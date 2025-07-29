Как война переписывает лидерство

Какое оно нынешнее лидерство в условиях войны и готовы ли сами лидеры к изменениям?

Долгое время моей основной задачей, как и многих других руководителей и лидеров, было построение и развитие высокоэффективных команд в большой компании, которая стремительно росла и развивалась. Но полномасштабная война стала глубоким сломом, кардинальным сдвигом для бизнеса — от конкурентной погони мы перешли к режиму выживания. Задачи и вызовы, которые встали перед лидерами, также сильно изменились. Какое оно, нынешнее лидерство в условиях войны, и готовы ли сами лидеры к изменениям?

Реклама

Динамика в адаптации команд

Первый год большой войны был о реакции на кризис и его освоении. Мы поддерживали друг друга и направили все силы на стабилизацию бизнеса, который стал опорой в сложные времена. Ганс Селье, автор Теории Общего Адаптационного Синдрома (GAS) определяет этот этап как стадию тревоги (Alarm), которая мобилизует все наши внутренние и внешние ресурсы на выживание.

Второй год — это период активного сопротивления кризису (Resistance), овладение собой и попытка восстановить равновесие. Мы начали принимать новую реальность, появилась энергия и надежды, сформировалось четкое понимание «своих» и «чужих». Бизнес перестало штормить, система адаптировалась, хотя изменения были преимущественно косметические.

Лидер должен почувствовать момент, когда сменить фокус с выживания на развитие

Третий год — период истощения (Exhaustion). Большинство ожиданий не реализовались, накопилась усталость и уныние. В командах возросло количество больничных, началась соматизация пережитого стресса. В то же время появилось ощущение рутины в войне, страх и боль потерь стали частью привычной действительности. Бессонные ночи больше не кажутся ненормальными. Мы оказались сильнее, чем казалось. Три года понадобилось для того чтобы встретить самый страшный кризис, побороть его первые эффекты, побороться с ним и принять его как часть своей действительности.

Территория современного лидерства

Система, которая была гибкой, теперь стала неповоротливой и самозащищенной — принятие решений замедлилось, инновации вызывают сопротивление, а попытки изменений часто воспринимаются как угроза. Чрезмерное давление на такие системы с целью быстрых изменений — грозит сломом.

Чтобы понимать, с чем работает лидер сегодня, стоит взглянуть на ключевые признаки этой трансформации глубже:

Восприятие изменений как угрозы. В условиях тотальной нестабильности, когда сама основа безопасности пошатнулась, любая попытка изменений ощущается как еще одна угроза. Люди держатся за знакомое, даже если оно уже неэффективно. Такой уровень неопределенности не все способны терпеть.

Пересмотр понятия эффективности. Эффективность перестала быть лишь о росте и масштабе. Сегодня она об адаптивности, гибкости, способности быстро считать изменение среды и переосмыслить действия. Это также о новой оптике оценки себя как лидера, не только что я делаю, а как мыслю, как работает моя команда, как мы принимаем решения в новых обстоятельствах. Традиционные роли и задачи больше не постоянный набор, а динамическая конструкция.

Потеря ориентиров. В мире, где базовые «маяки» стабильности, плана, линейной логики развития исчезли, команды легко попадают в состояние дезориентации. Появляется потребность в новых точках отсчета, которые не всегда четкие, но достаточно устойчивые, чтобы относительно них двигаться. Это может быть видение, смысл, или даже временная стратегическая гипотеза.

Именно поэтому роль современного лидера не в том, чтобы дать готовые ответы, а в том, чтобы создать пространство, где их можно искать вместе. Теперь это Адаптивное Лидерство, как его описывают Рональд Хайфец и Марти Лински. Лидер не обещает стабильности, но гарантирует процесс мышления, в котором команда не теряет себя.

Как управленка, я думаю о том, куда пережитый опыт должен нас привести. Уильям Бриджес, исследователь адаптации к изменениям, в своей модели переходов подчеркивает: когда старые подходы перестают работать, возникает шанс создать новые смыслы. Это и есть территория лидерства. Лидер должен почувствовать правильный момент, чтобы сменить фокус с выживания на развитие. Это не просто организационная, а ментальная трансформация.

Наш ответ

Сейчас мы пересматриваем портфолио своих сервисов: рекрутинговые инструменты, процессы онбординга и обучения, модели взаимодействия с внутренними заказчиками, адаптируя их к новым условиям. Мы оцениваем каждый из них по критериям актуальности, эффективности и соответствия нынешним бизнес-целям. Это непростой процесс, так как часто приходится ставить под сомнение то, что еще недавно работало безупречно. Также он сопровождается трудными кадровыми решениями, так как не все способны трансформировать кризисный опыт в посткризисный рост.

Несмотря на трудности, мы видим в этом потенциал для усиления нашей рыночной позиции и верим, что этот подход может стать полезным и для других организаций, которые сегодня переосмысливают себя. Но мы делаем это, видя потенциал. Параллельно мы запускаем длительный процесс обучения для лидеров, который расширит горизонты мышления и обеспечит новыми инструментами.

Простые шаги в сложные времена

Сегодня многие могут чувствовать потерю опор и ориентиров. Война — не единственный фактор влияния на бизнес и команды, мы сталкиваемся с комплексными вызовами — критическое ослабление социальных связей из-за длительной удаленной работы, экономическая нестабильность, а еще амбивалентность в отношении ИИ — страх и необходимость его освоения одновременно.

Будущее не прописано заранее, но можем на него влиять через ежедневный выбор оставаться гибкими, честными с собой и открытыми к изменениям. Начать можно с малого: разговор с командой, пересмотр собственных ожиданий, и приглашение коллег к сотворчеству новых подходов. В этом и заключается сила совместного лидерства.