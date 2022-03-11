Судьба мира решается в Киеве 11 марта, 15:55 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською

Речь идет о нашем будущем. О судьбе сотен миллионов женщин и мужчин, верящих в демократию, не теряющих надежды на свободу и стремящихся к миру

Письмо подписанное американским актером Шоном Пенном, британским писателем, лауреатом Букеровской премии Салманом Рушди и британским рок-музыкантом и певцом Стингом.

Все восхищаются президентом Владимиром Зеленским, его боевым духом, героизмом и твердой верностью демократическим ценностям. Политический и моральный долг Европы, как и Соединенных Штатов — поддержать его. Сейчас это более актуально, чем когда-либо.

Все подписавшиеся шокированы актами насилия российских оккупационных войск в отношении мирного населения. Бомбоубежища превратились в школьные классы. Больницы разрушены. Женщины рожают детей на фортифицированных станциях метро.

В этой ситуации украинская армия, поддерживаемая десятками тысяч гражданских, берется за оружие, принимает бой и защищает города.

Но!

Эти люди защищают не только свои города.

Эти подразделения закаленных войной солдат, эти преподаватели, рестораторы, танцовщицы, рабочие, эти повстанцы — женщины и мужчины из всех слоев общества — борются и за нашу свободу.

Они борются за свободный открытый мир. Они воюют на передовой за нас европейцев.

Это еще одна причина, по которой мы должны немедленно и открыто действовать, чтобы эта война прекратилась.

Все подписавшиеся рады санкциям, введенным против России Европейским Союзом, Соединенными Штатами Америки, Канадой, Японией и другими странами.

Однако можно сделать больше, поэтому мы призываем наши правительства пойти дальше, усилить давление и прибегнуть к указанным ниже мерам.

Нападение Путина на свободную Украину — это не просто война

Международное правосудие должно рассмотреть и изучить все процедуры привлечения Путина и его окружения к ответственности за военные преступления.

Страны, оказывающие Украине срочную военную помощь, должны заботиться о том, чтобы их грузы отвечали актуальным тактическим потребностям: речь идет о легких противотанковых оборонных системах, антивоздушных комплексах, которые можно быстро развернуть, а не о тяжелом вооружении, которое будет разрушено еще до момента доставки!

Банки и службы разведки, обладающие информацией о полученной незаконными способами собственности российских олигархов, должны массово обнародовать ее и донести до широкой российской общественности.

Помимо авиакомпаний, необходимо до дальнейшего распоряжения запретить доступ на американский и европейский рынки всем судоходным компаниям, всем грузовым судам под российским флагом, всем компаниям, зарегистрированным в России.

Европейские и американские компании и компании их союзников должны любой ценой заморозить все свои коммерческие операции в России и с Россией.

Большие соцсети должны блокировать и смотреть все учетные записи, через которые российское правительство, его прихлебатели и лоббисты распространяют свою пропаганду.

Услуги и продукты «Майкрософт» должны быть заблокированы на всей территории России. Доступ к облачным хранилищам должен прекратиться по всей территории России до дальнейших распоряжений.

Персональные санкции должны коснуться не только политиков и связанных с ними олигархов. Следует ввести санкции против военной и гражданской администрации, ответственной за эти разрушения и резню.

Все банковские счета России, независимо от владельца и местоположения, должны быть немедленно заморожены.

По всей территории Европы импорт российской нефти должен прекратиться до новых предписаний. Европа должна немедленно разработать варианты стабильной диверсификации своего газоснабжения.

Если твердо внедрить эти санкции, можно положить конец войне.

Во всяком случае, они принудят Кремль к деэскалации.

Это простые и конкретные шаги. Свободные граждане за пределами Украины могут требовать их от своих правительств сейчас.

Кроме того, каждый может действовать индивидуально в своей среде.

Мы можем посылать пожертвования украинским фондам волонтерской помощи.

Можно поддерживать и поощрять часть русского населения, которая выступает против войны.

Нападение Путина на свободную Украину — это не просто война.

Это столкновение двух моделей общества, двух взглядов на то, что такое хорошая жизнь. По сути это конфликт двух форм цивилизации.

Речь идет о нашем будущем. О судьбе сотен миллионов женщин и мужчин, верящих в демократию, которые не теряют надежды на свободу и хотят мира.

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