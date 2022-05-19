И все из-за глупости Путина. Что ждет мировую экономику 19 мая, 17:30 Цей матеріал також доступний українською

Движемся ли мы в глобальную рецессию? Ответ во многом будет зависеть от ФРС, китайских властей и непредсказуемого, ставшего изгоем человека-загадки в Кремле

В начале года я писал о тревогах по поводу перспектив финансовых рынков из-за массы серьезных неопределенностей и многих других потенциальных рисков, которые тогда еще не были вполне ясны. Все это было уже после начала накапливания Россией войск на границе с Украиной, но до вторжения. Теперь же, после того как Россия развязала агрессивную войну, она оказалась практически полностью исключена из мировой экономики и рынков, а цены на энергоносители и продовольствие резко подскочили.

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Тем временем центральные банки западных стран существенно изменили свою позицию, отказавшись, наконец-то, от идеи, будто нынешняя инфляция — лишь временное явление, которое пройдет само по себе. Сегодня они сознательно ужесточают мировые финансовые условия (сокращают балансы и повышают процентные ставки), что усиливает циклическое давление на доходы домохозяйств и, следовательно, на экономику в целом.

Как будто всего этого уже недостаточно, рост экономики Китая (она вторая по размерам в мире и в десять раз крупнее экономики России) сознательно тормозится государственной стратегией «нулевого Covid». Она реализуется на фоне начатых ранее усилий по сдерживанию избыточно высоких цен на жилье, сокращению темпов роста кредитования и обузданию некоторых отраслей бизнеса (начиная с крупнейших технологических конгломератов), которые, как считает правительство, мешают достижению его новой цели — добиться «более справедливого роста экономики».

Учитывая все эти события, похоже, что нам грозит глобальная рецессия. И если она начнется, то поразительно внезапно, наступив почти сразу после вызванных карантинами мини-рецессий 2020 и 2021 годов. Насколько сильным будет этот спад, и существуют ли меры, способные его предотвратить или, по крайней мере, минимизировать масштабы и суровость?

В Китае власти обеспокоены тем, что более мягкое отношение к Covid-19 может привести к росту числа зараженных и перегрузке городских больниц страны. Поскольку мы уже видели подобное в других странах (особенно в Великобритании, где власти были вынуждены вводить внезапные и очень строгие карантины в 2020—2021 годах), вряд ли можно критиковать Китай за его осторожность. Но, как показывают данные, господствующий в мире штамм Омикрон настолько заразен, что даже карантины не могут полностью остановить его распространение. Кроме того, этот штамм оказался менее опасным, чем предыдущие, поэтому принимаемые драконовские меры трудно оправдать.

Жесткая китайская стратегия нулевого Covid реализуется на фоне уже ослабшей экономики, поэтому она усугубляет ее фундаментальные циклические слабости. Последняя торговая статистика (за апрель) показывает, что объемы китайского импорта остаются на исключительно низком уровне, а это один из многих сигналов, указывающих на слабое состояние экономики.

Путинская глупость вполне может привести к отстранению от власти его самого

Последствия проблем, с которыми столкнулся Китая, не ограничиваются экономикой и рынками. Однопартийное руководство Китая уже давно легитимизирует свою власть, обеспечивая непрерывный рост уровня жизни для 1,4 млрд жителей страны. Но этот негласный пакт невозможно с легкостью сохранять в условиях постоянной слабости экономики.

Наблюдая за Китаем уже более 30 лет, я могу назвать одну из главных сильных сторон его правительства: оно исключительно хорошо управляет рисками. В прошлом оно решительно и своевременно справлялось с серьезными потенциальными проблемами. Но сегодня это не так. Если власти быстро не сменят курс, следовательно, и экономику страны, то весь остальной мир ожидает намного больше проблем. С другой стороны, если правительство сумеет отказаться от стратегии «нулевого Covid» и некоторых наиболее драконовских мер в экономической политике, тогда темпы роста экономики вполне могут быстро подскочить.

Что касается остального мира, то, помимо Китая, есть два крупных фактора, которые будут определять дальнейшее развитие событий: политика крупнейших центробанков и Владимир Путин. Намерения президента России сегодня, как и три месяца назад, когда он начал вторжение, трудно спрогнозировать. Внезапная поддержка Финляндией и Швецией идеи вступить в НАТО показывает, что Путин совершил катастрофический просчет. Хотя он, может быть, и не закончит войну, путинская глупость вполне может привести к отстранению от власти его самого (впрочем, многие кремленологи считают это маловероятным).

В любом случае удар по реальным доходам (и, следовательно, потребительским расходам) из-за роста цен на энергоносители и продовольствие оказался настолько сильным, что центробанкам придется как следует задуматься по поводу своего вновь обретенного настроя на ужесточение. Если ослабление экономики нужно для того, чтобы поставить под контроль инфляцию, тогда, возможно, рост цен на энергоносители и продовольствие на фоне ужесточения финансовых условий уже выполнил за центробанки их работу.

Да, конечно, если долгосрочные инфляционные ожидания будут повышаться и потеряют якорь, тогда расчеты значительно изменятся. В США, где изменения в политике ФРС оказывают глубокое влияние на весь мир, базовая инфляция, согласно последним показателям Индекса потребительских цен, все еще выше 6%, при этом ускорился рост цен в секторе услуг. В результате Федеральный резерв может решить, что у него нет особых причин сворачивать с пути ужесточения монетарной политики, о котором он так громко заявляет.

Но ФРС все же стоило бы задуматься о факте сокращения реальных (с учетом инфляции) располагаемых доходов в США. Хотя их снижение оказалось не таким сильным, как в Европе, оно значительно, а резкое ужесточение финансовых условий, возможно, уже посеяло семена быстро приближающегося экономического спада.

Итак, движемся ли мы в глобальную рецессию? Ответ во многом будет зависеть от ФРС, китайских властей и непредсказуемого, ставшего изгоем о человека-загадки в Кремле.

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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