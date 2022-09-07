На чем держится современная Россия 7 сентября, 19:43

Путин — это следствие болезни общества, а не ее причина

НВ публикует отрывок новой книги Игоря Гарина «Злодеяния коллективного путина»

Остерегаюсь, недалеко то время, когда даже национальная принадлежность для русских станет несмываемым клеймом террористов и агрессоров гитлеровского толка. Предвижу то недалекое будущее, когда бандитам придется не просто покупать паспорта, но стыдиться вписывать в них свои русские фамилии. Потому что русских и все русское будут презирать на семантическом уровне, как некогда эсэсовцев и нацистов. Само слово «русский» надолго станет токсичным, синонимичным антихристу.

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Кстати, на эту тему недавно появилась замечательная карикатура — Гитлер говорит Путину: «ты сделаешь то, что не смог сделать я — ты покончишь с Россией, малыш…»

Но сравнение Путина с Гитлером некорректно: при Гитлере плохо было евреям, цыганам, но немецкое население Германии начало процветать. Тогда как при Путине плохо именно России и россиянам, страна угасает просто у нас на глазах. Ярослав Грицак по этому поводу пишет: «Каждый раз, когда Путина сравнивают с Гитлером, делают ему комплимент. За Гитлером стояла крупная экономика и одна из самых эффективных в мире армий. За Путиным ничего не стоит, кроме его собственных надутых и обиженных щек». Путину до Гитлера как привокзальному наперсточнику до профессора Мориарти. Гитлер сделал Германию одной из самых экономически могущественных держав мира, прежде чем втянул ее в кровавую авантюру и погубил, а Путин почти довел Рашку до ручки, а потом впал в маразм и с голым задом бросился завоевывать мир. Во время ВОВ Гитлер призывал русских солдат сдаваться. При этом говорил, что пришел защитить и освободить русский народ от коммунистов. Ничего не напоминает? Гитлер тоже вопил не о войне и насилии — только о мире и безопасности, и этот слизанный с германского дьявола омерзительный стиль «перевертышей» — тоже вечное напоминание о дьявольщине всех звероподобных гитлеренышей.

По словам одного блогера, какое будущее может быть у народа, для которого в повышении цен на продукты виноват Обама, а в том, что нет воды, света или канализации, виноват «коллективный Запад», народа, у которого нет желания навести элементарный порядок в собственном подъезде или своей квартире, который гадит в лифтах, зато все хотят «порвать пиндосов». У народа, продемонстрировавшего хроническую неспособность построить государство, которое защищало бы права и свободы граждан. 90% населения РФ в данный момент — это и есть «коллективный путин», тупо повторяющий заклинания дебильного фюрера. И кто кого будет одолевать?

Видать, «особенная стать» России — жизнь в бесправии, нищете и убожестве, при этом ставя себя выше и духовнее всех иных народов. Я бы назвал рашизмом головного мозга «величие» жизни в чумном бараке, от которого ныне отгораживается весь цивилизованный мир.

Самое интересное, что грандиозный поток разоблачений и расследований преступной деятельности Путина (Навальный, Певчих, весь «Фонд борьбы с коррупцией», Литвиненко, Фельштинский, Прибыловский, Салье, Лурье, Немцов, Милов, Латынина, Шендерович, Квачков, Эйдман, отец и сын Гудковы, Политковская, Нестеренко, Глассер и Бейкер (имя их — легион) не просто тонет в вязком болоте «коллективного путина», но вообще не воспринимаются «глубинным народом». Я бы даже усилил — разоблачения преступлений и коррупции идут бандитскому пахану на пользу: свой в доску… «Глубинный народ» не разумеет, что молится на бандита, вора и убийцу. Но, видать, именно такого «свояка» заслужил, а вместе с ним и свою скотскую жизнь.

«Глубинный народ» не разумеет, что молится на бандита, вора и убийцу

Увы, качество «коллективного путина» низведено ниже плинтуса. В великом русском языке есть слово «люди» и слово «ублюдки». Как бы созвучно, а — прямая противоположность. Да, совок совершил с людьми ужасное дело: похоже, за время своей истории он истребил почти всех, кто мог бы воспринять свободу, выпустив на свободу все бесовское и ублюдочное.

Проблема много глубже, чем личность Путина, который лишь умело эксплуатирует то, что подсознательно сидит в мозгу рядового россиянина, использует вековечные черты русского характера. Эти черты, эта русская ментальность — тщеславие, презрение к другим народам, национальное превосходство, авторитет власти, агрессивность, злобность — никуда не денутся и после ухода Путина. Потому что у большинства русских Буча, Мариуполь, Кременчуг или Винница вызывают только радость: мы им вломили! А значит не исчезнет ни почва для рашизма, ни угрозы миру, исходящие из России. Поэтому вину за эту войну, за смерть и страдания украинцев должен нести «глубинный народ», соучаствующий и радующийся агрессии.

