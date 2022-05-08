Мир стал более опасным. Применит ли Путин ядерное оружие? 8 мая, 07:13 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Идея затяжной войны привела к возрождению страха перед ядерным конфликтом, подогреваемого Путиным

Президент Джо Байден запросил у Конгресса $33 млрд на помощь Украине, и фондовые рынки рухнули, потому что этот факт указывает на то, что война России продлится еще как минимум год. Идея затяжной войны также привела к возрождению страха перед ядерным конфликтом, подогреваемого Путиным, который заявил в феврале, что российские силы ядерного сдерживания приведены в «высокую боевую готовность». В марте он испытал две гиперзвуковые ракеты, способные нести ядерные боеголовки на скорости, достаточной для того, чтобы ускользнуть от обычных средств противоракетной обороны. А президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что «все страны мира» должны быть готовы к тому, что Путин может применить «тактическое ядерное оружие» в Украине. Так что вопрос в том, применит ли Путин ядерное оружие или нет?

Видео дня

Десятилетия переговоров о заключении соглашений о контроле над вооружениями постепенно сокращали количество межконтинентального ядерного оружия или «стратегического ядерного оружия», способного уничтожать города и страны. Но мир наводнен так называемым «тактическим ядерным оружием», потому что оно не подпадает под действие соглашений о контроле над ядерными вооружениями из-за его размера и заявления о том, что оно «нестратегическое». «Тактическое ядерное оружие предназначено для использования на поле боя в военной обстановке, в основном рядом с дружественными силами и, возможно, даже на оспариваемой дружественной территории», — говорится в одном определении.

Это вздор, ведь подобная лазейка сделала мир более опасным, чем когда-либо. Это означает, что использование ядерного оружия внутри нации, с которой вы «воюете», допустимо, но не на межконтинентальной войне. Кроме того, это оружие, вместе и по отдельности, стало ещё более смертоносным. Оно не только портативно — и может быть запущено из движущихся целей, таких как артиллерия, корабли, самолеты или обычные ракеты, — но оно также отличается мощностью, как бомба, разрушившая Хиросиму в 1945 году. «Тактическое ядерное оружие» имеет размер от 1 килотонны до 100 килотонн: атомная бомба в Хиросиме была 15-килотонной и убила 146 000 человек, создала огненный шар радиусом около 100 метров и уничтожила все в радиусе 1,6 километра. По оценкам, в России их 1500, а в США — несколько сотен.

Только суровый ультиматум укрепит героическую борьбу Украины

Вот важные факты: Федерация американских ученых оценивает общие запасы ядерных боеголовок в 13 000 в 2022 году «включая накопленные боеголовки для использования вооруженными силами, а также списанные боеголовки в очереди на демонтаж. Из 9 440 боеголовок, находящихся на военных складах, около 3 730 развернуты на баллистических ракетах и ​​базах бомбардировщиков („тактическое ядерное оружие“). Приблизительно 2000 боеголовок на баллистических ракетах находятся на боевом дежурстве, и могут быть запущены в кратчайшие сроки». Иными словами, около 3730 боеголовок представляют собой нерегулируемый запас «тактического ядерного оружия» в мире.

Ниже представлена ​​"конфликтная" карта Европы, которая показывает масштабы ядерного потенциала на континенте. В списке страны НАТО — ядерные и неядерные, — в которых размещены ядерные объекты США в неизвестных и, вероятно, меняющихся местах. Две другие ядерные державы НАТО, Франция и Великобритания, также обладают огромными ядерными силами. И есть ещё ядерный арсенал России. Сотни таких ядерных боеголовок размещены на подводных лодках, кораблях, ракетных базах и бомбардировщиках. Их местонахождение совершенно секретно, но контролируется разведывательными операциями друг друга. Например, после того, как Путин напугал всех тем, что он привел свои ядерные силы в «высокую боевую готовность», представители разведки США и НАТО позже заявили, что нет никаких признаков того, что это произошло.

Фото: Федерация американских ученых

Очевидно, что бороться с НАТО было бы самоубийством, но НАТО стояло в стороне, когда Украина подвергалась вторжению и разрушалась, и может продолжать в том же духе, даже если будет сброшена бомба. К сожалению, та же картина проявляется и в отношении российской ядерной угрозы — НАТО и Америка ругают, но не угрожают конкретными, соизмеримыми и ужасающими нападениями или насилием. Вот почему тактика должна измениться: три ядерные державы НАТО — США, Франция и Великобритания — должны усилить свою риторику и отказаться от пристыжения России как «безответственной за разговоры о ядерной эскалации» или от непрозрачной, детализированной и вежливо завуалированной угрозы Байдена о том, что «мы готовы ко всему, что они делают». Их сообщение должно быть в частном порядке: «Мистер Путин, если ты сбросишь ядерную бомбу на территорию Украины или НАТО, мы превратим в пар твоё Чёрное море и твой Арктический флот».

Возможно, это уже произошло, но беспокойство остается, и неспособность сделать это публично представляет собой еще один «пробел в сдерживании и гарантиях», на который ссылался председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. Выговор и пристыжение не отпугнули Путина от вторжения в Украину в феврале, когда Байден говорил о «быстрых и суровых» последствиях. И ссоры с НАТО тоже не помогают. Как сказал мне один военный эксперт, «три державы НАТО (США, Великобритания, Франция) — единственные взрослые в зале НАТО, и они должны сделать этот звонок. Возможно, любой ядерный удар в Украине должен сопровождаться ядерным ударом по российскому городу или ударами по тактическому ядерному потенциалу Путина повсюду».

Американский генерал в отставке Барри МакКэффри недавно заявил, что не верит, что Путин сбросит ядерную бомбу на Украину. «Я не могу себе представить, чтобы подполковник ВВС России сказал Путину, что это хорошая идея. У нас есть тактическое ядерное оружие на подводных лодках ВМС США, которое в течение 15 минут может отреагировать на тактическую атаку. Никто в здравом уме не думает, что можно выиграть ядерный конфликт», — сказал он.

Но что, если Путин не в своем уме, или если расстроенный Путин решит применить единственную тактическую ядерную бомбу в Украине, чтобы поставить страну на колени — поскольку война истощает его силы и терпение — как это произошло в 1945 году, когда Япония капитулировала после ядерных атак. Из этого Маккефри отмечает, что Украина — это «не Япония в 1945 году. Украинцы сражались бы еще яростнее, если бы он применил тактическое ядерное оружие».

Все свидетельствует о том, что Путин рационален, поэтому он еще не сбросил одну-две бомбы, чтобы положить конец конфликту. Красная линия с разрушительными последствиями для России должна быть публично очерчена, если Путин применит химическое или ядерное оружие или разбомбит ядерный объект в Украине. «Большая тройка» НАТО должна упреждающе обеспечить полную ядерную защиту, чтобы не дать Путину ускорить свою геноцидную войну с применением оружия массового уничтожения. Стыдить, ругать и по-джентльменски угрожать — бессмысленно. Только суровый ультиматум укрепит героическую борьбу Украины за выживание и защиту будущего Европы.

Перевод НВ

НВ имеет эксклюзивное право на перевод и публикацию колонок Дайан Фрэнсис. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.