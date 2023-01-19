Решимость побеждает. О войне, храбрости украинцев и помощи США 19 января, 12:45 Эксклюзив NV

Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется

Текст опубликован в спецвыпуске журнала NV Мир впереди 2023 по эксклюзивной лицензии The Economist. Републикация запрещена.

Сегодня, 19 января, в 18:00 можно будет вживую послушать выступление Бриджит Бринк в рамках дискуссии NV «Украина и мир впереди 2023»

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На протяжении почти всего 2022 года мир является свидетелем чрезвычайной храбрости украинского народа. Мы разделяем вашу радость освобождения и черпаем вдохновение в решимости, которую вы проявляете наперекор безжалостным бомбардировкам.

Мир также увидел, что Россия не смогла захватить Киев, не сумела победить защитников Украины на передовой, а также попыталась и не смогла жестоко принудить к повиновению украинское гражданское население.

В последние недели Россия прибегла к эскалации своей войны, атакуя гражданскую инфраструктуру и нанося карательные удары по украинскому народу за то, что он решился быть свободным. По этой безжалостной стратегии, Россия стремится использовать зиму как оружие для создания нового гуманитарного кризиса, ошибочно полагая, что сможет сломать волю украинцев.

Эта последняя безжалостная стратегия провалится. Украина и ее народ несокрушимы, равно как и наша верность делу поддержки Украины.

Я встречалась с людьми всех возрастов, образования и квалификации по всей Украине — с теми, чьи дома были разрушены и кто живет в приспособленных для жилья коллективных центрах, с тренирующимися на военных базах, с теми, кто грузит корабли в Одессе, с теми, кто заботится о тех, кто стал переселенцем из-за российской агрессии. Каждый из них дал мне четкий сигнал: Украина будет драться и Украина победит.

Эта война могла бы и должна была закончиться сегодня, если бы Путин вывел войска из Украины

Когда я прибыла в Украину в мае, четко заявила о нашей цели: выполнять обязательства президента США Джо Байдена помочь, оказывая безопасностную, гуманитарную и экономическую поддержку, помочь Украине защитить себя и противостоять российской агрессии. Именно это мы и делаем. Работая над укреплением противовоздушной обороны Украины и ее критически важной инфраструктуры, мы будем продолжать делать именно это столько, сколько потребуется.

Я хочу также четко выразить позицию США относительно того, как закончится эта война. Как отметил президент Байден, решение о переговорах и будущем Украины — это решение Украины и вашего демократически избранного правительства.

Мы полностью поддерживаем вас, и позиция США была, еще до того, как Россия возобновила свое нападение на Украину, и является последовательной и опирается на основы Устава ООН: ничего об Украине без Украины.

Мир работает над тем, чтобы помочь наиболее уязвимым украинцам, а Россия целит в них. В то время как лидеры всего мира подтверждают свою приверженность Уставу ООН и международным правилам, которые приносят пользу всем людям, президент РФ Владимир Путин пытается разрушить эти же принципы. Путин продолжает игнорировать призывы мирового сообщества к выводу войск, выбирая эскалацию.

Эта война могла бы и должна закончиться сегодня, если бы Путин вывел все российские войска из Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский четко выразился, что он стремится к справедливому миру, основанному на Уставе ООН и его принципах суверенитета и территориальной целостности.

Соединенные Штаты, а также наши союзники и партнеры также однозначны в своей позиции: Россия должна немедленно прекратить агрессию, вывести войска, признать и уважать международно признанные границы Украины, а также должна быть привлечена к ответственности за зверства, совершенные в Украине.

К тому времени каждый, кто сомневается в решимости украинских граждан, может посмотреть на жителей Балаклеи, Изюма, Херсона, которые праздновали свое освобождение после месяцев российской оккупации, обняв тех, кто освободил их от угрозы пыток, изнасилований и смерти.

Мужественным украинцам по всему миру хочу сказать: ваша решимость укрепляет нашу решимость, и, опираясь на прочный фундамент двухпартийной поддержки и щедрости американского народа, Соединенные Штаты будут и дальше поддерживать вас.

Мы разделяем с вами видение Украины как свободной страны, где вы сами выбираете, как применить свою энергию, творчество и решительность. И дальше будем с вами, когда вы строите суверенную, демократическую и процветающую Украину, ради которой многие из вас, ваших семей, друзей и соседей так много принесли в жертву.

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