Что русские ненавидят больше всего 12 августа, 19:43

Дестабилизацию в России вызовет не голодуха и не преступный характер путинской власти, а ее собственная историческая генетика

НВ публикует отрывок новой книги Игоря Гарина «Злодеяния коллективного путина»

Говорят: оболванивание, зомбирование, преступная дрессировка, поставленная на поток конвертация мозга нации в отходы. Это правда, но не вся правда, потому что невежество, низкий уровень культуры, податливость дрессуре — это тоже от исторической генетики. Поэтому население РФ не обязательно даже долго оболванивать: русский человек с радостью подтверждает и демонстрирует, что — мракобес и обскурант. Более того, гордится этим, выставляет свою одураченность напоказ, гордится своим свинством. Экономическая нищета только усиливает нищету ментальную, деградационную.

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Впрочем, нелегко сохранить здравый смысл, когда манипулированием и деформацией сознания «глубинного народа» занимаются 30 федеральных и 259 региональных телеканалов, 700 радиостанций, 48 тыс. газет и журналов, около полумиллиона журналистов плюс все интернет-ресурсы пригожинского типа… При таких ресурсах, при безграничных возможностях одурманивания масс выдать поражение за победу и голодуху за изобилие — пару пустяков.

Владимир Пастухов ввел в оборот понятие «потокового сознания». Это когда мифологемы, производимые и дистрибутируемые кремлевской пропагандой, не встречая критического сопротивления, сразу встраиваются в массовое сознание и далее транслируются миллионными тиражами, сливаясь в единый нескончаемый поток. Так патогенный вирус встраивает свой генный материал в ДНК миллионов атакованных им клеток, чтобы потом бесконечно воспроизводить себя в них в автоматическом режиме. Но чтобы это случилось, у клеток должна быть предрасположенность к данной инфекции и отсутствовать иммунитет. Так оно и случилось: чуть ли не 90%-ная заражаемость при полном отсутствии духовной защиты… Психопатология абсолютной лжи, накладываемой на практически абсолютную и слепую веру. Феномен коллективной вины, надо заметить, уникальный…

Свидетельствует Юрий Нестеренко: «И нет никакой надежды, например, на смену поколений. Так, в оккупированном Севастополе в день рождения Сталина дети вступали в пионеры и пели песню Верните Сталина. Конечно, их научили взрослые, но кто эти взрослые — ветераны НКВД? Нет, в большинстве своем родители этих детей — это русские, выросшие уже после крушения СССР, причем (кроме понаехавших оккупантов) — в свободной Украине (и опять же — при всей мерзости российской оккупации, именно это мероприятие проводилось не режимом, а КПРФ, т. е. было добровольным). Это не лечится — как не лечатся и русские «ватники», десятилетиями живущие на Западе.

Россия никогда не будет свободной, ибо свобода — это то, что русские сильнее всего ненавидят. Как метко заметил Александр Протопопов, русские мечтают быть даже не рабовладельцами, а надсмотрщиками. Ибо рабовладелец — это все-таки хозяин, на котором лежит ответственность за его хозяйство. А русские мечтают не работать, безнаказанно измываться над другими и при этом ни за что не отвечать. Россия, ставшая «свободной» — это ОРДЛО. Бандитский беспредел, быстро превращающийся в новую тиранию".

Русский ура-патриотизм оказался ненавистью к другим, а не любовью к своей стране

В результате средний россиянин — чудовищное зрелище: злобное существо, напрочь лишенное эмпатии и сочувствия. Это не военная эмоция, порожденная Бучей и иными жуткими разрушениями, это исторический факт. Самая большая угроза русской цивилизации — это сами русские. Интоксикация массовая и страшная. Заразная страна, инфицированная шовинизмом и нашизмом.

«Поддержка путинской „спецоперации“ населением обусловлена не столько эффективностью кремлевской пропаганды, сколько предрасположенностью обывателя к ней и отсутствием защитных механизмов, предотвращающих информационное насилие. Одновременно с началом „спецоперации“ население России было введено в состояние социального транса, близкого по своим характеристикам к массовому гипнозу» (Владимир Пастухов).

Россия — страна, укравшая ядерное оружие, и достаточно вспомнить «карибский кризис», дабы понять простую истину, что с большой вероятностью нас бы не было, если бы у власти тогда был человек типа Путина…

Все это — тоже из исторической генетики: империализм, вечная несвобода, холопство, порка, крепостная зависимость, пресловутая «русская идея», православный фундаментализм, славянофильство, «особый путь», «великая миссия», «оплот духовности», позже — большевизм, сталинизм, вездесущее «вражеское окружение», «пятая колонна» и, наконец, путинизм с невиданной ранее милитаристской пропагандой… Уже само перечисление этих «духовных корней» или «скреп» говорит о том, что имперско-фашистскую идеологию все-таки отнюдь не на помойке нашли (хотя многим и кажется, что именно там), а связали из стеблей, уходящих своими корнями в самую глубь русской духовной культуры, в ее темный подвал.

А демонстрируемое хамство российских дипломатов в ООН, Совете Безопасности, других международных организациях? Ведь неадекватное поведение дипломатов — это не их личные эмоции, а позиция государства, которое они представляют. Само дипломатическое хамство — не демонстрация силы или даже не слабость, а снова-таки производная от исторической генетики.

