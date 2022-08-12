Что происходит в экономике Украины сейчас и ожидается осенью? 12 августа, 13:46

Если коротко — ситуация тяжелая и может быть еще хуже

Украинский Институт Будущего презентовал анализ состояния украинской экономики за 1-е полугодие 2022 года. Если коротко, ситуация тяжелая и может быть еще хуже.

Основные выводы:

Видео дня

1. Экономика Украины постепенно адаптируется к войне, первое дно пройдено.

2. После шока в марте деловая активность начала восстанавливаться.

3. Экспорт товаров из Украины за март-июнь снизился на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт упал на 37%.

4. Падение импорта замедлилось с апреля, если брать помесячные изменения, то там наблюдается 28−39% роста (апрель-июнь).

5. Восстановление экспорта происходит слабее импорта, месяц в месяц рост составляет 4−11% (апрель-июнь), в годовом выражении экспорт товаров продолжает падать.

6. Дефицит платежного баланса за I пол. 2022 года составил $8,1 млрд, против $0,3 млрд профицита за I пол. 2021 года.

7. Торговый дефицит — $6,8 млрд ($0,2 млрд за 6 мес. 2021 года).

8. Официальный курс гривни снизился на 34%.

Основные тренды в экономике:

1. Стагфляция (спад производства и рост инфляции одновременно — до 21,5% г/г в июне).

2. Несистемная экономическая политика власти.

3. Рост доли и сжатие частного сектора (занятость, доходы). Дефицит сводного бюджета за 2022 год ожидается на уровне 26—28% ВВП (без учета грантов).

4. Критическая зависимость от внешней поддержки как в войне, так и в экономике

5. Выживание бизнеса происходит не благодаря государственной политике, а вопреки.

6. Рост доли теневой экономики (сжатие официального, что характерно для кризисов).

7. Мы потеряли предприятия на оккупированных территориях (388 предприятий).

Однако главные потери, которые понесет украинская экономика, — это люди.

Главные потери, которые терпит украинская экономика, — это люди

После 24 февраля чистый выезд украинцев составил ориентировочно 6 млн человек (с учетом вернувшихся и вывезенных Россией).

8. Падение ВВП:

В 1-м квартале ВВП упал на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, во 2-м квартале НБУ оценивает падение на уровне 39,3% г/г.

Валовой продукт сокращается не только из-за прямых потерь активов и военных действий на части территории страны, но и из-за целого ряда экономических проблем:

— Нарушение логистики;

— Рост себестоимости производства продукции, проблем с обеспечением сырьем;

— Сокращение внутреннего спроса (миграция, падение реальных доходов населения);

— Непоследовательная нескоординированная политика НБУ, Минфина, Минэкономики, ОП и ВРУ, что приводит к росту неопределенности, повышению трансакционных расходов бизнеса и прямых финансовых потерь.

9. Инструменты государственной политики, которые, по нашей оценке, нанесли ущерб экономике:

1) Зафиксированный длительное время курс НБУ для экспортеров (дополнительный налог на экспорт — 30%).

2) Молниеносное повышение Нацбанком учетной ставки с 10% до 25% (при сохранении Минфином ставок по ОВГЗ на уровне 9−11,5%);

3) Непредсказуемое ослабление официального курса на 25%.

4) Запуск фактических проверок бизнеса в военное время;

5) Введение 2% по обороту с параллельно действующей другой системой, а затем дополнение к нему 20% НДС на импорте;

6) Остановка регистрации налоговых накладных и невозврат НДС;

7) Контроль цен на АЗС, приведший к исчезновению топлива.

Ограничения выезда мужчин — владельцев и сотрудников экспортоориентированных предприятий;

9) Рост ставок ренты на добычу газа и т. д.

Ситуация в украинской экономике может серьезно ухудшиться осенью на фоне:

а) Обострения военной ситуации;

б) Скатывания ключевых экономик мира в рецессию;

в) Отвлечения партнеров от помощи Украине;

г) Падения внешнего спроса и цен на сырьевые товары;

д) Сохранения при этом высоких цен на энергоресурсы и необходимости закупки газа;

е) Нарастающих дисбалансов экономики, обусловленных неэффективной экономической политикой;

д) Диверсии в энергетической сфере.

Долгую войну нельзя выиграть без сильной экономики.

А для этого правительству необходим антикризисный план (перечень шагов и инструментов по преодолению будущих вызовов), предусматривающий скоординированные действия со стороны всех экономических регуляторов для общих целей — выживание экономики и обеспечение обороноспособности страны.

Но состояние экономики будет критически зависимым уже от эффективности государственной экономической политики.

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