рютте: «Мы находимся на грани того, что можем сделать».

● Рютте поблагодарил правительство Германии, напомнив, что совместно страны отправят в Украину 12 гаубиц Panzerhaubitzen 2000 (пять из них — доля Нидерландов). Гаубицы украинцы пока не используют, так как еще не прошли обучение.

● Немецкие зенитки поедут в Украину. В июле Украина может получить первые 15 зенитных самоходных установок Gepard из Германии, сообщает Der Spiegel со ссылкой на результаты переговоров министра обороны Украины Алексея Резникова с немецкой коллегой Кристин Ламбрехт.

● G7 поддержит Киев на $20 млрд. Страны Большой семерки договорились выделить Украине $19,8 млрд помощи. Эти средства помогут Киеву закрыть финансовый дефицит и продолжать обеспечивать базовые услуги для населения. Министры финансов G7 подтвердили, что готовы поддерживать Украину на протяжении всей войны и сделать больше, если потребуется.

● Еврокомиссия (ЕК) направила Украине второй транш в 600 млн евро в рамках программы чрезвычайной помощи (саму программу на 1,2 млн евро ЕК утвердила еще в феврале). Об этом президент ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter.

● Всемирный банк в рамках Программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления выделил Украине очередной грант на 504 млн евро. Деньги направят на обеспечение первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутренних перемещенных лиц.

● На Донбассе — ад. ВСУ продолжают освобождать Харьковскую область, но на Донбассе оккупанты пытаются еще больше усилить давление, рассказал президент Владимир Зеленский. «Там ад, и это не преувеличение. Жестокая и совершенно бессмысленная бомбардировка Северодонецка… Там только за один день 12 погибших, десятки раненых», — сказал он.

● Азовсталь выполняет приказ. С территории завода Азовсталь эвакуируют тела погибших украинских военных, сообщил в видеообращении командир полка Азов Денис Прокопенко.

● «Высшее военное руководство дало приказ о сохранении жизни и здоровья защитников гарнизона и прекращении обороны города. Несмотря на тяжелые бои, круговую оборону и отсутствие снабжения, мы отмечали три важных для нас условия: гражданские, раненые и погибшие», — отметил Прокопенко. По его словам, гражданских удалось эвакуировать, а тяжелораненые получили необходимую помощь — их удалось вывезти, чтобы дальше обменять и доставить на подконтрольную Украине территорию.

● «Относительно погибших героев процесс продолжается и надеюсь, что в ближайшее время родные и вся Украина с почестями сможет похоронить своих воинов», — сказал Прокопенко.

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● Эвакуация с Азовстали — новые данные. С завода Азовсталь в Мариуполе вышло до 1,7 тыс. украинских военных, сообщили в Минобороны Великобритании. Сколько бойцов остается на предприятии — неизвестно.

● Россия, как считают британцы, перебросит войска из Мариуполя, чтобы усилить свою операцию на Донбассе. Но благодаря упорному украинскому сопротивлению эти силы нуждаются в перевооружении и перегруппировке. Однако на российское командование оказывается давление, чтобы оно продемонстрировало явные успехи. И это означает, что силы будут брошены в бой очень быстро, без надлежащей подготовки, и их, считают британцы, ВСУ могут быстро перемолоть.

● Владимир Зеленский в обращении заявил, что делает все возможное, чтобы к спасению защитников Азовстали были привлечены самые влиятельные международные силы.

● Казни в Буче, — новые свидетельства. Американская The New York Times опубликовала новые доказательства казни российскими оккупантами местных жителей Бучи. В частности, издание обнародовало видео и показания свидетелей о том, как захватчики 4 марта убили как минимум восьмерых украинцев.

● На первом видео с камеры наблюдения видно, как оккупанты ведут мужчин в гражданском, взятых в плен, в офисное здание на улице Яблонской. Среди них присутствует человек в яркой синей кофте, чей труп затем виден среди убитых во дворе этого здания, в котором оккупанты обустроили себе штаб. Массовую казнь в этом месте демонстрирует второе видео, снятое с помощью дрона 5 марта.

● После освобождения города фотография убитых во дворе дома на улице Яблонской была опубликована многими украинскими и мировыми СМИ.

● The New York Times также смогло идентифицировать большую часть из мужчин, которых убили оккупанты, — это были мирные местные жители, которые после вторжения оккупантов вступили в ряды терробороны.

