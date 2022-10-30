Главный вопрос. Что ждет Украину этой зимой 30 октября, 09:54 Эксклюзив НВ Путин уже получил выгоду от своего ядерного арсенала (Фото:REUTERS)

Зима всегда занимала важное место в военной истории России и Украины

Особенно в то время, когда эти две страны вместе воевали в составе имперской России против Наполеона, а затем в составе Советского Союза против нацистской Германии. Зима вот-вот придёт, а вместе с ней — и вопросы о том, как она повлияет на эту войну. Например, каким будет влияние дефицита энергоносителей и высоких цен в Европе, насколько будут уязвимы простые украинцы после того, как Россия сделала все, чтобы лишить их возможности сохранять включенными свет и отопление, и потом — смогут ли нормально функционировать войска, дрожащие в своих палатках.

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Наступление зимы уже начинает формировать мысли о военной стратегии. Это побуждает генералов искать способы выиграть свои сражения до того, как маневрирование станет слишком трудным, а их логистов беспокоиться о том, как доставлять необходимое снаряжение для продолжения операций. Это создает давление для того, чтобы ускориться, прежде чем все замедлится.

Это не единственная причина нынешней срочности, поскольку обеим сторонам трудно поддерживать эту войну, но одна из них.

Еще одним фактором является растущее беспокойство по поводу того, что если все будет продолжаться, как сейчас, и особенно если Россия потерпит поражение, то произойдет что-то действительно ужасное. Поэтому, прежде чем мы сможем оценить влияние зимы, нам необходимо рассмотреть опасения эскалации.