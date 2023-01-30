Критический момент в войне. Что стоит за крупнейшей поставкой Западом вооружений Украине 30 января, 13:03 Эксклюзив NV Лоуренс Фридман: Если не будет военных прорывов, то общая картина не изменится, но будет труднее проследить путь вперед (Фото:REUTERS)

Масштаб поддержки также увеличивает ставки. Удастся ли сохранить такую степень поддержки, если Украина не сможет совершить очередной военный прорыв?

Еще недавнее вызывающее недоумение нежелание Германии санкционировать передачу танков Leopard 2 Украине высветило заблуждение канцлера Шольца относительно того, что поставлено на карту в этой войне, а также зависимость Украины от такого рода решений. Это тяжелые недели для Украины, когда погибло много мирных жителей, а власть над Бахмутом ослабевает. Президент Зеленский предупредил, что только при серьезном пакете поддержки можно победить российские силы, явно равнодушные к потерям, пока они стремятся закрепить свою оккупацию украинской территории.

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Вопрос о танках доминировал в репортажах о встрече Контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн, где 50 стран, в том числе все 30 членов НАТО, встретились, чтобы обсудить будущие уровни поддержки Украины. Министр обороны США Ллойд Остин призвал участников «копать глубже», и, если оставить в стороне вопрос о танках, в целом они это сделали.

Объявленный пакет мер поддержки впечатляет. Пакет США стоимостью около $2,5 млрд включал 59 боевых машин Bradley, 90 бронетранспортеров Stryker, системы ПВО и десятки тысяч ракет и артиллерийских снарядов. Девять наиболее решительных сторонников Украины, в том числе Великобритания, объявили о ряде новых шагах, которые включали большое количество боеприпасов, учебных и зенитных орудий, а также 600 ракет Brimstone из Великобритании, 19 гаубиц Caesar французского производства из Дании и шведскую артиллерийскую систему Archer. Поляки ждут разрешения Германии, прежде чем пожертвовать роту танков Leopard 2 с 1000 единиц боеприпасов.

В заявлении девяти поясняется, что: «Мы признаем, что вооружить Украину для вытеснения России с ее территории так же важно, как вооружить украинцев для защиты того, что у них уже есть. Вместе мы продолжим поддерживать Украину в переходе от сопротивления к изгнанию российских войск с украинской земли. Объединяя союзников и партнеров, мы обеспечиваем как можно более стратегический и скоординированный всплеск глобальной военной поддержки. Новый уровень требуемой боевой мощи достигается только за счет комбинации эскадрилий основных боевых танков, находящихся под противовоздушной и противоракетной обороной, действующих вместе с дивизионными артиллерийскими группами, и дальнейшего глубокого прицельного огня, позволяющего поражать российские тыловые и командные узлы на оккупированной территории».

Украина теперь получает больше шансов победить в этих предстоящих битвах

Между тем известная поддержка России со стороны других стран сводится к барражирующим боеприпасам Shahed и беспилотникам Mohajer-6 из Ирана, а также танкам, БМП и грузовикам из Беларуси. Таким образом, Россия по-прежнему в значительной степени зависит от своей собственной оборонной промышленности, чтобы восполнить потери прошлого года и оснастить новые подразделения, формируемые из мобилизованных войск, в то время как Украина может рассчитывать на пополнение запасов за счет новых поставок более качественного оборудования.

Риторика России

Хотя официальная российская линия наполнена беспечностью, уверяя, что это новое вооружение мало что изменит, появляются и признаки беспокойства. Одна из его причин состоит в полном провале попыток Москвы принудить и уговорить западные (и особенно европейские) страны отказаться от поддержки Украины или, по крайней мере, провале надежд на то, что они устанут от войны и забудут моральные и геополитические императивы, которые привели их к выполнению обязательств, взятых перед Украиной.