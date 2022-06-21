Сделайте это наконец. Еще один шаг к ЕС и против России 21 июня, 17:03 Цей матеріал також доступний українською

Это простое действие приблизит нас к выполнению требований к началу процесса старта интеграции в ЕС

Парламент вернул пошлины на импортные товары. Вернул растаможку авто.

Это должно сбалансировать бюджет, снизить давление на гривню, прикрыть схемы и снять вопрос в глазах польских таможенников, которые никак не могут понять, в Украину нужно везти гуманитарную помощь или новые Бентли.

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Также парламент проголосовал Стамбульскую конвенцию, приблизив нас к Европе. Это должно провести еще одну линию между нами и россиянами, между ценностями свободы и достоинства и русским миром.

И снова проявило российских агентов, носящихся со словом «гендер» так, словно это заклятие, вызывающее дьявола.

Могу, если хотят.

И теперь бы еще наконец прокурора САП назначить.

Правда, это не к депутатам. А ведь там и работа проще. Надо просто собрать комиссию и утвердить результаты конкурса. Вообще очень простое действие. Даже напрягать мышцы не нужно.

Могут, если хотят

Потому что такое простое действие приблизит нас к выполнению требований к началу процесса старта интеграции в ЕС. И с другой стороны, наше кандидатство могут отозвать, если Украина не выполнит взятые на себя обязательства. И, разумеется, сейчас, во время войны, в Европе на многие вещи закрывают глаза. Но война кончится. И требования к Украине возрастут. И чем быстрее мы будем имплементировать реформы, тем быстрее будет происходить евроинтеграция и тем быстрее мы будем получать деньги на восстановление.

Да и с коррупцией бороться — это не плохая идея. В принципе.

Если кто-то думает, что после войны коррупция исчезнет, то вынужден разочаровать. Она никуда не исчезнет. Она есть во время войны. Она будет после. И бороться с ней будет труднее, чем с Россией. Ибо РФ — это очевидный враг. Сильный, тяжелый, но очевидный. А вот коррупционер — это хитрое чудовище. И здесь ни один инфоцыган не сможет пообещать победу через две-три недели.

Так же, как не нужно убеждать самих себя, что и в Европе есть коррупция и у нас есть. Потому что цифры четко говорят, сколько коррупции там и сколько у нас. Потому что в футбол играю и я, и Месси. Но есть разница. Так же и с коррупцией.

Плюс, надо понимать, что коррупционеры — это естественные союзники РФ. Как в Украине, так и во всем мире. Коррупционеры открыли многие двери для россиян. Коррупционеры физически убили этим много людей. Не сюрприз, что в своих диких речах российский сумасшедший дед очень часто вспоминает украинскую антикоррупционную инфраструктуру. Она его бесит. А это еще одно доказательство, что это хорошая идея.

Поэтому, уважаемые, если вам не тяжело. А это не тяжело. Назначьте прокурора САП. Наконец-то.

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