11 марта 2022 года. Что я пережил в Киеве

Ровно в 11 часов утра 11 марта 2022 года часы на стене в моей домашней комнате, где я работаю, перестали биться

На пол упал настольный календарь от винного бренда 46 Parallel. Упала книжка Айн Рэнд «Мы, живые», которую я приобрел в книжном магазине на улице Ивана Мазепы за ковидную тысячу от президента Владимира Зеленского. Упала писаная в Киевской лавре икона святителя Григория Богослова, чью литературу в редкие свободные часы я изучаю с 2004 года.

А перед этим задрожал балкон. Зазвенели стекла. Осколки стекол полетели прямо на меня. Я в этом время сидел за рабочим столом и редактировал новость о трагической ситуации в Чернигове для англоязычной версии сайта НВ. Отвернувшись от осколков, мой взгляд покосился вниз — с пола моей комнаты, на котором лежит серо-голубой ковер от датского бренда Jysk, на меня пронзительно смотрели глаза святителя Григория на писаной лаврской иконе.

Уже через несколько часов я пойму, что произошло. Для этого мне придется опросить всех участников территориальной обороны, которых я встречу в районе улицы Зодчих, где я прожил свои почти уже 40 лет и куда все еще хочу вернуться, находясь сейчас в другом месте. Для этого мне придется прочитать аналитику Institute for the Study of War. Для этого придется хорошенько покопаться в Google, Twitter, Telegram и Facebook.

Но тогда, в 11:02, я просто схватываю свой черно-зеленый рюкзак от National Geographic, бросаю в него — почему-то — первым делом спортивные шлепанцы. Объяснения этому факту не нашел до сих пор. Туда же — компьютер Asus, блок сигарет Davidoff и полблока какого-то арабского табачного контрафакта, который неделю назад приобрел на рынке Днепр на бульваре Кольцова и который никогда и ни за что не купил бы в мирное время из уважения к Таможенному кодексу. Документы, блокнот, ручка, полотенце.

На себя надеваю джинсы, худи и джинсовую рубашку от бренда Pull & Bear, поверх — свою оранжевую куртку. Купленную в Нью-Йорке бейсболку команды New York Yankees, которую не снимаю с 24 февраля примерно так же, как спикер парламента Руслан Стефанчук не снимал два года медицинскую маску, — оставляю дома. Помню же предупреждение от Вооруженных сил: при приближении противника нельзя носить одежду с любыми символами, знаками, провокативными надписями. Пусть противники носят свои буквы V, Z и прочую «мрачную латынь».

При мне — мой автомат. Вернее, «автомат». Точнее «медийное орудие информационной борьбы». Это — iPhone 13 Pro Max.

Ежедневные утренние пробежки на протяжении более десяти лет помогают мне добежать до первого этажа с небывалым результатом. Его успел замерить iWatch. Самое интересное, что он также замерял сердцебиение. Так вот: пик частоты пульса за эти сутки — 11 марта — у меня пришелся не на 11:00 или 11:05, а на 17:00, когда я выпил чашку кофе с молоком.

Я иду по давно знакомым улицам. Здесь прошло мое детство. Школа № 131 с углубленным изучением немецкого языка. Школа № 13 с изучением испанского. Оба языка — редкость в нынешней системе среднего образования. Школа им. Дмитрия Луценко с общепонятным преподаванием английского. Сейчас же выпускники этих школ — костяк борщаговской территориальной обороны.

Борщаговской территориальной обороне сложно. Бойцы продолжают друг с другом шутить, но когда они утром возвращаются с боевого дежурства, по их глазам видно, на что они насмотрелись. И насмотрятся, наверное, еще.

В районе улиц Зодчих, Семьи Сосниных, Литвиненко-Вольгемут, бульваров Ромена Роллана и Михаила Кольцова, в районе ТРЦ Апрель и проспекта Леся Курбаса попадаются люди с российскими лицами и российским акцентом. Как человек, проживший в Москве несколько лет — еще до 2014-го — я научился четко идентифицировать российскую внешность. А где не помогает анализ внешности — россияне сами выдают себя говором.

Задаюсь вопросом: а что в голове у этих людей? Какой философии они придерживаются? Читали ли они Гегеля или Ницше. Какие у них были в школе оценки по математике, физкультуре, истории, физике. Какую музыку слушали в 16 лет. Есть ли у них мамы, бабушки, жены, подруги, сестры и племянницы. Почему не остановили их от приезда в Украину, где у них есть все шансы из людей с именами и фамилиями превратиться в «двухсотые» и «трехсотые». А с буквы Z, которую пишут «графические редактора» Минобороны РФ на своей военной технике, можно уже начинать писать слово «цинковые мальчики» — как у Светланы Алексиевич.

А дальше начинается анализ ситуации. Кофе — и за работу.

Гостомельская операция в районе населенных пунктов Гостомель, Буча, Макаров, Ирпень, Стоянка, Немешаево имеет целью установление контроля над Житомирской трассой, которая плавно переходит в Проспект Победы, более известный киевлянам как Брест-Литовское шоссе.

Именно этим путем — по Житомирской трассе и дальше по Брест-Литовскому шоссе — заходили в Киев австрийская и немецкая армия в 1918-м, объединенная армия Польши и УНР под руководством Симона Петлюры в 1920-м. Владимир Путин решил повторить тот же трюк.

Но Путин забыл о самом главном. И австрийцев, и немцев, и поляков в Киеве очень ждали. А Петлюра был в их глазах легендарным главнокомандующим.

Если же мы говорим про боевую технику с буквой Z — то им в Киеве, скажем мягко, не рады. И букве V на этой технике, и всем видам российских войск, специальным агентам, ДРГ, организованным группам для информационно-психологических атак, инженерным и логистическим отрядам тоже весьма и весьма не рады. Мест, кстати, на киевских кладбищах совсем мало, а передать «двухсотых» назад в РФ довольно проблематично, потому что российская дипломатия так и не продемонстрировала доброй воли на переговорах в Турции 10 марта.

Что же еще из прошлых операций с попыткой зайти в Киев может предпринять Путин. Есть еще один совсем экзотический вариант. В 1919-м группа украинских полевых атаманов, действовавших на севере Киевской области, попыталась зайти в Киев при помощи своей Днепровской флотилии. Атаманы эти ориентировались на легендарного атамана Зеленого.

Тот, в свою очередь, пытался отстаивать политическую линию УНР, когда войска Петлюры отошли в сторону западной Украины. Численность войск Зеленого была небольшой, но действовали эти войска организованно, уложив, например, большевистского комдива Николая Щорса, который до сих пор смотрит с улицы Бибиковской (более известной как бульвар Тараса Шевченко) в сторону Евбаза (более известного как Площадь Победы), чтобы рассмотреть там пятиугольную звезду на памятнике Второй мировой войне.

Днепровская флотилия шла на Киев по Днепру в количестве одного броненосца и небольшого отряда плохо вооруженных бойцов, которые продвигались чернобыльскими и иванковскими лесами. Броненосец попал под артобстрел в районе нынешнего Московского моста и превратился в «двухсотого». А отряд бойцов таки добрался до Киева.

Но почему-то ни киевляне к ним серьезно не отнеслись, ни находящиеся в Киеве отряды большевиков, — и бойцы, лояльные атаману Зеленому, прямо на трамвае поехали в центр — от площади Тараса Шевченко, через Приорку на Подол.

Тяжелым выдался день 11 марта. Очень тяжелым. Остается только мечтать о том, чтобы это был самый тяжелый день войны. Чтобы дальше было легче. Чтобы наступил мир. Чтобы Россия раз и навсегда поняла, что украинцы — отдельная нация, которую нужно уважать и чья территориальная целостность — неприкосновенна.

