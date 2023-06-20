Путин заговорил о своих планах. Что ждет Украину и Россию 20 июня, 15:33 NV Премиум

Логика Путина на самом деле очень проста, и по большому счету он никогда ее не скрывал

Об информации, которая забрасывается в западных медиа как точка зрения, как предположение — в российских телеграм-каналах и в украинских — якобы Россия собирается выходить из войны, якобы Россия собирается договариваться — скажу откровенно, что думаю.

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Вот с моей точки зрения вся логика действий Путина, вся логика действий российской власти, российских агрессоров такова, что я ни разу не видел даже намека на то, что они собираются о чем-то договариваться. И на самом деле то, что озвучивал Путин на экономическом форуме в Санкт-Петербурге — это только подтверждает.

Логика Путина на самом деле очень проста, и по большому счету он никогда ее не скрывал: ему нужна Украина как подчиненная территория. Он хотел для себя простого и как ему казалось легкого варианта, то есть физического захвата части территории, свержения действующей власти, установления подконтрольного режима — так не сложилось начиная, примерно, с апреля прошлого года. Поэтому он играет в долгую и этого не скрывает.

Его позиция такова: Россия — большая страна с большим мобилизационным ресурсом,