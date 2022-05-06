Оружие, санкции и русский корабль. Истории из курилки Конгресса США 6 мая, 18:43 Цей матеріал також доступний українською

Какие настроения преобладают у представителей власти США по отношению к Украине

8 лет мы упорно даем отпор врагу. Причем уже более 2 месяцев с особой яростью. За всех наших каждый день делаем им много смерти.

Возможно, для вас это станет открытием, но все это время работа парламента не прекращалась также: законодательная борьба с коллаборантами, запрет российских партий, более жесткое регулирование по мародерству и военное положение — это лишь часть того, что первым приходит в голову из огромного числа всего, что уже удалось проработать с 24 февраля

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Так же важно и для нас, депутатов, что существенно оживились дипломатические миссии украинской стороны буквально по всему цивилизованному миру. Еще в минувшие выходные имел честь встречаться с американскими конгрессменами в составе делегации от Верховной Рады по программе Конгресса Open World.

Хотел бы с вами поделиться тем, какие настроения господствуют у представителей власти США по отношению к Украине. Так сказать, из первых уст.

Скорее всего, личный инсайт: люди, начиная с Польши, не боятся появления самолетов в небе. Как минимум потому, что они не российские. Даже стал забывать, что до 24 февраля мы тоже существовали практически в такой же парадигме, и даже показывали своим детям летающие объекты в попытке идентифицировать именно конкретный пассажирский самолет. А не искали первое попавшееся укрытие, как это делаем сейчас.

У нас впервые не двупартийная, а всенародная поддержка. Вы только вдумайтесь в саму сущность! Американские власти и общество объединил не их президент или какое-то американское всенародное явление, а Украина. Из всего горя, что мы сейчас видим на собственной земле, именно мы и несем много хорошего по всему миру. США тотально и повсеместно за нас. Демократы и республиканцы почти единодушно едины в принятии решений. Вау!

США тотально и повсеместно за нас

Фантастична Оксана Маркарова, сильны наши дипломаты и невероятна украинская диаспора. Чувствуется, что украинцы за границей стали единым ядром, которое подстрекает миллионы представителей других национальностей вокруг поддерживать наше стремление к свободе, чтобы была картинка того, что с нами действительно весь мир. Это ведь действительно так.

Относительно профессиональных целей нашего парламентского визита в США. Мы предпочитали добиться получения оружия, наложения санкций, которые ощутило бы каждое насекомое в стане врага и помощи в восстановлении и развитии Украины в послепобедное время. По-моему, за 5 дней пребывания в США, отработали мы очень сильно.

Оружие. Американцы хорошо осведомлены о нашей проблеме: обороняться нам есть чем, а вот с наступательным оружием не все так хорошо. Республиканец Адам Кинзингер пообещал, что возьмет этот вопрос на личный контроль. Хотя, возможно, и без личной вовлеченности Кизингера все будет в нашу пользу. Доверяю словам генерала Остина, что цель всего мира — победа Украины, а США готовы этому способствовать.

Санкции. Похоже, что передача замороженных активов рашистов Украине — вопрос времени. Хотя и не слишком продолжительного, о чем стало ясно после выступления Джо Байдена. Представитель конгресса от демократов Том Малиновски уже зарегистрировал соответствующий закон и даже хотел назвать его первыми тремя словами из легендарной фразы Романа Грибова с острова Змеиный. Впрочем, против были юристы. Везде эта бюрократия.

Восстановление. Есть отдельный инсайд по этой теме. Практически все обеденное время перед голосованием мы провели в курилке Республиканской партии США. Официально она называется Cloakroom. Но фракционной комнатой ее назвать тяжело, это скорее небольшой клуб, где фракции реально принимают решение о том, как голосовать. Чужим там не место, поэтому нам сказали, что до нас в этой обители американских тайн еще не было никого. Место действительно только для своих. Там мы оказались по приглашению республиканца Стива Вомака. Воспользовавшись случаем, стали сразу рассказывать американским коллегам обо всех зверствах врага в Буче, Ирпене, Мариуполе и т.д. Пересказывали истории очевидцев и показывали фотографии людей, которым доверяем лично. Думаю, 10–20 человек удалось убедить в необходимости уничтожения россиян здесь и уже. Зачем нам и нужно американское оружие. Десять конгрессменов все же не поддержали ленд-лиз. Неудивительно, что с нами они даже постеснялись говорить потом.

Есть и определенные требования американских коллег, чтобы нас неуклонно поддерживал мир. Среди них — нулевая толерантность к коррупции и продолжение принятия и воплощения демократических реформ, пусть в военное время; политическое единство внутри: следует забыть о партийной принадлежности и быть единым целым — Партией Победы Украины; постоянное информационное присутствие: никаких отказов в комментариях иностранным СМИ.

В общем, мы точно на верном пути. И в США это видят, поэтому готовы нам всесторонне помогать. Ведь не секрет, что вопрос развития молодой демократии прямо под носом у главного питомника зла — крайне приоритетный для апологета демократических ценностей. Мы искренне поблагодарили конгрессменов за ту поддержку, которую Украина уже чувствует и подчеркнули, что во время войны слишком много помощи не бывает.

К победе.

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