Украинцы утешают весь мир, несмотря на войну 16 марта, 20:50 Цей матеріал також доступний українською

Украинцы подают пример, как жить

Эти выходные я провел в Вене, и они были наполнены мероприятиями, посвященными Украине, среди которых — обсуждение темы «Украина и общечеловеческие ценности» в Институте гуманитарных наук и посещение литературных чтений украинских (а также российских и белорусских) текстов австрийскими актерами в Volkstheater (Народном театре).

Я никогда раньше не видел, чтобы актеры были сломлены и плакали на сцене. Ведущей пришлось покинуть сцену, чтобы собраться. И вместо того, чтобы выглядеть неуместным, это казалось правильным, даже достойным, как если бы не плакать было бы непризнанием веса войны и нашей потребности в словах, которые могут помочь нам прочувствовать это.

Вена напоминает мне Львов на западе Украины. Ее габсбургский кузен сейчас переполнен внутренними беженцами. В Вене я думал обо всех рейсах, которыми я летал в Киев, о рейсах, которых там больше нет, и о легких поездках на поезде оттуда в Днепр и Харьков, огромные города на востоке Украины, теперь находящиеся под российскими бомбежками. Эти два города — жемчужины русскоязычной цивилизации. Но это не российские, а украинские города, и поэтому Путин должен их уничтожить, ибо он постановил, что такого государства, как Украина, нет.

Но Украина, конечно же, есть! Потому что украинцы готовы за нее жить и умереть. Украина, конечно же, есть, потому что это украинцы утешают нас, а не наоборот. Все выходные мои украинские друзья и информировали меня, и успокаивали. Знакомая в Киеве буднично описывает свой рабочий день. Коллега в Харькове рассказывает мне об ужасе российской бомбардировки центральной части второго по величине города Украины, а затем — без пафоса, просто описательно — о солидарности и активности местного населения… И дело даже не в том, что добро побеждает зло, но мы чувствуем себя лучше, когда знаем, что другие действуют, реагируют, не сдаются.

У людей есть ценности. Мир не пуст

Просто они продолжают жить, делая то, что нужно делать, среди смерти и разрушения. И вот это утешает. Катя Петровская, автор «Может быть, Эстер», уловила это ощущение в своем тексте, прочитанном в Народном театре. «Амулет для украинского сопротивления» заканчивается упоминанием видеообращения, которое ее мать, находящаяся в Киеве, записала для россиян, которое вы найдете, если пройдете по ссылке.

Но отрывок, который остался у меня в памяти, о том, как человек в Германии связывается с подругой в Киеве, и он звучит так: «Когда я слышу прогнозы о поражении, я звоню своей подруге в Киев, я просто говорю „Саша“, а она включает видео, показывает мне своего сынишку, все улыбаются. И неприлично с моей стороны подвергать сомнению их решение. Они — крепость, твердыня, настроение у них веселое, они концентрируются на том, что делают, спокойно трудятся и утешают нас, когда наши силы и надежда ломаются».

Сидя в темноте в театре, я почувствовал комок в горле при этих словах. Я услышал, как вокруг меня в темноте раздалось несколько быстрых всхлипов, как раз на этой фразе, на словах «нас утешают». И я знал, что сдерживали их люди, которые звонили своим друзьям в Киев, в Харьков, в Николаев, в другие разбомбленные украинские города, и кто знал, что это правда.

Они утешают нас. Потому что украинцы сопротивляются не только на поле боя, но и как общество, и таким образом они утешают нас всех. Каждый день, в котором они действуют, — это день, в котором мы можем размышлять и надеяться. У людей есть ценности. Мир не пуст. Люди находят в себе мужество. И есть вещи, ради которых стоит рисковать.

Публикуется с разрешения автора. Впервые напечатано на snyder.substack.com

Перевод НВ

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