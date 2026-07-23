«Пусть воюют дроны, а не люди». Почему это не работает в реальной войне

Дело не только в том, что дрон не работает без экипажа — а экипаж дрона состоит из нескольких человек, которые выезжают на позицию, доставляют туда дрон, запускают его и управляют им, перезаряжают, находясь при этом в зоне поражения. Дело еще и в том, что без человека на земле, удерживающего линию боевого соприкосновения, удержать оборону невозможно. Там, где стоит нога украинского солдата, это территория контролируемая Украиной. А там, где солдата нет, удержать участок исключительно с помощью дронов не получится.

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Дроны не всемогущи: существуют погодные и технические условия, при которых их использование может быть ограничено или вовсе невозможно. Ливень, туман, морось, метель, обледенение поверхностей — и дроны не летают. Как вы думаете, что делает в это время враг? Верно: малыми штурмовыми группами продвигается к нашим позициям. И тут в бой вступает живой человек с автоматом, останавливая вражеское продвижение. Не будь этого условного пехотинца, враг добрался бы до укрытия операторов дронов, забросил бы туда несколько гранат, а затем либо добил бы раненых, либо взял бы в плен выживших.

Современная технологичная война еще больше нуждается в участии солдата

Современная технологичная война не исключает участия солдата — напротив, она требует его участия еще больше. Фактически, в условиях такого формата войны танки и другая бронетехника чрезмерно уязвимы. Артиллерия (вся) также уязвима, поскольку дроны выискивают замаскированные орудия и атакуют их. Остаются пехота, удерживающая позиции на земле, и дроны, осуществляющие контроль и атаки с воздуха. Применяются также наземные роботизированные комплексы (НРК), но на них тоже охотятся воздушные дроны; в лучшем случае срок их службы составляет пару недель.

Когда дроны не летают, единственный защитник, останавливающий наступление врага, — это солдат. Поэтому представление о том, что воевать будут исключительно дроны, ошибочно. Войну невозможно выиграть без участия людей — это доказал Дональд Трамп, который разбомбил половину Ирана, но так ничего и не добился (смерть аятоллы Хаменеи не в счет, поскольку персы лучше играют в шахматы без ферзя, чем с ним), так как ни один американский солдат не ступил на иранскую землю. Без наземной операции войну не выиграть. В Кремле это прекрасно понимают, поэтому и готовят мобилизацию на осень — хотя она у них и так идет, но пока не в промышленных масштабах.

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Поэтому ни новый главнокомандующий, ни новый министр обороны не отменят мобилизацию. Возможно, изменится формат мобилизации — ее могут перевести в цифровой вид, — но тот, кто не хочет получать бумажную повестку, не захочет получать и электронную. Возможно, с каких-то категорий граждан снимут бронь, а сознательным уклонистам ограничат доступ к государственным услугам и банковским счетам. Я этого не знаю — это компетенция тех, кто принимает государственные решения. К слову, среди наших европейских партнеров уже звучат призывы прекратить программы помощи украинцам призывного возраста, находящимся в Европе.

Проблему мобилизации всё равно придётся решать, ведь дроны сами не воюют. Не ждите нового мессию — его не будет. Мы должны сами защитить свою Украину.

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Текст опубликован с разрешения автора