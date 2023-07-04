Как объяснять на Западе проблемы и интересы Украины 4 июля, 17:21

Наблюдая и участвуя в адвокации интересов Украины на Западе, все чаще вынужденно возвращаюсь к метафоре психотерапии. Ее суть здесь лучше всего передает выражение Гете «каждый слышит только то, что он понимает»

Проблема с которой Украина сталкивается на Западе и, в частности, в США это разница в парадигме мышления и опыта. Наш опыт изменил нас коренным образом, но его невозможно пересказать — только пережить. Другой способ достичь коренных изменений в поведении — изменение парадигмы. На личном уровне изменение мышления происходит в процессе психотерапии. Это наиболее устойчивый способ изменения поведения. Все альтернативы — давление, уговоры, наскок или удачное стечение обстоятельств — лишь имитация изменений. Иногда нам удается дожать партнеров и имеем имитацию как уступку. Но парадигма от этого не меняется. Это как стеклянная стена или потолок. Мы упираемся в нее, когда в сотый раз приводим одни и те же аргументы в пользу нашей стремительной победы и решительного поражения врага без желаемого результата. И такая очевидная нам новая геополитическая реальность и в дальнейшем остается недоказанной гипотезой.

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Именно в этот потолок мы уперлись сейчас, когда справедливо хотим исторических решений на саммите НАТО в Вильнюсе. Что с этим делать? Бить оппонентов Будапештским меморандумом по голове? Как видим, это работает до определенного предела и не со всеми. В точках наибольшего сопротивления аргументы Украины хорошо знают. Но не слышат. Все ли аргументы оппонентов слышим правильно мы — отдельный вопрос. До содержательного обмена контраргументами дело так и не дошло, потому что два монолога — еще не диалог. Все еще надеясь на хотя бы частичные положительные сдвиги в Вильнюсе, очевидно одно: без изменения мышления не будет изменения подходов. И начинать следует по-взрослому — с себя.

Долгосрочная, но надежная инвестиция в критическое для нас изменение парадигмы — это добровольный пересмотр партнерами собственной мировоззренческой рамки. Именно здесь пригодится подход, который руководствуется принципами психотерапии. Когда оперировать надо культурным кодом — понятным оппоненту, тоном — в его регистре, а вместо прямого или категорического несогласия — задавать вопросы, вызывать сомнения и подводить к самостоятельным выводам. Не путать с манипуляцией. Терапевт всегда видит больше, но не вываливает всю правду, подводя клиента к собственным инсайтам. Кроме профессионального понимания (гео)политического контекста и тонкостей межкультурной коммуникации, такой подход требует много терпения, эмпатии и саморефлексии.

Этот подход требует вовлеченности на уровне эмоционального интеллекта

Как и в терапии, этот подход требует вовлеченности на уровне эмоционального интеллекта. Эмпатия, которая так помогает нам преодолевать ужасы войны и которой мы бесспорно заслуживаем первые, может работать на эффективную обратную связь с собеседником: понимание его предпосылок и чтение между строк, где наша аргументация нуждается в доработке, а где — в пересмотре. Саморефлексия позволяет понимать свои предубеждения и видеть себя глазами другого, а значит — уместность и эффективность не только содержания, но и формы его донесения. Основное правило — это замена дидактической рамки «перевоспитания» собеседника на привлечение к обмену смыслами. Осознание, в чем не совпадают именно смыслы — львиная доля успеха такой «терапии».

Как и в терапии, следует понимать с кем работать не стоит. К счастью, главная проблема Украины на Западе — это не ярые антагонисты, а партнеры с совместимыми, хотя и не тождественными интересами. Так же важно различать, где речь идет о принципиальном согласии и расхождениях в деталях, а где — наоборот; где несогласие искреннее и требует лучшего объяснения, а где за ним стоит скрытый интерес. Без эмпатии и саморефлексии есть большой риск записать в оппоненты (читай — антагонисты) всех, кто хотя бы на 1% не согласен с желаемой позицией.

Есть ли время и ресурсы на такой филигранный подход? Очевидно, что не всегда. У нас много других задач и мы справедливо требуем эмпатии к себе. Поэтому наша шоковая терапия была так эффективна в 2022 году. Но внимание и эмоции быстротечны, и когда речь все чаще о планировании международной поддержки Украины вдолгую, работа над изменением парадигмы и сдвигом стеклянных потолков — это стратегическая инвестиция. Не единственная, но по сравнению с традиционными адвокацией и народной дипломатией — не менее нужная и явно недооцененная.

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