Серьезная проблема для Кремля. Что происходит в армии России 5 августа, 20:13 Эксклюзив НВ

Если российское общество в целом, похоже, смирилось с войной, то этого нельзя сказать о вооруженных силах РФ

Новый опрос общественного мнения в Москве показывает, что поддержка российского общества вторжения РФ в Украину растет. Однако с учетом того, что война продолжается уже шестой месяц, в рядах самой воюющей армии Владимира Путина такого же энтузиазма не наблюдается. Вместо этого, большая часть имеющихся доказательств указывает на растущую деморализацию среди российских войск, которые в настоящее время сражаются в Украине.

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Последний ежемесячный опрос общественного мнения от единственной независимой социологической службы России, пользующейся международным авторитетом, Левада-центра, выявил небольшое увеличение числа россиян, поддерживающих войну своей страны против Украины. Опубликованный 1 августа и основанный на результатах исследования, проведенного в конце июля, опрос показал, что 76% россиян поддерживают военные действия в Украине. Это на один процент больше, чем в июне 2022 года.

Очевидно, что один процент не представляет собой существенного изменения в общественном мнении, но стабильно высокий уровень поддержки в течение последних пяти месяцев в сочетании с незначительной тенденцией к росту в этом последнем опросе, говорит о том, что поддержка россиянами войны остается твердой и сильной.

Результаты этого нового опроса Левада-центра станут тревожным сигналом для всех тех, кто надеялся, что Владимир Путин столкнется с внутренней негативной реакцией, по мере того, как издержки от вторжения в Украину для российского общества станут все более очевидными. Напротив, создается впечатление, что подавляющее большинство россиян акклиматизировалось к новой военной реальности, несмотря на ухудшение экономического климата в их собственной стране и рост разоблачений военных преступлений, совершаемых российскими солдатами в Украине.

После начала вторжения 24 февраля в России много спорили о настоящем уровне провоенных настроений, и критики утверждали, что в авторитарных обществах, таких как путинская Россия, опросы нельзя рассматривать как заслуживающий доверия показатель общественного настроения. Также важно отметить, что Кремль в начале войны ввел драконовские меры, которые фактически запретили любую публичную критику вторжения и давал длительные сроки тюремного заключения за ее проявление.

В то же время следует отметить, что мало кто выражал несогласие с проведением так называемой «СВО». После непродолжительной волны мелкомасштабных антивоенных протестов, которые закончились в первые недели конфликта, в России практически не появилось антивоенного движения. Несмотря на широко распространенные первоначальные сообщения об ужасах и тревогах в российском истеблишменте по поводу решения Путина вторгнуться в Украину, политическая, деловая и культурная элита страны с тех пор в значительной степени мобилизовалась в поддержку Кремля. Было очень мало отставок, и относительно немногие предпочли покинуть страну, в основной же массе россияне предпочитают помалкивать.

Подавляющее большинство россиян акклиматизировалось к новой военной реальности

Если российское общество в целом, похоже, смирилось с войной, то этого нельзя сказать о вооруженных силах страны. Сообщения о деморализации среди сил вторжения стали общей чертой «СВО» в течение последних пяти месяцев, поскольку российские потери продолжают расти, приобретая тревожные масштабы.

В то время как точное число россиян, убитых и раненых в Украине российских солдат, держится в строгом секрете, официальные лица в США считают, что эта цифра уже превышает 75 тыс. и продолжает расти. Другие подсчеты немного ниже, но все серьезные источники за пределами самой России признают, что российские потери в настоящее время исчисляются десятками тысяч.

Между тем, все более отчаянные усилия Москвы по рекрутингу новых бойцов указывают на масштабы кризиса живой силы, с которым сталкивается Кремль. По всей России потенциальных новобранцев заманивают в ловушку аппетитными зарплатами, которые в пять-шесть раз выше, чем в среднем по стране, суля краткосрочные контракты. В мае Кремль отменил возрастные ограничения для новобранцев в явной попытке заполнить бреши, созданные тяжелыми потерями в Украине. Совсем недавно вербовщики принялись за российские тюрьмы и предлагают осужденным возможность подписать контракт в обмен на амнистию.

Нынешняя нехватка солдат в значительной степени объясняется нежеланием Владимира Путина официально объявить Украине войну. Вместо этого он назвал вторжение «специальной военной операцией». В результате российские контрактники юридически не обязаны воевать в Украине и теоретически могут в любой момент уйти из армии. Как полагают, тысячи уже сделали это, что привело к принятию все более отчаянных мер, ведь российские власти стремятся не допустить ухода большего числа солдат.

На этой неделе появились сообщения о том, что на востоке Украины в оккупированной Луганской области сотни российских солдат удерживают в колониях по воле собственных командиров после отказа принимать какое-либо дальнейшее участие в войне. В одном из письменных показаний, опубликованном британской газетой Guardian, российский солдат заявил, что он был посажен в тюрьму после того, как решил прекратить воевать «в результате того, что я считаю тактическими и стратегическими ошибками моих командиров и их полным пренебрежением к человеческой жизни».

Низкий моральный дух в российских войсках представляет серьезную проблему для Кремля, поскольку и Россия, и Украина готовятся к тому, что, как многие сейчас опасаются, война будет длительной. Украина также понесла тяжелые потери в течение первых пяти месяцев боевых действий, но украинские войска в высшей степени мотивированы сознанием того, что они воюют за свою родину против иностранного агрессора. В отличие от своих российских врагов, им отступать некуда.

В предстоящие месяцы мотивация, вероятно, станет ключевым фактором. Это одна из тех категорий, в которой неоспоримое и подавляющее преимущество на стороне украинских военных. В то время как диванные ряды простых россиян крепчают, деморализация в рядах настоящей армии может стать большой проблемой для Кремля, поскольку конца жестокой войны, развязанной российским диктатором, не видно.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Питера Дикинсона. Републикация полной версии текста запрещена.

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