Бренд Украины за год в мире укрепился. Что это значит для страны 2 марта, 12:33 Эксклюзив NV

Украина в 2022 году укрепила свой национальный бренд в мире. Об этом свидетельствуют данные ряда влиятельных международных рейтингов и индексов

В кризисные времена имидж и репутация как никогда важны для стран, ведь они являются одним из факторов, определяющих их уровень влияния и доверия в мире. На глобальном рынке это один из важнейших активов любого государства, помогающего в мирное время привлекать инвестиции, туристические потоки, глобальные таланты и т. д. Рейтинги международных исследовательских компаний — среди показателей, позволяющих оценить имидж страны и развитие ее национального бренда.

Видео дня

Украина с первых дней войны активно использовала стратегические коммуникации и инструменты мягкой силы для того, чтобы заручиться международной поддержкой и противодействовать российской пропаганде. Появилось четкое понимание, разделенное как правительством, так и гражданами, что рассказать миру историю Украины было вопросом выживания.

Как результат, узнаваемость, влияние и репутация Украины существенно укрепились. В Global Soft Power Index 2023 Украина заняла беспрецедентное 37 место из 121. По показателю восприятия влиятельности впервые за всю историю рейтинга Украина оказалась в первой двадцатке самых влиятельных стран мира. Украина добавила 10 баллов к показателю мягкой силы за прошлый год (набрав 44.3 балла по показателю мягкой силы), больше, чем любая другая страна в исследовании, в значительной степени это обусловлено существенным ростом ее влияния в мире. Украина отметилась высоким вниманием к ней широкой общественности по всему миру, став третьей страной среди тех, за новостями которых следили в других странах. Украина также продемонстрировала высокие результаты в сфере управления и заняла 12-е место по оценке наличия «международных лидеров, которыми восхищаются».

В Global Soft Power Index 2022 Украина поднялась на 10 позиций — с 61 на 51 место. Дополнительное исследование Brand Finance в марте 2022 года показало, что узнаваемость Украины выросла на 44%, влияние — на 24%, а репутация — на 12%, в дополнение к укреплению других показателей, таких, как наличие авторитетных лидеров, верховенство права и прав человека, а также наличие СМИ, которым доверяют.

А вот рейтинг России существенно упал

В Anholt-Ipsos Nation Brands Index 2022 Украина поднялась на одну позицию, заняв 47 место, и в целом демонстрирует уверенный рост с 2014 года. Среди сфер, в которых Украина показала существенное улучшение — управление, экспорт и люди.

Украина продемонстрировала самый высокий рост в сфере управления, который определяется как восприятие компетентности и честности правительства и его отношение к гражданам и уважению их прав. Отношение к украинскому экспорту также улучшилось: Украина поднялась с 46 в 2021 году на 34 в 2022-м по желаниям людей покупать товары и услуги из Украины. Также возросло всеобщее желание дружить или брать на работу украинцев. Такие измерения индекса, как иммиграция, инвестиции, туризм, естественно, упали.

В US News Best Countries Rankings Украина в 2022 году поднялась на 9 позиций, заняв 62 место. Существенно повысилось отношение мира к Украине как к важному международному игроку. В субрейтинге стран по влиянию на международной арене Украина заняла 14 место, поднявшись на 19 позиций. Респонденты оценили политическое влияние Украины в 54 балла из 100, а военную мощь — в 65,6 балла. Кроме того, восприятие Украины как члена мощных международных альянсов выросло втрое по сравнению с 2021 годом.

А вот рейтинг России существенно упал. Например, в рейтинге Anholt-Ipsos Nation Brands Index 2022, оценивающий бренды стран с 2008 года, Россия скатилась с 31-го места на 58-е Согласно отчету Brand Finance Россия продемонстрировала наибольшее падение стоимости бренда среди всех мировых национальных брендов, снизившись на $144 млрд — с 786 млрд в прошлом году до $642 млрд в 2022 году. Это мировой антирекорд, только подтверждающий: глобальное сообщество не толерантно к войне и использованию жесткой силы в XXI веке.

Какое преимущество от сильного национального бренда страны и как Украина может воспользоваться высокими позициями в международных рейтингах в будущем?

Бренд страны важен по той же причине, как и корпоративные бренды. Наличие сильного бренда, воспринимаемого людьми положительно, повышает вероятность того, что потребители будут покупать именно этот бренд. То же касается и стран. Положительный бренд страны приносит инвестиции, туристические потоки, глобальные таланты и, как результат, экономический рост.

Мы думаем о бренде страны, когда, например, выбираем, какую страну посетить. Для романтического путешествия люди обычно выбирают страны с романтической репутацией, например Италию или Францию. Для семейного отдыха — страны, которые считаются дружественными к детям.

Однако бренд страны — это не только привлечение туристов. Сильный национальный бренд страны также привлекает прямые иностранные инвестиции. При принятии решения об инвестициях, открытии офиса или строительстве завода потенциальные инвесторы обращают внимание на несколько аспектов бренда страны, в частности, насколько прозрачна страна, насколько легко в ней вести бизнес, насколько растет экономика страны и т. д. Мощный национальный бренд страны также оказывает влияние на восприятие национальных корпоративных брендов и бизнесов.

Развитие и повышение репутации страны в глобальном масштабе является важной частью управления страной, равно как развитие и поддержка сильного положительного корпоративного бренда является важной частью управления компанией.

Сила бренда страны измеряется множеством метрик и показателей. Например, Brand Finance, ведущая консалтинговая компания по оценке брендов в мире, измеряет бренды стран по таким метрикам, как:

— Инвестиции в бренд — сколько страна инвестирует в свой национальный бренд, в частности, в такие сферы, как бизнес и торговля, управление, международные отношения, культура и наследие, медиа и коммуникации, образование и наука, люди и ценности и т. п.

— Глобальное восприятие страны, являющееся важнейшей метрикой, и составляет 50% оценки силы бренда страны.

— Эффективность бренда страны (nation brand performance) — здесь оценивается собственно макроэкономическая ситуация и 4 главные бизнес-сферы, где бренд страны оказывает определяющее влияние — торговля, инвестиции, туризм и привлечение талантов.

Для Украины сильный национальный бренд означает инвестиции в послевоенное обновление, а позитивное восприятие гарантирует постоянную поддержку и солидарность мира.

Мы должны еще более системно подходить к управлению национальным брендом Украины, дабы закрепить уже имеющиеся результаты: беспрецедентная поддержка Украины в мире, укрепление бренда Украины и позиций в международных рейтингах и индексах. Ключевая задача сейчас — устранить разрыв между тем, чем Украина есть на самом деле, то есть ее идентичность, тем, что иностранцы думают о ней, и тем, чем наша страна хочет быть известной в мире. Все это фундамент будущего восстановления и развития Украины, который конвертируется после нашей победы в бум туризма, инвестиций и партнерств.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV