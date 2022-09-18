Россия проигрывает, но еще не проиграла. Что будет дальше? 18 сентября, 07:13 Эксклюзив НВ Лоуренс Фридман: Нет никаких оснований полагать, что Путин достиг той точки, когда он может признать положение, к которому он привел свою страну (Фото:REUTERS)

Как с банкротством, так и с военным поражением. То, что кажется долгой и болезненной рутиной, может внезапно превратиться в стремительный разгром

«Как вы обанкротились?»

«Двумя способами. Постепенно, потом внезапно».

Эрнест Хемингуэй, «И восходит солнце»

Предположительно стойкая и хорошо экипированная армия может быть разбита и искать пути спасения. Это не редкость на войне. Мы видели, как это произошло с афганской армией летом 2021 года.

Видео дня

Мы наблюдали замечательное украинское наступление в Харькове. Перед нами зрелище отступающей потрепанной армии — остатки разбитых колонн, брошенные машины, оставленные в спешке позиции, разбросанное снаряжение и несъеденная еда, жалкие пленные и местные жители, приветствующие украинские войска, когда они проезжают через их села. Скорость наступления впечатляет, так как десятки квадратных километров превращаются в сотни, а затем в тысячи, а горстки освобожденных сел и городов — в десятки. Пока я пишу этот пост, события продолжают обгонять абзацы.

Было бы, конечно, преждевременно говорить о полной победе Украины в войне из-за одного удачного и неожиданного прорыва. Но то, что произошло, имеет историческое значение. Это наступление перевернуло многое из того, что с уверенностью заключалось относительно хода войны. Это служит напоминанием о том, что то, что линии фронта кажутся статичными, не означает, что они останутся такими, и что боевой дух и мотивация истощаются у армий, столкнувшихся с поражением, особенно когда войска не уверены в том, за что они сражаются и потеряли доверие к своим офицерам. Кто хочет быть мучеником, когда война уже проиграна?

Украинские цели

Харьковское наступление было охарактеризовано как оппортунистическое. Это связано с тем, что Верховное командование Украины, похоже, решило воспользоваться тем, что Россия перебросила значительные силы в сторону Херсона, чтобы отразить широко разрекламированное нападение. И украинцы начали новое наступление на районы, которые остались с более слабой защитой.

Согласно альтернативному объяснению, наступление не было оппортунистическим, а хорошо спланированным. Русские были обмануты регулярными разговорами Украины о грядущем наступлении на Херсон, специально для того, чтобы отвлечь войска, хотя настоящей целью всегда был Харьков. Однако было бы неразумно предполагать, что херсонское наступление имеет лишь второстепенное значение: юг Украины по-прежнему стратегически важен для украинской экономики, связи с Черным морем и с Крымом.

На практике, как и все хорошие стратеги, украинские командиры, вероятно, были готовы к целому ряду непредвиденных обстоятельств. Их выбор зависел от того, что сделают россияне.

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