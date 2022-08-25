Между Украиной и Западом. О решении идти до самого конца 25 августа, 13:48

Нам утверждают, что любая война в конце концов завершится за столом переговоров. Однако мы узнали другое

Напередодні нашого Дня незалежності одночасно з’явилися відвертий допис у німецькій авторитетній Die Welt та ще більш відверта заява кандидата у прем'єри Британії Ліз Трасс, що на цій посаді вона буде готова застосувати ядерну зброю. Обидва виступи — про рішучість.

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Вірно кажуть, що рішучість — це налаштованість людини на дію всупереч всім можливим перепонам. Шкала перепон сьогодні, як ніколи, велика і рухлива. Вона простягається від інтимного рішення нарешті подолати свої слабкості до роблення вирішального кроку «на війну» — у військкомат, у волонтери, продовження робити бізнес та залишатися в країні під ракетними ударами — й аж до кінцевої стійкості захисників у прямій зустрічі зі смертельною загрозою.

Це шкала наших, українських налаштованостей щодо рішучості. Вона кінцева, адже в її кінці — вибір між життям і смертю. Рішучість на тлі не лише персонального, а й колективного, національного, небуття.

Втім, простір рішучостей більш благополучного Заходу має іншу кінцівку. Їхня шкала рішучостей, як ми можемо побачити, часто завершується на острахах життєвих незгод від втрат бізнесу і господарств від високих цін на енергоносії без російського палива під час холодної зими.

А найбільш далекоглядні з них, як-от видатний німець Юрген Габермас, вказує на інший кінець їхнього рішучого налаштування — «апокаліптичні масштаби потенційної світової війни». З філософським вмінням дивитися у суть питання, він прямо говорить про асиметрію рішучостей — країн НАТО, які не бажають брати участь у ядерному конфлікті, та «віри Заходу в те, що путін здатний розгорнути зброю масового знищення».

Війна довела кров’ю, що ми маємо справжню рішучість

Таке завершення німецької рішучості бороти ворога не лише України, а всього демократичного світу не є обережними ваганнями лише шановного канцлера Шольца. Ми бачимо нестачу рішучості в політиках щодо військової допомоги Україні у інших притихлих демократіях Заходу. Навіть найпотужніші з них, як прямолінійно написала Welt, мають «ухвалити рішення: чи хоче Захід забезпечити Україну значно кращим обладнанням у найближчі місяці і, звичайно, ризикнути подальшою ескалацією, чи він хоче залишити Україну [на поталу] російській військовій машині, яка грає на час і ще має достатні резерви?»

Про рішення йти до самого кінця — 24 серпня голосно заявила Британія в обличчі Ліз Трасс, що вона на посаді прем'єра буде готова застосувати ядерну зброю. Це справжня суть екзистенціалу рішучості.

Нам твердять, що будь-яка війна, зрештою, завершиться за столом переговорів. Проте ми дізналися інше. Спочатку війну завершує справжня рішучість. Комунікація і перемовини йдуть другими. Війна довела кров’ю, що ми маємо справжню рішучість. Завдяки Британії в особах Бориса Джонсона і Ліз Трасс вона de facto приходить у статтю 5 ще нерішучого НАТО.

Текст опубліковано з дозволу автора

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