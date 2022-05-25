Как из УПЦ (МП) перейти в ПЦУ? 25 мая, 15:32 Цей матеріал також доступний українською

Для российской пропаганды вера в Бога — не часть духовной культуры, а средство вербовки. Как от этого избавиться?

Уже после полномасштабного вторжения России в Украину в Житомирской области 64-летний настоятель УПЦ МП убеждал общину в том, что российские войска пришли освободить украинцев от нацистов и бандеровцев, а также всего лишь хотят защитить русскоязычное население братского народа.

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Широкоизвестное фото, где глава УПЦ МП Онуфрий в 2013 году гордо получает государственную награду России, орден Дружбы народов из рук диктатора Владимира Путина, подтверждает, откуда идут указания такого нарратива.

В то время как часть Киевской области была в оккупации, некоторые тамошние московские попы встречали врагов с иконой и держали волонтеров в закрытых кельях.

Все это — лишь толика из всех фактов служения церкви Московского патриархата в пользу оккупанта. К сожалению, мы слишком долго были толерантными к русской культурной экспансии через крайне тонкую материю — человеческую веру. Но для российской пропаганды вера в Бога — не часть духовной культуры, а средство вербовки.

Русская церковь в Украине должна быть безвозвратно ликвидирована. Но кроме законодательных инициатив есть еще и прямой путь перехода УПЦ МП в Православную церковь Украины. Нашу, настоящую, каноническую.

Шаг первый — создать инициативную группу.

Прежде всего, нужно сгруппировать единомышленников среди членов общины, которые поддерживают переход московской церкви в Православную церковь Украины.

Шаг второй — инициировать вышеупомянутой группой общее собрание членов религиозной общины и задекларировать это намерение на бумаге путем сбора подписей единомышленников.

Шаг третий — провести полномочное общее собрание религиозной общины в определенную дату и время (количество членов религиозной общины, необходимое для признания общего собрания религиозной общины полномочным, определяется в уставе каждой религиозной общины).

Русская церковь в Украине должна быть безвозвратно ликвидирована

Во время заранее назначенного собрания религиозной общины верующие должны избрать ответственных за управление процессом перехода церкви из УПЦ МП в Православную церковь Украины. В частности, нужно определить, кто будет председателем, секретарем общего собрания, а также представителями счетной комиссии. Также на этом собрании нужно поднять ряд важных вопросов для голосования, обязательных для перехода от УПЦ МП:

— смена канонического подчинения религиозной общины от УПЦ к ПЦУ. Решение считается принятым, если за него проголосовало 2/3 присутствующих членов религиозной общины;

— утверждение Устава религиозной общины в новой редакции;

— полномочие лиц для представительства и регистрации и перерегистрации.

По результатам проведенного общего собрания членов религиозной общины оформляется протокол. Обязательными в нем являются подписи председателя и секретаря общего собрания.

Шаг четвертый — подать прошение о принятии в Православную церковь Украины.

Крайне важный момент перехода, на котором верующие, заручившись поддержкой местного священника (если тот, конечно, поддерживает такие действия прихожан), в составе уполномоченных лиц обращаются в епархию ПЦУ, подавая прошение о принятии. Вместе с прошением прилагается протокол общего собрания, старая и новая редакции Устава. В ходе диалога между представительством ПЦУ и инициативными верующими общины должны быть согласованы все вопросы и моменты перехода. После этого стороны заполняют пакет нужных для перехода документов.

Шаг пятый — представить пакет документов для перерегистрации в соответствующую областную государственную администрацию или Киевскую городскую государственную администрацию (для религиозных организаций г. Киева).

С важным уточнением: во время военного состояния соответствующие документы представляются в соответствующую военную гражданскую администрацию, если она образована. Среди документов нужны следующие: протокол общего собрания, старая редакция Устава, Устав в новой редакции, заявление о внесении изменений в Устав путем регистрации его в новой редакции.

На конечном этапе пакет документов рассматривает местная администрация на предмет соответствия в юридической плоскости, после чего производятся регистрационные действия. Изменение подчиненности религиозной общины не влияет на содержание права собственности и других вещных прав такой религиозной общины.

Таким образом, люди, чья местная церковь принадлежит к Московскому патриархату, могут не ждать законодательных изменений по ликвидации УПЦ МП, а самостоятельно перейти в лоно ПЦУ. Для этого нужны: необходимая документация, желание 66,6% верующих изменить правовой статус церкви, а также инициативная группа среди прихожан, которые возьмут на себя ответственность за изменения.

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