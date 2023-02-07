НАТО и красные линии Эрдогана. Чего на самом деле хочет Турция 7 февраля, 21:11 Эксклюзив NV

Турция продолжает навязывать условия для вступления Швеции и Финляндии в НАТО, откровенно раздражая Запад и вызывая новый переполох вокруг своей роли

Советник президента Турции Ибрагим Калын заявил в прошлом месяце, что этот раунд расширения Североатлантического союза вряд ли завершится до выборов в Турции 14 мая. Затем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Швецию, чтобы она не «ожидала от нас доброжелательности при вступлении в НАТО». Его комментарий прозвучал после нескольких антитурецких провокаций в Швеции, включая демонстрации в поддержку террористической организации Курдской рабочей партии (РПК), сожжение Корана перед посольством Турции, имитацию казни чучела Эрдогана.

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Некоторое беспокойство Запада можно объяснить плохим переводом: Эрдоган не исключил «поддержки» вступления Швеции в ЕС, как сообщала большая часть западной прессы. «Дестек» — это поддержка, а его выбор слова («хайирхахлик») лучше всего переводится как благосклонность или доброжелательность — имеет немного другой оттенок, чем просто отказ от поддержки. В нынешнем раунде отчетов о вступлении также отсутствует тот факт, что Эрдоган аналогичным образом исключил поддержку в мае прошлого года, но впоследствии одобрил начало переговоров после получения уступок в ходе переговоров по ключевым вопросам. Вспышка на этой неделе — еще один поворот на извилистой дороге, которая, вероятно, закончится расширением НАТО — но не раньше, чем этим летом, по крайней мере.

Тем не менее, турецкий скептицизм в отношении нынешних заявителей — в первую очередь Швеции — не проистекает из интуитивной реакции на публичные провокации. И, если уж на то пошло, он не проистекает из простого предвыборного расчета, настроений против свободы слова или параноидальной чрезмерной реакции Анкары на нормальную шведскую политику.

Выборы в Турции принимают угрожающие очертания на фоне нынешнего тупика

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Энтони Блинкен признали озабоченность Анкары РПК реальной и законной. Поскольку в настоящее время более 90% турок выступают против присоединения Швеции, трудно понять, почему турецкое правительство упустит возможность закрепить более тесное сотрудничество Северных стран, направленное против террористической группы, которую оно считает угрозой для турецкого подразделения.

Получение памятки

До сих пор одним из ярких моментов в процессе вступления было соглашение между правительствами Турции, Финляндии и Швеции о Трехстороннем меморандуме, наметившее путь к одобрению. Подписанный в июне меморандум из десяти пунктов описывает постоянный совместный механизм для отслеживания прогресса, гарантирует окончательную поддержку Турцией вступления и требует (в пункте 8) конкретных шагов от заявителей для поддержки усилий Турции в сфере безопасности. Некоторые шаги были уже предприняты. Например, были усилены антитеррористические положения шведской конституции, снято эмбарго на поставки оружия, введенное в 2019 году, и экстрадирован как минимум один подозреваемый в терроризме.

Но прогресс Стокгольма не оправдал минимальных ожиданий Анкары, которая хочет больше и более быстрых экстрадиций, а также действий против публичной деятельности, направленной против РПК. Поскольку присоединение к ЕС является единственным рычагом для достижения успехов в борьбе Швеции с РПК, турки не одобрят присоединение без более существенного прогресса.

Швеция заявляет, что не может выполнить все требования Турции, несмотря на меморандум. Ключевым моментом различия является нежелание Швеции быстро экстрадировать около 130 подозреваемых в терроризме, которые, по мнению Анкары, связаны с РПК и поддержали кровавый неудавшийся переворот 15 июля 2016 года. Недавние правовые реформы позволят Швеции более эффективно действовать против РПК, но пока еще не добились ощутимых результатов и, вероятно, приведут лишь к ограниченным экстрадициям. С точки зрения Анкары, со временем результаты более широкого сотрудничества в борьбе с РПК могут улучшиться — и турки понимают, что они не получат всех экстрадиций, которых хотят, — но остается один главный камень преткновения: филиал РПК в Сирии, известный как Отряды народной обороны (YPG).

Нынешний тупик связан не только со Стокгольмом, но и с Сирией. Пятый пункт Трехстороннего меморандума обязывал заявителей относиться ко всем «филиалам» РПК как к РПК. В состав предыдущего шведского правительства входил активный политик, выступавший за РПК, и оно выделило до 376 миллионов долларов на поддержку «автономной администрации северо-востока Сирии», управляемой членскими организациями РПК, которые также получают поддержку от Соединенных Штатов в общей борьбе против Исламского государства Ирака и ат-Шам (ИГИЛ). Консервативное шведское правительство, пришедшее к власти в октябре 2022 года, обязалось не поддерживать группы, которые Анкара считает террористами, но не предприняло решительных шагов по прекращению поддержки автономной администрации.

Чего ожидать дальше

Турция по-прежнему выступает за расширение НАТО — для Украины и Грузии, а также для Финляндии и, в конечном счете, для Швеции — но хочет более конкретных действиях по поводу Сирии, а также в отношении антитурецкой деятельности в Швеции. Учитывая атмосферу в Турции и Швеции, созданную недавними провокациями, дальнейшие трехсторонние встречи были приостановлены. Тем не менее, после заседания Совета национальной безопасности Турции в конце января Эрдоган указал на то, что прогресс по-прежнему возможен, если будут предприняты шаги, направленные на выполнение Швецией и Финляндией меморандума. Турция, похоже, намерена продолжать оказывать давление, чтобы добиться удовлетворения своих условий по ключевым проблемам, но не срывая при этом полностью процесс.

Между тем, Финляндия может в какой-то момент тоже попытаться присоединиться к Североатлантическому союзу сама по себе, хотя прежде она связывала свое менее спорное вступление с вступлением своего соседа. Турки считают, что Финляндия более привержена сотрудничеству в области безопасности против РПК, и могут форсировать этот вопрос, одобрив присоединение только Финляндии, а не Швеции. В любом случае НАТО поможет защитить Финляндию и Швецию в процессе подачи заявки, а у Москвы, безусловно, полно дел в Украине.

Выборы в Турции принимают угрожающие очертания на фоне нынешнего тупика. Сторонники РПК говорят, что они используют протесты, чтобы «саботировать» расширение НАТО, предотвратить турецко-шведское сближение и нанести политический ущерб Эрдогану перед выборами. Эта политическая война дополняется противниками Эрдогана на Западе, которые игнорируют опасения Турции по поводу безопасности и раздувают нарративы о том, что Турции в любом случае не место в НАТО.

Только после выборов — независимо от того, победит ли Эрдоган или оппозиция — консультации и прогресс, вероятно, возобновятся. Приостановленные переговоры в соответствии с Постоянным совместным механизмом возобновятся, шведские антитеррористические законы будут действовать дольше, а Стокгольм получит шанс уточнить свою политику в отношении северо-востока Сирии таким образом, чтобы меньше поддерживать напрямую организации, связанные с РПК. Другими словами, после выборов возобновится процесс отхода Швеции от красных линий, очерченных Турцией, в обмен на окончательное одобрение вступления в альянс. Прогресс вряд ли будет легким или быстрым, но, учитывая взаимные преимущества Швеции, НАТО и Турции, они, вероятно, придут к окончательному одобрению расширения.

В конечном счете, претенденты на членство должны серьезно отнестись к требованиям безопасности Анкары, а у Анкары есть стратегическое обязательство по укреплению и расширению атлантического альянса. В настоящее время разочарование очевидно с обеих сторон.

Самым веским основанием для уверенности может быть то, что Анкара действительно выигрывает от более крупного и сильного НАТО, учитывая ее многочисленные сложные двусторонние отношения с западными странами и разочарование в связи с застопорившимся вступлением в Европейский Союз. Решающая роль Турции в большом и сильном НАТО является ее самой надежной стратегической гарантией. Вот почему Анкара в конце концов предпочтет одобрить расширение, хотя и на условиях, соответствующих ее красным линиям безопасности.

Перевод NV

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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