Да и сам термин «рашизм», безо всяких сомнений, вскоре войдет в историю, как одна из многих разновидностей фашизма, если не самая страшная из них… Советник президента Украины Михаил Подоляк сравнил рашизм с нацизмом, выделив в качестве отличительной черты «осознанное массовое согласие российского общества на максимально варварские убийства и разрушения». В США этот термин подхватил и распространил видный историк Тимоти Снайдер, который посвятил рашизму статью. Вот цитата из Снайдера, которая введет нас в курс дела:

«Фашисты, называющие других людей фашистами, — это фашизм, доведенный до своей нелогичной крайности как культ отрицания разума. Это финальная точка, когда разжигание ненависти искажает реальность. Это апогей торжества воли над мыслью. Называть других фашистами, будучи фашистом, — основная путинская практика. Я назвал это шизофашизмом. У украинцев более элегантная формулировка. Они называют это рашизм».

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Возник рашизм далеко не на пустом месте, достаточно вспомнить нескрываемую юдофобию Петра I, Елизаветы Петровны, Николая II, Аксакова, Татищева, Победоносцева, Розанова, Столыпина, Пуришкевича, Шульгина, Дубровина, Савинкова, Маркова, Достоевского, Брюсова, Есенина, князя Шаховского… Еще — «Черные сотни», «Союз русского народа», «Союз Михаила Архангела», «Русскую монархическую партию», «Союз русских людей», «Русское собрание», дореволюционные газеты «Русское знамя», «Земщина», «Почаевский листок», «Колокол», «Гроза», «Вече», «Московские ведомости», «Гражданин», «Свет», еврейские погромы, Русская фашистская партия Родзиевского (с 1937 года — Российский фашистский союз), Всероссийская фашистская организация (ВФО) Вонсяцкого, «Союз фашистской молодежи» Дунаева, государственный антисемитизм, убийство Михоэлса, «дело врачей», подготовку Сталиным «окончательного решения еврейского вопроса». Да и уже в наши дни огромное тело России покрыли кроваво-гнойные бубоны: «Легион Вервольф», «Фронт национально-революционного действия», «Русская партия», «Народно-патриотический фронт Память», НПР Лысенко, РНС, «Национальный социалистический союз» (НСС), «Русское национальное единство» (РНЕ), «Национальная республиканская партия России» (НРПР) «Национальное объединение российских профсоюзов» (НОРП), «Национал-большевистская партия», «Народно-социальная партия» (НСП), «Единый конгресс русских общин», «Союз Православных Хоругвеносцев», «Союз Русского Народа», «русские марши», младороссы, газета «Завтра», журналы «Наш современник» и «Молодая гвардия», скинхеды, Шафаревич, Ампилов, Кургинян, Дугин, Проханов, Баркашов, Третьяков, Ивашов, Валентин Распутин, Белов, Кондратенко, Макашов, Марков, Дугин, академики Понтрягин и Виноградов, дирижер Голованов, Скойбеда, Захарова, Скабеева, Симоньян, весь путинский режим как таковой… Все они, почти весь так называемый культурный слой РФ, поддерживает тот самый ее имперский дух, из-за которого сегодня гибнут на Украине сотни детишек.

Окружение спятившего Путина — это все тот же коллективный Путин, придурковатый, дремучий, недалекий и вороватый. Так что совершенно ясно, к какому маразму все это интеллектуальное ничтожество способно привести и без того оболваненную страну. Когда во главе такой страны — идиот или параноик, все придворные пытаются подражать безумию своего владыки, двигаясь вместе с ним в царство мертвых подражать. Так сказать, дьявольская монолитность мерзости.

Путин опирается на самую безмозглую часть населения, пишет Владимир Войнович. Действительно, если Путин — гвоздь, на котором висит Россия, то это гвоздь, вбитый в самую зомбированную-задуренную часть населения. Топит страну не только Путин, но и народ, который позволяет ему это делать. И, увы, этот «коллективный путин», — абсолютное большинство населения РФ. Это своего рода сработавшее внутреннее оружие массового поражения — повальный идиотизм никогда и ни в чем не виноватых. Поражены — миллионы, десятки миллионов, даже более сотни. «Не бывает, чтоб русские оказались виноватыми. За границей даже дети знают. Все виноваты, а русские ни разу. Очевидный факт истории!»

Современник А. С. Пушкина писатель Александр Башуцкий 170 лет тому назад писал: «Народ наш терпит притеснения, и добродетель его состоит в том, что он не шевелится».

Можно усилить: в России проблема не в Путине, а в 125 млн соучаствующих идиотов, которые вообще допустили такое. Ни в одном нормальном гражданском обществе такое явление как «путин» невозможно в принципе. Путин — это следствие болезни общества, а не ее причина.

Дураки и подлецы — последний оплот Путина, пишет Андрей Заводюк, больше опираться ему не на кого. Вот мы и видим адскую смесь идиотизма и подлости невиданных масштабов. Потому что подлецы и дураки ничего, кроме идиотизма и подлости производить не умеют. Путин, собственно, ничего особенного не делал. Просто дал россиянам показать свое истинное лицо. Они это сами показали и мир увидел истинное лицо России.

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