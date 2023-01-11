Очень мрачный прогноз. Почему этот год будет хуже, чем предыдущий 11 января, 09:20 Эксклюзив NV

Очевидно, что война не закончится в ближайшее время, а это значит, что 2023 год также будет сопровождаться инфляцией, дефицитом товаров, падением фондового рынка, геополитическими потрясениями

Через минуту после полуночи 1 января ракеты HIMARS американского производства уничтожили училище на оккупированном Востоке Украины, где сотни российских резервистов спали на огромном тайнике с боеприпасами. Это была самая смертоносная атака за всю войну, которая последовала за гибелью еще 1470 россиян на востоке Украины двумя днями ранее. Растущие потери и использование склада боеприпасов в качестве казармы в пределах досягаемости украинской огневой мощи иллюстрируют некомпетентность России и военную мощь Украины.

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Это смутило путинский режим, поскольку российские военные блогеры открыто осудили военное лидерство страны. В те же выходные украинские ПВО успешно сбили рой беспилотников-самоубийц иранского производства, посланных Россией, после чего Путин намекнул на очередную мобилизацию. Очевидно, что эта война не прекратится в ближайшее время, а это значит, что 2023 год также будет сопровождаться инфляцией, связанной с войной, дефицитом товаров, падением фондового рынка, геополитическими потрясениями, чрезмерными заимствованиями, медленным экономическим ростом и рецессией, и все это из-за обезумевшего диктатора России.

Экономические прогнозы мрачны, начиная со слов главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой, которая отметила, что этот год будет хуже, чем прошлый. «Почему? Потому что три крупнейшие экономики — США, ЕС и Китай — замедляются одновременно, — сказала она в интервью CBS. — Мы ожидаем, что треть мировой экономики будет в рецессии».

США, скорее всего, избегут ее, но не Европа.