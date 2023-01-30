Лоуренс Фридман

Лоуренс Фридман

Заслуженный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона

Критический момент в войне. Что стоит за крупнейшей поставкой Западом вооружений Украине

30 января, 13:03
Эксклюзив NV
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Лоуренс Фридман: Если не будет военных прорывов, то общая картина не изменится, но будет труднее проследить путь вперед (Фото:REUTERS)

Лоуренс Фридман: Если не будет военных прорывов, то общая картина не изменится, но будет труднее проследить путь вперед (Фото:REUTERS)

Масштаб поддержки также увеличивает ставки. Удастся ли сохранить такую степень поддержки, если Украина не сможет совершить очередной военный прорыв?

Еще недавнее вызывающее недоумение нежелание Германии санкционировать передачу танков Leopard 2 Украине высветило заблуждение канцлера Шольца относительно того, что поставлено на карту в этой войне, а также зависимость Украины от такого рода решений. Это тяжелые недели для Украины, когда погибло много мирных жителей, а власть над Бахмутом ослабевает. Президент Зеленский предупредил, что только при серьезном пакете поддержки можно победить российские силы, явно равнодушные к потерям, пока они стремятся закрепить свою оккупацию украинской территории.

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Вопрос о танках доминировал в репортажах о встрече Контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн, где 50 стран, в том числе все 30 членов НАТО, встретились, чтобы обсудить будущие уровни поддержки Украины. Министр обороны США Ллойд Остин призвал участников «копать глубже», и, если оставить в стороне вопрос о танках, в целом они это сделали.

Объявленный пакет мер поддержки впечатляет. Пакет США стоимостью около $2,5 млрд включал 59 боевых машин Bradley, 90 бронетранспортеров Stryker, системы ПВО и десятки тысяч ракет и артиллерийских снарядов. Девять наиболее решительных сторонников Украины, в том числе Великобритания, объявили о ряде новых шагах, которые включали большое количество боеприпасов, учебных и зенитных орудий, а также 600 ракет Brimstone из Великобритании, 19 гаубиц Caesar французского производства из Дании и шведскую артиллерийскую систему Archer. Поляки ждут разрешения Германии, прежде чем пожертвовать роту танков Leopard 2 с 1000 единиц боеприпасов.

В заявлении девяти поясняется, что: «Мы признаем, что вооружить Украину для вытеснения России с ее территории так же важно, как вооружить украинцев для защиты того, что у них уже есть. Вместе мы продолжим поддерживать Украину в переходе от сопротивления к изгнанию российских войск с украинской земли. Объединяя союзников и партнеров, мы обеспечиваем как можно более стратегический и скоординированный всплеск глобальной военной поддержки. Новый уровень требуемой боевой мощи достигается только за счет комбинации эскадрилий основных боевых танков, находящихся под противовоздушной и противоракетной обороной, действующих вместе с дивизионными артиллерийскими группами, и дальнейшего глубокого прицельного огня, позволяющего поражать российские тыловые и командные узлы на оккупированной территории».

Украина теперь получает больше шансов победить в этих предстоящих битвах

Между тем известная поддержка России со стороны других стран сводится к барражирующим боеприпасам Shahed и беспилотникам Mohajer-6 из Ирана, а также танкам, БМП и грузовикам из Беларуси. Таким образом, Россия по-прежнему в значительной степени зависит от своей собственной оборонной промышленности, чтобы восполнить потери прошлого года и оснастить новые подразделения, формируемые из мобилизованных войск, в то время как Украина может рассчитывать на пополнение запасов за счет новых поставок более качественного оборудования.

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Риторика России

Хотя официальная российская линия наполнена беспечностью, уверяя, что это новое вооружение мало что изменит, появляются и признаки беспокойства. Одна из его причин состоит в полном провале попыток Москвы принудить и уговорить западные (и особенно европейские) страны отказаться от поддержки Украины или, по крайней мере, провале надежд на то, что они устанут от войны и забудут моральные и геополитические императивы, которые привели их к выполнению обязательств, взятых перед Украиной.

Теги:   НАТО Поставки оружия Запад Война России против Украины

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