● Херсонщина — в гуманитарном кризисе. В Херсонской области российские оккупанты заблокировали гуманитарные коридоры, не давая возможность обеспечивать людей лекарствами и продуктами первой необходимости. Об этом сообщил замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский: «Организационная некомпетентность и преступные действия орков и их прислужников в Херсонской области, загоняют Херсонщину во все более глубокий гуманитарный кризис».

● На вокзале временно оккупированного Херсона партизаны вывесили флаг Украины. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализници в Telegram.

● Вместе осудят агрессора. К иску Украины против РФ в Международном суде ООН присоединятся 42 страны, сообщил президент Украины в Twitter. Он поблагодарил партнеров, которые избрали «правильную сторону истории»: «Это сторона правды, международного права и справедливости. В итоге мы привлечем РФ к ответственности».

● 16 марта Международный суд ООН в Гааге постановил, что Россия должна прекратить полномасштабную войну против Украины.

● Еще двести «освободителей» легли в землю. За минувшие сутки российская оккупационная армия потеряла в Украине около 200 своих военных, сообщил Генштаб ВСУ. А в целом потери врага с начала войны составили 28,7 тыс. человек.

● Кроме того, РФ лишилась: танков — 1263 (+9 за сутки) ед, боевых бронированных машин — 3090 (+27) ед, артсистем — 596 (+1) ед, РСЗО — 200 (+1) ед, средств ПВО — 93 (+0) ед, самолетов — 204 (+1) ед, вертолетов — 168 (+1) ед и многого другого.

● Вашингтон стимулирует Лукашенко помогать Украине. США рассматривают возможность шестимесячной отмены санкций против Беларуси, в частности против отрасли производства калийных удобрений в обмен на транзит украинского зерна. Об этом сообщил The Wall Street Journal.

● По данным издания, официальные лица США и генсек ООН Антонио Гуттереш изучают возможный маршрут экспорта украинского зерна: на север по железной дороге через Беларусь в литовский порт Клайпеда. А отмена санкций рассматривается как «стимул для Александра Лукашенко», белорусского диктатора.

● Шольц пожалел пророссийского Шредера. Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил призыв Европарламента ввести санкции против бывшего главы немецкого правительства Герхарда Шредера за его связи с Кремлем и отказ покинуть должности в энергетических госкомпаниях РФ.

● Шольц отметил, что требование немецкого парламента лишить Шредера оплачиваемого офиса в Берлине было «последовательным и правильным», и поэтому будет выполнено. А вот дальнейшего наказания Шредера не будет. «Я не думаю, что в данный момент необходимо что-то еще. Но было бы лучше, если бы Герхард Шредер ушел со своих постов», — добавил канцлер.

● Накануне Европарламент призвал 27 стран-членов ЕС ввести санкции против Шредера. Поводом стало сотрудничество с кремлевским режимом, — он является членом советов директоров Роснефти и Газпрома.

● Сегодня выяснилось, что Шредер уходит с поста главы совета директоров Роснефти.

● Путин чихать хотел на россиян. Разведка США не считает, что общественное мнение россиян о войне против Украины сможет заставить кремлевского диктатора Владимира Путина прекратить вторжение. Об этом сообщил CNN со ссылкой на неназванных чиновников. «Культура страха может жить долго, даже если ты не популярен. А он [Путин] популярен», — сообщил один из них.

● Гривня свободна от курса НБУ. Нацбанк с 21 мая отменяет ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

«Снятие ограничений на установление курса, по которому банки продают валюту населению, улучшит условия работы легальных субъектов рынка», — отметил замглавы НБУ Юрий Гелетий.

● После начала войны НБУ зафиксировал курс на уровне 29,25 грн/$. На черном рынке он поднимался до 37 грн за доллар, а теперь снизился до 36 грн.

И для финала:

● Зеленский — человек года. Читатели журнала Time назвали Владимира Зеленского самым влиятельным человеком 2022 года. «Когда в феврале российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину, Зеленский, комик, не имевший политического опыта до избрания президентом Украины в 2019 году, вышел на мировую арену и сплотил лидеров для поддержки Украины», — сообщили в издании.

● За Зеленского проголосовали более 3,3 млн. читателей. Он занял первое место с 5% голосов. На втором месте оказался гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск с 3,5% голосов. В декабре прошлого года Маск был назван «Человеком года 2021» по версии Time.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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