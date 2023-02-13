Пять уроков Минских соглашений 13 февраля, 08:58

По завершении нынешней войны с Россией тоже придется подписывать какие-то соглашения. Поэтому об уроках Минска-2 нельзя забывать

12 февраля — годовщина вторых минских договоренностей (документа под названием «Комплекс мероприятий по выполнению минского протокола»). Политическая соглашение 2015 года уже утратило свое политическое значение. Но об уроках этого события восьмилетней давности и его последствиях следует помнить и сегодня. Для украинцев горький опыт «Минска-2» достаточно очевиден. А вот некоторые западные политики и эксперты, кажется, до сих пор не сделали надлежащих выводов из этой истории.

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Урок первый — не стоит играть с Путиным в мирные договоренности. Он будет воспринимать и выполнять только то, что ему выгодно. Что касается Украины, кремлевскому диктатору нужен не мир, а подчинение и зависимость нашей страны от России, а после 24 февраля 2022 г. он вообще нацелен на разрушение украинской государственности. С Путиным нужно не договариваться, его нужно остановить, как это было в свое время с Гитлером.

Урок первый — не стоит играть с Путиным в мирные договоренности

Урок второй — предложения любых мирных компромиссов Путин воспринимает как проявление слабости своих визави по переговорам, и будет давить дальше для реализации своих собственных интересов. А если другая сторона не согласится на выполнение кремлевских условий, Россия будет применять военную силу или другие средства шантажа и давления. Поэтому формально мирный компромисс с Путиным — это или только пауза в войне или снижение ее интенсивности, с неизбежным восстановлением войны даже в больших масштабах, как это и произошло год назад.

Урок третий — коварное мирное соглашение ведет не к миру, а к новой войне.

Урок четвертый — нельзя соглашаться на договоренности, которые не принимает общество или его значительная и активная часть.

Урок пятый — надо не ждать мирных предложений от партнеров, тем более не соглашаться с тем, что тебе навязывает враг. Необходимо продвигать свою «формулу мира».

Наконец-то до сих пор дискуссионный вопрос — можно ли идти на сомнительное соглашение хотя бы по тактическим соображениям?

Именно этот аргумент приводили и приводят сторонники Минских договоренностей или пятого президента Украины, давшего на них согласие. Какой-то временный тактический эффект эти договоренности дали, но стратегически они оказались ловушкой и политической миной, взорвавшейся в феврале 2022 года. Это тоже урок на будущее.

По завершении нынешней войны с Россией тоже придется подписывать какие-то соглашения. Поэтому об уроках Минска-2 нельзя забывать.

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