«Оглушительный успех милитаристской пропаганды, который сегодня наблюдается от Москвы до самых до окраин, является отнюдь не случайным и не сиюминутным. Он стал возможным только благодаря тому, что Кремль действительно приобрел в свое распоряжение полноценное и совершенное „идеологическое оружие массового поражения“. Идеология русского гипернационализма (шовинизма) смогла объединить кремлевские элиты не внешним, а внутренним образом, не страхом, а верой. Полагаю, что значительная часть окружения президента реально поражена этим вирусом, и то, что мы наблюдаем, — не притворство, не цинизм, а своего рода коллективный экстаз членов полурелигиозного ордена» (Владимир Пастухов).

Русские солдаты бомбят мирные украинские города под рукоплескания российского общества и с благословения патриарха русской православной церкви, который после нападения России на Украину и последующей волны критики нагло заявил: «Мы ни с кем не хотим воевать, Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна ни на кого не нападала, она только защищала свои рубежи». Дело здесь даже не в привычной лжи патриарха, но в абсолютной нравственной глухоте, а во все той же исторической генетике, во всенаплевательстве и ментальном суициде.

Как оказалось, десяти-двенадцати лет вполне достаточно для того, чтобы довести массы до состояния злобных и агрессивных троглодитов…

Ясно, что представителям нации, от имени которой ведется война в Украине, вскоре придется расплачиваться за все свои исторические непотребства: когда начинают падать бомбы или кончаются продукты, Клио не разбирают тех, кто поддерживает, и тех, кто протестует… Кстати, недавно установлено, что в 1939—1940 годах в нацистской Германии было арестовано около 40 немцев, выражавших протест против начатой Гитлером войны, а сколько в нынешней путинской России?..

Это особенно опасно, когда война принимает затяжной характер, ресурсы тают на глазах, а мобилизация все больше напоминает могилизацию. Говорят, что семьи погибших получают финансовую компенсацию, но не говорят о том, что она смехотворна, у семей погибших нередко требуют предъявления трупа, а где его взять, когда государство зачисляет тысячи убитых или гниющих в полях Украины в пропавших без вести…

Речь идет вовсе не о помрачении сознания кремлевского фюрера, а о помрачении сознания зомбированного и одураченного «глубинного народа» — 80−90%-ах населения огромной страны. И, как диагностируют психологи, это необратимый процесс. Причем чем дольше Путин у власти, тем в большей дыре оказывается и «коллективный путин».

Если вы возлагаете надежды на то, что горы трупов путинских солдат смогут пробудить сознание их матерей, жен или других близких, то вы глубоко ошибаетесь: виноваты в их смерти будут Степан Бандера и нынешние укронацисты. Да и вообще забрасывать вездесущих врагов трупами русских солдат — это, если хотите исторический стиль ведения войн в этой стране…

Опасаюсь, что даже военное поражение молчаливому большинству будет подано как очередная победа, а пустые полки в магазинах — как «происки Запада». Так или иначе, дестабилизацию в России вызовет не голодуха и не преступный характер путинской власти, а ее собственная историческая генетика, то есть долгий путь непотребств, медленно, но верно ведущий к краху.

Уважение к жизни других людей и своей собственной — условие психического здоровья. А вот негативная, отягощенная насилием и ложью историческая наследственность рождает паскудную жизнь, при которой процветают агрессия, ненависть и деструкция. А жизнь, при которой процветают агрессия, ненависть и деструкция, неизменно приводит к антисоциальному расстройству личности, суть которой в демонстрации полного неуважение к правам и чувствам других людей. Человеческий вандализм неизбежно возникает всякий раз, когда к власти приходят «сукины дети» и сучьи жизни начинается у всех.

Эрих Фромм определял деструктивизм или страсть к разрушениям как бессознательно складывающийся психологический механизм, коренящийся в скрытой ненависти к самому себе и к своей скотской жизни, блокирующей креативную энергию и препятствующей развитию, и самоосуществлению. Демонстрация деструктивизма — симптом психического расстройства, осложненный обскурантизм. Деструктивная личность несчастна, даже если ей удается достичь своих дьявольских целей — деструктивности. У такой личности даже патриотизм деструктивен, потому что любой клич способен послужить началом активных деструктивных действий. Призыв к деструктивизму, завуалированный под патриотизм, рождает такое явление как ура-патриотизм, который процветает в России и является больше имитацией, чем глубоким чувством. Патриотизму здесь обучают негодяи, запирая народ от свободного мира то «железным занавесом», то «замком на границе», то очередными войнами, но всегда — разворовыванием бюджета…

Русский ура-патриотизм оказался ненавистью к другим, а не любовью к своей стране. Когда служение человеку, его правам и свободам, переходит в ура-патриотизм, начинается нравственная деградация, утрата совести, и страну охватывает тьма, которую я называю «тьмой сознания». А деградация нравственности — прямой путь к фашизму.

В некоторых странах именно благодаря «ура-патриотам» страна движется от одного кровавого режима к другому. Вот и сегодня Россия в патриотическом угаре фашистского толка. Патриотический угар с черносотенным уклоном превратился в заразную эпидемию. Все сильнее ощущается трупный запах, распространяемых Путиным и его режимом.

Патриотизм в России — одна из форм реваншизма. Еще — доходная профессия, чреватая утратой совести… Чтобы 1% населения РФ мог иметь виллы, яхты, самолеты, дворцы и счета в Швейцарии — остальные 99% должны быть ура-патриотами. Любовь к родине у нынешней власти выражается в распиле бюджетов. Вот сейчас выделят очередной бюджет — пишет Виктор Шендерович, — и те, кто успеют прорваться, те и будут главными патриотами. Так у нас определяется патриотизм. Кто прорвался к кормушке — тот и патриот.

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