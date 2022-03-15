Это уже не война Путина. Это война каждого россиянина 15 марта, 17:09 Цей матеріал також доступний українською

Эта война есть прямое следствие отношения россиян к украинцам

Я вижу, как растёт тенденция призывов к россиянам открыть глаза и увидеть, что на самом деле в Украине сейчас идёт война. Война РФ против Украины и ее мирных жителей. И увидев, сделать что-то: выразить свою позицию, выйти на улицы, площади городов с протестами.

Скажу свое мнение. Считаю, это бесполезно.

Это неблагодарный труд, который ни к чему не приведёт. Не тратьте своё время. На улицы российских городов хоть и вышли тысячи, но миллионы дальше сидят по своим домам. Им все равно. Даже не страшно, что посадят. Просто все равно. Других чувств в отношении войны у них нет. Погибнут ещё сотни наших детей — будут и дальше сидеть.

Суть в том, что все началось гораздо раньше. Эта война есть прямое следствие отношения россиян к украинцам. Сам факт возникновения и существования СССР подразумевал собой механизм сегрегации людей по расовому и национальному признакам. Россияне привыкли, что они — высшая раса, привилегированная каста внутри СССР. Все остальные, включая украинцев, в сознании среднестатистического россиянина — люди второго сорта.

Россияне привыкли, что они — высшая раса, привилегированная каста внутри СССР

Украинские культура, язык, традиции — всё это в совке воспринималось большинством россиян как изъян, ментальная инвалидность. И так было почти всегда, сколько существует советское и российское кино, литература, СМИ. В этом — вся идея их шовинизма. Рожать, растить и воспитывать людей в ненависти и презрении к ближним, забивая их головы информационной кашей про империю, собственную уникальность и величие. Шовинизм и сегрегация.

Война сейчас — следствие того, что происходило годами в головах. Они считают, что в данный момент РФ не воюет с нами, а наказывает. Как наказывают младших несмышлёных братьев. Ставят на место.

О чем говорить, что объяснять. К чему призывать. Нет смысла. Никаких чувств там давно нет, есть мёртвая ткань в головах, в которую десятилетиями через ТВ, фильмы, музыку, новости, анекдоты и массовую культуру ненависти вбивали презрение к своим соседям.

Даже думающие, умеющие делать самостоятельные выводы россияне — даже они до сих пор, в основной своей массе не могут заставить себя на 100% избавиться от великорусского шовинизма. Ведь где-то в глубине своих душ, многие из них продолжают считать, что Украина — это второсортное государство.

Это уже не война Путина. Это война каждого россиянина. Не только того, кто принимает в ней участие, поощряя этот чудовищный, нечеловеческий геноцид. И не только того, кому все равно. Но и того, кто в белом пальто и правильном ожерелье в правильный прайм-тайм омерзительного пропагандистского телеканала выходит в эфир с плакатом «нет войне».

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