Для кого Россия строит клетку в Мариуполе? 12 августа, 14:23

Клетка, возводимая русскими оккупантами в разрушенном Мариуполе, является символом самой России

Оккупанты готовят шоу для собственного народа. Для населения, поддержавшего кровавое зрелище, — вторжение в Украину, убийство людей, разрушение городов. Какое население, такое и шоу. Не удивлюсь, если станет известно, что это путинское шоу продюсируют его медиа-киллеры, которые разжигали своими собственными телевизионными шоу у затравленных отсутствием свободы и нищетой жителей «глубинной» России зверскую ненависть к украинцам. Именно зверскую ненависть, главным требованием которой является убийство и уничтожение всего украинского.

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В помещении мариупольской филармонии строят металлическую клетку из грубой арматуры, украденной оккупантами на захваченном металлургическом комбинате. Рашисты хотят максимально унизить защитников Мариуполя. Которых российские медиа-шакалы называют «боевиками». Российские оккупанты не могут не врать. Это природа путинского режима. Защитников страны, воевавших в составе регулярных подразделений НГУ (ВСУ, Нацполиции) и выполняли свою конституционную обязанность по защите государства, они называют «боевиками».

Максимальное унижение с клетками и судилищем в стиле сталинского Гулага оккупанты собираются устроить на День Независимости Украины. Подготовка к публичной расправе идет полным ходом: работают сварщики, готовят инквизиторов в мантиях, разогревают массовку. Но весь этот сценарий в стиле советских «процессов века» свидетельствует о животном страхе россиян перед теми, кого они хотят сначала унизить, а затем уничтожить. Защитников Мариуполя, в том числе из полка «Азов» они боятся даже в состоянии пленников. Боятся патологически, на клеточном уровне.

Чтобы ни делали представители « русского мера», получается только одна конструкция — клетка для людей

И сама клетка, возводимая русскими оккупантами и их подручными в еще недавно свободном, отстроенном после российских обстрелов, а ныне вновь разрушенном россиянами Мариуполе, является символом самой россии, в которой все ее население давно живет за решеткой. Под наблюдением путинских вертухаев из фсб и росгвардии. В условиях тотальной диктатуры и отсутствия элементарных свобод, присущих человеку в нормальном обществе. В глобальном, цивилизационном смысле, это все, на что они способны — на создание клетки из ворованного металла. Поистине, чтобы ни делали представители «русского мира», выходит только одна конструкция — клетка для людей.

Но даже в этой клетке защитники Мариуполя и бойцы полка «Азов» останутся людьми, воевавшими за свободу. Думаете, это будет унижение? Был ли унижен Иисус Христос в его последней дороге на Голгофу? Так думали те, кто издевались над ним на протяжении этого пути. Но не те, кто пошел по этой дороге за своим учителем. Жертва «азовцев», морпехов, полицейских, медиков, большинство из которых женщины, станет сигналом для всей Украины. И вместо одного полка в Украине будет десять. Вместо одного батальона — сотня.

Для кого же путин монтирует в Мариуполе эту клетку? Ответ очевиден — для себя. И для тех россиян, которые поддерживают его в этой позорной, неспровоцированной войне против мирного народа. Так или иначе, всем этим миллионам ставших убийцами агрессивных существ придется пройти через эту метафорическую клетку и суд. За преступления рашизма. За жестокость и дикость современного российского нацизма.

В какой форме будет суд? Варианты могут быть разные. Но клетки оккупантам и их поклонникам не избежать. Цивилизованный мир уже отгораживается от них. Ограничивая возможность пересекать границу россии с цивилизованным миром. Клетка, в которую россияне поместили себя, постепенно закрывается. И эта клетка — по периметру всей российской федерации. Самая большая клетка в истории человечества.

Путин боится. Его армия сильно избита и деморализована. Мизерный, жестокий, испуганный хозяин россии не может одержать так нужную ему победу в бою. Поэтому он хочет шоу «победы» над пленниками. Но эта клетка — для самого путина и его режима. Суд истории над российскими оккупантами обязательно состоится. Возможно, даже в освобожденном украинцами Мариуполе.

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