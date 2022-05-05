Грозит ли России дефолт? 5 мая, 19:47 Цей матеріал також доступний українською

До сих пор неясно, почему OFAC, похоже, дал задний ход в связи с дефолтом в России

В начале апреля РФ не смогла осуществить выплаты по облигациям, запустив 30-дневный льготный период, истекающий 4 мая. Россия попыталась обойти санкции, заплатив в рублях, но такое решение не предусмотрено условиями договора. И, наконец, когда до дефолта оставались считанные дни, РФ неожиданно объявила, что произвела выплаты.

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OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США) может вызвать дефолт в РФ в любой момент, запретив западным финансовым учреждениям обрабатывать российские платежи.

Почему OFAC изменил свое мнение по вопросу дефолта России? Размышляю, почему так:

1. Я просто не могу поверить, что OFAC поддался лоббированию со стороны держателей акций США. Давайте посмотрим правде в глаза. Эти ребята должны были услышать громкий призыв своих собственных правительств в месяцы, предшествующие вторжению, о том, что:

— а) вторжение с высокой вероятностью произойдет.

— б) что тогда грядут кошмарные санкции, так что им действительно стоит убраться из российских активов.

И, в конце концов, стратегические интересы США не могут и не должны уступать интересам нескольких держателей облигаций. Отсюда вопрос, — что здесь отвечает стратегическим интересам США — дефолт России или текущий процесс? И дело не в том, что западные авуары российского долга уже недостаточно значительны, чтобы представлять собой глобальный системный риск. Таким образом, российский дефолт 2022 не вызовет эффекта домино на мировых рынках.

Отсюда вопрос, — что здесь отвечает стратегическим интересам США?

2. Я также не верю в то, что разрешение России обслуживать свой долг еще больше истощает российские ликвидные валютные резервы, находящиеся вне досягаемости OFAC. Действительно ли цифры, о которых мы говорим на фронте обслуживания долга, не затрагивают внешних продаж, когда у России есть более $300 млрд вне досягаемости OFAC? Платеж на прошлой неделе был меньше, чем $700 млн. Это меньше, чем ежедневный платеж ЕС России за энергоносители. Тогда для меня это вопрос соотношения затрат и выгод. Незначительная потеря ликвидных валютных резервов Россией против массивных долгосрочных потерь в случае дефолта — огромный удар с точки зрения более высоких затрат по займам для более длительных, более низких инвестиций и роста.

3. Может быть, какое-то юридическое определение того, что даже путем обструкции платежа или прекращения обработки платежа учреждениями США, юридические доводы OFAC о подстрекательстве к дефолту были слабыми, и их можно было бы оспорить.

Последнее предполагает, что OFAC дал слабину во всем этом, и что Россия может продолжать платить с размороженных счетов и не допустить дефолта, что бы она ни делала в Украине. Это звучит более вероятно.

Финансовые санкции США до сих пор включают в себя широкое исключение для выплат по суверенному долгу. Это исключение истекает 25 мая, и OFAC не демонстрировало готовности продлить его.

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