Началась война городов

Наконец ход войны, градиент событий начал склоняться в нашу сторону. И в этот момент вдруг начались такие перемены. Кроме того, я не уверен, что основная причина — именно расхождение взглядов двух руководящих фигур на определенные процессы. Там действуют и другие течения. И вот эти течения следовало бы как раз подавить, а противоречия между ключевыми фигурами — урегулировать; это было бы правильным административным решением. А не увольнять кого-то одного или обоих.

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Увольнять обоих — это, на мой взгляд, не лучшее управленческое решение. Ведь новым командующим потребуется время, чтобы полностью вникнуть в курс дел — особенно министру. Оба приходят со своими командами; то есть придется менять руководителей и на целом ряде других должностей. Командующий не приходит в одиночку — он приходит со своей командой. Поэтому сейчас, когда у россиян идет летнее наступление и наблюдается сезонное обострение, предпринимать такие резкие шаги — это вообще очень плохое управленческое решение.

После того как было объявлено об увольнении министра обороны Михаила Федорова от занимаемой должности, в отставку также подал заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров. Насколько это серьезная потеря для Воздушных сил — пока сказать трудно. Если рассматривать количество сбитых российских средств поражения типа шахед — он отвечал за уничтожение российских ударных беспилотников. Пока что не удалось реализовать ранее озвученные планы; не получается довести количество уничтоженных шахедов до критического уровня.