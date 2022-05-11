Война переходит в новую фазу. Как Россия сменила тактику 11 мая, 23:35 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

РФ скорректировала цели и во многом изменила тактику и стратегию ведения войны

Третій місяць триває повномасштабне вторгнення. Втім, ворог не зміг здолати Україну ні за 3 дні, ні за два місяці, ні «до 9 травня», як планував.

Першою фазою війни можна вважати період, коли у РФ були сподівання завершити війну швидко. Метою № 1 цього періоду було захоплення Києва і відповідно встановлення контролю над усією територією України.

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Натомість у першій фазі війни Росія отримала стратегічну поразку, а Збройні сили України успішно виконали свою задачу, не допустивши захоплення столиці.

Після цього програшу російської армії війна перейшла у затяжну другу фазу, РФ скорегувала цілі та де в чому змінила тактику і стратегію ведення війни.

Попереду нас очікує надзвичайно складний і тривалий етап боротьби до повного звільнення наших територій у міжнародно визнаних кордонах. Адже в Росії ще багато ресурсів, техніки, вона здатна мобілізувати людей до війська.

26 квітня на базі Рамштайн відбулась історична зустріч, під час якої очільники оборонних відомств понад 40 країн визначили нову ціль вільного світу — не зупинити, а перемогти Кремль. У США вже підписано закон про ленд-ліз. Дискутується законопроект щодо обсягів допомоги. Ми отримуємо підтримку від ЄС, Канади, інших держав на двосторонньому рівні.

По суті, відкрився «другий фронт» проти РФ.

Нас очікують декілька надзвичайно складних тижнів чи навіть місяців

Тобто у нову фазу війни ми входимо на тлі зміни глобального ставлення до відсічі Росії. Попри шалений тиск та ракетні обстріли, Росія заганяє себе в ситуацію, коли не зможе перемогти у війні ресурсів.

Разом з тим ми повинні розуміти, поки західна зброя надійде у такій кількості, щоб врівноважити потенціал і забезпечити перевагу, пройде час. Саме тому нас очікують декілька надзвичайно складних тижнів чи навіть місяців.

За 76 днів в оборонній сфері сталися тектонічні зміни і ми вже маємо відчутні результати.

По-перше, на фронті, крім джавелінів та стінгерів вже застосовуються американські гаубиці калібру 155-мм, триває процес надходження західної бронетехніки та іншої зброї. Три місяці тому це вважалося неможливим.

Це результати спільної роботи президента України, його Офісу, Міністерства оборони, наших дипломатів та усіх, хто підтримував наші зусилля. Ми постійно працюємо над збільшенням і пришвидшенням темпів отримання військової допомоги, адже від цього залежить життя наших воїнів.

Не секрет, що на початку були помітні складнощі з забезпеченням засобами індивідуального захисту. Адже було мобілізовано сотні тисяч людей, крім цього буквально за тиждень понад 100 тис. осіб вступили до лав сил ТрО.

В перші тижні величезну допомогу надали волонтери. Велика їм за це подяка. Завдяки мобільності, вони швидко закривали нагальні потреби. Зараз ситуацію змінено.

Міністерство оборони орієнтується на те, що треба буде забезпечити усім необхідним 1 мільйон осіб. Це регулярна армія, сили ТрО, мобілізовані, корпус резерву, запаси на оновлення, потреби інших складових сектору оборони та безпеки.

Відповідно до настанов уряду, ми робимо стратегічну ставку на розвиток українського виробництва. Це стосується і бронежилетів, і шоломів, і форми, і сухпайків тощо. Наші виробники, які відповідають вимогам до якості, вже завантажені замовленнями до кінця року, є чіткій графік постачання.

Крім цього, аби швидко задовольнити потреби, Міноборони імпортує необхідне для армії та шукає міжнародну технічну допомогу. Наведу кілька цифр.

Протягом 1−10 травня для забезпечення підрозділів ЗСУ надійшло: 34,8 тис. од. бронежилетів, 30,7 тис. шоломів, 46,2 тис. комплектів форменого одягу.

Зокрема, за добу 9 травня за міжнародними угодами Міноборони надійшло 2300 шоломів. 10 травня — ще 5 тисяч. Певна кількість вантажів знаходиться у русі і ще не поставлена на облік, тому про них ми не говоримо.

Міністерство оборони централізовано передає вантажі до сил логістики ЗСУ. Далі розподіл здійснює командування нашої армії, яке бачить загальну картину і визначає пріоритети. Це саме стосується і розподілу зброї. Ми щоденно відстежуємо, які запаси є у розпорядженні. Вже певний час ми тримаємо режим, щоб, скажімо, по засобам захисту щодоби у нас був резерв умовно на дві бригади. Ця планка з кожним днем зростатиме.

Якщо скласти усі бронежилети, які надійшли в українську армію з 24.02, то станом на 10 травня 56% забезпечено через різні формати угод Міноборони, 44% - через різні формати благодійної допомоги. І ми будемо швидко збільшувати частку Міноборони, в тому числі - за рахунок внутрішнього виробництва.

Щодо шоломів баланс інший. Більшість (70%) — це різні форми гуманітарної допомоги. Можливості до швидкого розгортання виробництва якісних шоломів скромніші, тому поки домінуватимуть поставки у різних форматах з-за кордону.

Тепер щодо грошового забезпечення військовослужбовців.

З початку введення воєнного стану усі військовослужбовці крім свого звичайного грошового забезпечення отримують доплату. Або з розрахунку 30 тис. грн. на місяць, якщо немає боїв. Або з розрахунку 100 тис. грн. на місяць за безпосередню участь у боях.

Кількість днів, проведених у боях, визначається згідно з відповідними бойовими наказами командування. На підставі документів, які формуються військовими частинами, Міністерство оборони перераховує кошти до частин, які вже безпосередньо нараховують їх нашим воїнам. Якщо брати травень місяць, то станом на 10 травня Міністерство вже перерахувало 34,5 млрд. грн.

Це грошове забезпечення і доплати з розрахунку 30 тис. на місяць. Орієнтовно до 20 травня буде сплачено ще близько 34 млрд грн. Але це вже будуть «бойові» та різні одноразові виплати.

Міністерство оборони уважно відстежує усі сигнали щодо проблем, які виникають під час виплат. Зважаючи, що йдеться про виплати понад 500 тис. осіб, частина з яких безпосередньо у боях, виникають різні обставини, які іноді ускладнюють виплати, але ми на них гнучко реагуємо.

Через вибухове зростання потреб оборони є певні складнощі. Але це проблеми саме зростання. Ми їх подолаємо, адже кожного дня стаємо сильнішими.

Текст опубліковано з дозволу авторки

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