Россия — это пустота 8 мая, 13:45 Цей матеріал також доступний українською

Последние дни меня очень часто спрашивают, почему россияне на только что оккупированных территориях первым делом ставят Лениных

Еще не все мертвецы похоронены, еще дымят руины домов после бомбардировок «асвабадителей», а они уже лепят истукана.

Но здесь все просто — у них нет ничего, кроме истлевшего и преимущественно отравленного прошлого.

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Они просто ничего не знают и не имеют другого, не способны на живой и плодотворный образ будущего. Насилие, смерть, мародерство, коррупция, изнасилование и Ленин. Вот дары «русского мира».

Через 30 лет после развала союза они ничего существенного и конкурентоспособного в ценностном плане не выработали.

Да, единичные вещи были, победители вопреки всему творили и прорывались, но и те не того калибра на который претендует Московия. Просто недострана, которая пытается притворяться цивилизацией. У них так и не появилось политиков уровня Манделы или Меркель. Писателей уровня Роулинг или Памука. Инноваторов уровня Маска или Джобса. Общественных активистов уровня Тунберг или художников уровня Бенкси. Это не хорошо и не плохо, это просто факт. Здесь нечему удивляться — в несвободе рождаться великому тяжело.

Именно поэтому они и проигрывают

Даже ту часть наследия СССР, которая действительно была глобальна, например, участие в победе над нацизмом, они умудрились осквернить и отравить победобесием, милитаризацией, конкуренцией жертв и языком вражды.

Поэтому каждый восстановленный Ленин, каждый переименованный в большевистское название проспект, каждая пластиковая статуя бабушки с флагом СССР — это пустой знак, очередная расписка в культурной и политической импотенции путинской России.

Это позорит и выжигает все, что создано ценным в них с 1991 года. Это более разрушительная тенденция, чем любая cancel culture.

Вот поэтому они и проиграют. Пустота никогда не сможет победить что-то сущностное. Она может простираться над любыми пространствами, но всегда будет только фоном, который займет сущность и смысл только пожелает. А злобная и воинственная пустота отступит еще быстрее, потому что ничто так не драйвит настоящих творцов, как противостояние несправедливости и злу.

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