Украинцы против. Почему война продолжится — и это правильно 14 июня, 20:13 NV Премиум

Если Россия не будет побеждена и ее не заставят полностью уйти с украинской земли, этот горький цикл будет продолжаться

В то время как в Украине начинается долгожданное контрнаступление, новый опрос доказал, что в случае необходимости подавляющее большинство украинцев готовы продолжать войну после летней кампании — для того, чтобы завершить освобождение страны. Опрос, проведенный в конце мая и начале июня Киевским международным институтом социологии (КМИС), показал, что 84% украинцев выступают против любых территориальных уступок России, даже если это означает продление войны.

Видео дня

Как и другие исследованиях общественного мнения в Украине во время войны, опрос КМИС выявил поразительно схожие настроения по всей стране: 75% респондентов на востоке Украины исключают какие-либо территориальные уступки. Для сравнения, в центральной Украине таких людей — 84%, на юге и западе — 86%. Эти цифры наглядно демонстрируют, как российское вторжение объединило украинское общественное мнение и подчеркивают значение продолжающейся войны как важной вехи на пути государственного строительства современной Украины.

До недавнего времени международные СМИ часто изображали Украину как страну, глубоко разделенную между пророссийским востоком и проевропейским западом. Это всегда было чрезмерным упрощением, а теперь это явно не так. Наоборот, в своем отношении к ключевым вопросам, таким как война с Россией и членство в НАТО, украинцы сблизились, и во всех регионах Украины очевидна сильная поддержка евроатлантической интеграции. Тем временем пророссийские настроения упали до рекордно низкого уровня, особенно в преимущественно русскоязычных регионах юга и востока Украины, которые стали свидетелями ожесточенных боев.

Многие в Украине убеждены, что попытки заключить сделку с Кремлем опасны

Этот последний опрос является важной точкой данных, подтверждающей решимость Украины добиться полной деоккупации страны. Это также подчеркивает проблемы, связанные с рассмотрением нынешнего контрнаступления как решающего момента в военных усилиях Украины.

Некоторые комментаторы утверждают, что неспособность добиться крупного военного прорыва в ближайшие месяцы вызовет резкое снижение международной поддержки Украины и заставит Киев признать необходимость некоего компромисса с Кремлем. В действительности, однако, украинская общественность категорически против такой сделки по принципу «земля в обмен на мир», которая, вероятно, станет основой любого урегулирования путем переговоров. Пока украинцы полны решимости продолжать борьбу, немногие западные лидеры готовы бросить их.

Президент Украины Владимир Зеленский, похоже, хорошо улавливает общественные настроения в Украине военного времени. Он последовательно заявлял, что целью Украины является освобождение всех регионов, находящихся в настоящее время под российской оккупацией. Эта бескомпромиссная позиция вызвала некоторую международную критику: Китай настаивал на возобновлении мирных переговоров, а президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в апреле призвал Украину уступить Крым России, чтобы положить конец войне.

Западные партнеры Украины оказывают гораздо большую поддержку, предоставляя растущие объемы жизненно важной военной помощи, подчеркивая при этом, что только Киев должен определять параметры приемлемого мира. После некоторых первоначальных колебаний большинство западных лидеров теперь также признают необходимость того, чтобы российское вторжение закончилось сокрушительным поражением, и признают, что любое меньший результат будет иметь катастрофические последствия для международной безопасности.

Легко понять, почему так много украинцев отвергают идею заключения сделки с Москвой, несмотря на ужасные потери в войне и неизбежность дальнейших травм.

Возможно, больше всего на свете эта решимость освободить всю Украину отражает острое осознание геноцидальной повестки дня, лежащей в основе российского вторжения, и ужасов, происходящих в оккупированных Россией регионах. Каждый раз, когда украинская армия наступает и освобождает какую-то территорию, официальные лица обнаруживают одни и те же мрачные доказательства военных преступлений, включая массовые казни, пытки, похищения, сексуальное насилие и массовые депортации. Для подавляющего большинства украинцев просто немыслима идея обречь на такую ​​участь миллионы своих соотечественников.

Многие в Украине также убеждены, что попытки заключить сделку с Кремлем бесполезны и опасны. Противники компромиссного урегулирования отмечают, что нынешняя война — это не просто пограничный спор, требующий незначительных территориальных уступок, и указывают на все более откровенную приверженность России ликвидации украинской государственности. Они предупреждают, что российские лидеры будут рассматривать любое заключенное мирное соглашение как паузу в боевых действиях, которую они затем используют для перегруппировки перед началом следующего этапа вторжения.

Анализируя действия России за последние шестнадцать месяцев полномасштабной войны, трудно понять, насколько вообще возможен какой-либо компромисс. Сам Путин открыто сравнил свое вторжение с имперскими завоеваниями русского царя Петра Великого в восемнадцатом веке, а в сентябре 2022 года объявил об аннексии четырех частично оккупированных областей Украины, что составляет около 20% всей страны. Если он не потерпит решительного поражения на поле боя, он почти наверняка попытается пойти дальше и постарается захватить больше украинских земель.

Еще одним фактором, подпитывающим приверженность Украины полной деоккупации, является сильное желание раз и навсегда освободить страну от исторической угрозы российского империализма. Это отражает широко распространенное среди украинцев восприятие нынешней войны как последнего эпизода в гораздо более длинной истории империалистической агрессии, которая насчитывает многие сотни лет.

На протяжении веков российское имперское влияние формировало украинскую историю таким образом, что причиняло невыразимые страдания поколениям украинцев, удерживая страну в ловушке и остановив ее развитие. Если Россия не будет побеждена и ее не заставят полностью уйти с украинской земли, этот горький цикл будет продолжаться. Украинцы не питают иллюзий относительно высокой цены, которую придётся заплатить за победу, но большинство считают, что цена преждевременного мира будет намного выше, и отказываются перекладывать это бремя на своих детей и внуков. Любой, кто хочет закончить войну без поражения России, должен в первую очередь считаться с этой решимостью.

Перевод NV

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Питера Дикинсона. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV