Сделайте это наконец. Еще один шаг к ЕС и против России
Это простое действие приблизит нас к выполнению требований к началу процесса старта интеграции в ЕС
Парламент вернул пошлины на импортные товары. Вернул растаможку авто.
Это должно сбалансировать бюджет, снизить давление на гривню, прикрыть схемы и снять вопрос в глазах польских таможенников, которые никак не могут понять, в Украину нужно везти гуманитарную помощь или новые Бентли.
Также парламент проголосовал Стамбульскую конвенцию, приблизив нас к Европе. Это должно провести еще одну линию между нами и россиянами, между ценностями свободы и достоинства и русским миром.
И снова проявило российских агентов, носящихся со словом «гендер» так, словно это заклятие, вызывающее дьявола.
Могу, если хотят.
И теперь бы еще наконец прокурора САП назначить.
Правда, это не к депутатам. А ведь там и работа проще. Надо просто собрать комиссию и утвердить результаты конкурса. Вообще очень простое действие. Даже напрягать мышцы не нужно.
Могут, если хотят
Потому что такое простое действие приблизит нас к выполнению требований к началу процесса старта интеграции в ЕС. И с другой стороны, наше кандидатство могут отозвать, если Украина не выполнит взятые на себя обязательства. И, разумеется, сейчас, во время войны, в Европе на многие вещи закрывают глаза. Но война кончится. И требования к Украине возрастут. И чем быстрее мы будем имплементировать реформы, тем быстрее будет происходить евроинтеграция и тем быстрее мы будем получать деньги на восстановление.
Да и с коррупцией бороться — это не плохая идея. В принципе.
Если кто-то думает, что после войны коррупция исчезнет, то вынужден разочаровать. Она никуда не исчезнет. Она есть во время войны. Она будет после. И бороться с ней будет труднее, чем с Россией. Ибо РФ — это очевидный враг. Сильный, тяжелый, но очевидный. А вот коррупционер — это хитрое чудовище. И здесь ни один инфоцыган не сможет пообещать победу через две-три недели.
Так же, как не нужно убеждать самих себя, что и в Европе есть коррупция и у нас есть. Потому что цифры четко говорят, сколько коррупции там и сколько у нас. Потому что в футбол играю и я, и Месси. Но есть разница. Так же и с коррупцией.
Плюс, надо понимать, что коррупционеры — это естественные союзники РФ. Как в Украине, так и во всем мире. Коррупционеры открыли многие двери для россиян. Коррупционеры физически убили этим много людей. Не сюрприз, что в своих диких речах российский сумасшедший дед очень часто вспоминает украинскую антикоррупционную инфраструктуру. Она его бесит. А это еще одно доказательство, что это хорошая идея.
Поэтому, уважаемые, если вам не тяжело. А это не тяжело. Назначьте прокурора САП. Наконец-то.
Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ
материалов раздела Мнения
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.