Чья война? Как в Европе пытаются разделить режим Путина и россиян 3 октября, 15:20

Это война не Путина, это война России, то есть российского общества, против Украины, свободы, демократии

Нет, разделить путинский режим и российское общество не получится. Это недальновидная тактика, когда некоторые в Европе просто боятся принять: как раньше быть не может; со сменой или смертью недофюрера закрыть глаза и представить, что российский народ был ни при чем — это спровоцировать его реванш.

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Нельзя делать вид, что одни данные социологических опросов в России, например, о поддержке Путина — адекватны, а вот о поддержке войны — нет. 72% россиян, согласно Левада-центру, в сентябре 2022 года поддерживали эту войну.

Если этого «мало» в качестве доказательства, посмотрим на другие факты:

— О чем были те немногочисленные митинги после решения Путина о мобилизации? Они были не антивоенными, а против мобилизации. То есть пока воевать не надо рядовым людям, они мирятся с этой агрессией и поддерживают ее. Можно ли их считать «непричастными»? Точно нет.

— Увидели ли мы протесты россиян в свободных странах, куда они бегут от мобилизации? Нет. Был ли какой-то бум в соцсетях от тех, кто в России боялся преследования, но в Грузии или где-то еще явно может не бояться уже? Нет.

— Чем занимаются даже те, кто был «нет войне»? Собирают амуницию теперь для «бедных мальчиков», которых «незаконно» мобилизовали.

Если даже вообразить, что россияне не «за» войну, а просто пассивны и хотят «пересидеть», это тоже их выбор. И они точно не могут рассчитывать на какие-либо привилегии от цивилизованного мира.

Одним словом, это некомфортно для старой Европы или еще кого-то — признать, что проблема не в Путине лично, а в обществе, имеющем определенные запросы.

Проблема не в Путине лично, а в обществе, имеющем определенные запросы

Несвобода и диктатура всегда паразитируют на свободе и демократии. Пропаганда проползает в газеты и телевидение под видом свободы слова (в Германии, к слову, оказалось, что российские ресурсы не заблокированы, еще и ТВ показывает, хотя последнее мама не проверяла). Шантажом и силой несвобода прет против компромиссов. Фейковые референдумы выдает за волеизъявление. И так далее.

Свобода должна уметь себя защищать. Иначе цена будет еще выше.

По приглашению Prometheus-Das Freiheitsinstitut имела keynote speech на конференции немецкой молодежи.

Другой спикер конференции со своей keynote-речью мероприятие открывал, а я должна была подытожить. И услышав от него, среди прочего, что это война Путина, а большинство россиян против этой войны, я пошла делать другую презентацию.

Начиная с того, как России удалось убедить в 2014 году многих людей за границей в каком-то мифическом сепаратизме большинства жителей Донбасса, и заканчивая тем, что сейчас россияне хотят полностью избежать ответственности за эту агрессию.

Текст опубликован с разрешения автора

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