Самый главный вопрос к Зеленскому 19 августа, 16:21 Эксклюзив НВ

Сейчас все дискутируют, прав ли Владимир Зеленский, когда не предупредил страну о вторжении РФ

Мне кажется, что в самой постановке вопроса есть подмена объекта обсуждения с важного на неважное. Потому что этот вопрос не так важен и в целом предполагает, что действительно бывают ситуации, чтобы не вызывать панику, не нужно публично что-то объявлять.

Видео дня

Вопрос в другом: Готовился ли президент Зеленский с момента своего избрания в большой войне? Готовился ли он к войне с момента, когда ему начали поступать первые данные как от своей разведки, так и от западных разведок о том, что вероятность вторжения РФ все выше?

И я ответ знаю: не готовился. К сожалению. И это обусловило тот ход войны, который мы имели: что россияне за один день оказались под Киевом, что нам пришлось и приходится до сих пор вооружаться, хотя до начала войны могли бы быть вооружены достаточно не только для того, чтобы остановить врага, но и нанести ему сокрушительное поражение. Сменил ли он кадры, выставил ли укрепрайоны, чтобы мы сегодня не ставили задачу освобождать Херсон и юг, а тем более Мариуполь?

И это обусловило тот ход войны, который мы имели

Потому что меня больше волнует, подготовил ли он все к войне так, чтобы когда мне как гражданину сообщили о войне, я знал, что делать. Чтобы были готовы эвакуационные поезда, развернуты лагеря для беженцев не в Европе, а на западной Украине, перемещены необходимые предприятия, подготовлены и защищены подземные склады от ракетных ударов — как топливо, так и боеприпасы. Все это можно было делать вместо Великого будівництва.

Ну, а если президент сам не верил, что будет большая война, тогда ему, извините, не место там. С 2014 года в политику должен приходить человек, хорошо понимающий, какой угрозой является Россия. Потому что не верить, что россияне регулярно накапливают на границе огромную массу войск — это глупо. И точно с лета 2021 года ему предоставляли данные о планируемом вторжении. Так что даже если ты в это не верил и был пацифистом, то когда тебе уже все разведки мира сообщают о том, что на тебя будет нападение, нужно начать готовиться. И полгода — это не столь уж малый срок.

Больше мнений на эту тему читайте здесь

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.