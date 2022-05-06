Ловушка для Украины. Зачем Путину аннексия Донбасса 6 мая, 14:56 Цей матеріал також доступний українською

Это будет прямая дорога к новой войне

Западные медиа утверждают, что к 9 мая российский президент Владимир Путин может объявить об аннексии украинского Донбасса. Проще говоря — присоединить к России территории Донецкой и Луганской областей Украины в качестве очередных субъектов Российской Федерации, не обращая внимания на то, что это решение будет очевидно противоречить международному праву. Ведь прецедент — крымский прецедент — уже создан, пишет Виталий Портников для Крым.Реалии.

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Если это решение будет действительно принято — не обязательно 9 мая или позже — оно, уверен, еще раз продемонстрирует, насколько Запад недооценил намерения Владимира Путина в 2014 году. Ведь когда принималось решение об аннексии Крыма, многим хотелось считать, что дело именно в «сакральном» полуострове, а вовсе не в намерении Путина поглотить Украинское государство. Что Путин просто решил «пойти навстречу» устремлениям собственного общества, давно утверждавшего, что «Крым — наш».

Аннексию Крыма, напомню, поддерживали и многие россияне, сейчас выступающие против войны, которую Путин начал 24 февраля 2022 года. Они явно не понимали, какой ящик Пандоры открыт. Но западные политики, похоже, этого тоже решительно не хотели понимать. Если вы со мной не согласны — просто вспомните, какие санкции были введены Соединенными Штатами и странами Европейского союза за аннексию Крыма! Такая реакция могла не остановить, а только разохотить агрессора, убедить его в собственной безнаказанности.

Уверен, Крым для Путина — это как Судеты для Гитлера

Путину, думаю, удалось убедить весь мир в том, что оккупация и аннексия территории другого государства может пройти без очевидных последствий — и это только его раззадорило. Уверен, Крым для Путина — это как Судеты для Гитлера. Только после аннексии чехословацких земель фюрер поверил, что сможет завоевать всю Европу.

Ну и потом у Путина был Донбасс — как видим, речь идет уже не просто об оккупации, а об отложенной аннексии. Только Донецкой и Луганской областей? Или еще Херсонской области?

Мне скажут, что на самом деле вопросы о территориальной принадлежности украинских территорий будут решаться не в Кремле. И даже не за столом переговоров. А на поле боя. Я соглашусь с этим утверждением. Но хотелось бы понять и то, что произойдет, если украинские территории будут освобождены уже после российской аннексии?

Многим может казаться, что после этого наступит мир. Но может быть и иначе. Да, России не удастся удержать Донбасс, юг Украины, может быть — Крым. Но российское руководство будет продолжать считать эти территории… оккупированными Украиной, а в конституции Российской Федерации будут сохраняться упоминания о Крыме, Донецкой, Луганской, Херсонской областях Российской Федерации. И да, это будет прямая дорога к новой войне — уже не к войне за «денацификацию» Украины, а к войне за… освобождение российских земель, жители которых «проголосовали» за объединение с Россией.

В 2014 году я уже писал о том, что Крым — не просто аннексированная Россией территория. Это самая настоящая ловушка, которую Путин готовит для отношений между Россией и Украиной на долгие годы, даже на десятилетия. И сейчас российский правитель может думать просто об увеличении площади этой ловушки на те украинские регионы, где все еще находятся российские оккупационные войска.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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